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SEA BREEZE *

Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€91,790
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2026
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Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра

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SEA BREEZE *
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€91,790
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Агентство: Properties and partners
ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 Пентхаус - 84 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Переговорное устройство Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни.     Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€163,634
Площадь 43–117 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 43 м2 - 91 м2 1+1 - 106 м2 - 114 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Детская игровая комната Спа и велнес Сауна Паровая комната Массажная зона Фитнес-клуб Клубный дом Бизнес-центр Ресторан Сад дзен Тренажерные площадки Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
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