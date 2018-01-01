SEA BREEZE *

ID: CP-674
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста
- Расстояние до моря -900M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 Пентхаус - 84 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковка
Переговорное устройство
Двойное пастбище
Солнечная система отопления
Встроенные шкафы и шкафы на кухне
Лифт
Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни.
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре:
На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
ID: CP-727
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря -10M
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 43 м2 - 91 м2
1+1 - 106 м2 - 114 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плавательный бассейн
Крытый бассейн с подогревом
Детская игровая комната
Спа и велнес
Сауна
Паровая комната
Массажная зона
Фитнес-клуб
Клубный дом
Бизнес-центр
Ресторан
Сад дзен
Тренажерные площадки
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Татлису:
Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.