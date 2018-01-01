SEA BREEZE *

Воколида, Турецкая Республика Северного Кипра

от €141,801

84–89 м² 2

Сдача в: 2024

ID: CP-674 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Фамагуста - Расстояние до моря -900M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 Пентхаус - 84 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Переговорное устройство Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни. Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.