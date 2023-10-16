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Земельные участки на Северном Кипре

15 объектов найдено
Земельные участки в Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
Eleven Plots from 600m2 to 797m2 with elevated Sea Views fully serviced.   This is an …
€135,858
Земельные участки в Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Эсентепе, Турецкая Республика Северного Кипра
ЗЕМЛЯ НА ПРОДАЖУ С ШИКАРНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ! ЦЕНЫ РАСТУТ! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ! МОЖН…
€130,280
Земельные участки в Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
€45,983
Земельные участки в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
€36,129
Земельные участки с видом на море, с видом на горы в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с видом на море, с видом на горы
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 6 690 м²
€89,775
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с Title is ready в Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с Title is ready
Yeni Erenkoey, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 100 335 м²
€29,451
Земельные участки с Title is ready, с VAT is paid в Арнади, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с Title is ready, с VAT is paid
Арнади, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 61 541 м²
€629,522
Земельные участки с Title is ready, с VAT is paid в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с Title is ready, с VAT is paid
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 529 м²
€41,603
Земельные участки в Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Агиос Теодорос, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 4 113 м²
€54,194
Земельные участки в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 612 м²
€47,077
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с Title is ready в Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, с Title is ready
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 838 м²
€71,163
Земельные участки в Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Spathariko, Турецкая Республика Северного Кипра
€65,689
Земельные участки в Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки
Фамагуста, Турецкая Республика Северного Кипра
€51,457
Земельные участки с Title is ready, с VAT is paid в Стиллой, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки с Title is ready, с VAT is paid
Стиллой, Турецкая Республика Северного Кипра
Площадь 40 470 м²
€295,602
Земельные участки 1 комната с furnishings в Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Земельные участки 1 комната с furnishings
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 389 кв.м. В Никосии. На территории с возможностью постр…
€265,000

Недвижимость на Северном Кипре — выгодная инвестиция в жилье у моря

Северный Кипр — это вековая история, умело вплетенная в современность. Небольшая территория относительно недавно получила признание, а вместе с ней и новый этап развития. Эта часть острова отличается благоприятным климатом и динамичным преображением.

Преимущества покупки недвижимости на Северном Кипре

Сейчас республика переживает инвестиционный бум. Она успешно конкурирует с рынками стран Средиземноморья, включая Францию, Италию и Испанию. Чем страна так привлекательна для вложения средств? Прежде всего, безвизовым режимом и полной безопасностью. Территориально она расположена так, что курортный сезон в ней длится 28 недель в году — с апреля по середину ноября. Это позволяет сдавать жилье в аренду почти круглый год. К популярным городам и курортным местечкам относятся Фамагуста, Искеле, Боаз, Саламис, Ларнака.

Это настоящий рай для тех, кто решил сменить суровый климат и уехать на ПМЖ поближе к морю. Здесь благоприятная среда для семей с детьми. Для молодежи есть возможность получить европейское образование в шести университетах по доступной стоимости.

Сейчас купить недвижимость на Северном Кипре можно недорого относительно других европейский стра. Квартиры и дома сдаются с сантехникой, оборудованной кухней, полной чистовой отделкой. Остается только докупить немного мебели и предметов декора — жилье готово для проживания. Выбор огромен: от небольших дешевых студий, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир до просторных элитных вилл.

К преимуществам размещения можно отнести отсутствие точечной застройки. Почти вся жилая недвижимость возводится целыми комплексами с необходимой инфраструктурой на огороженной территории. В них предусмотрены открытые бассейны, магазины, кафе, детские сады и другие предприятия сферы услуг, например, прокат велосипедов.

На Северном Кипре полностью решены вопросы, касающиеся государственной бесплатной медицины, доступной и иностранцам (кроме стоматологических услуг). Получить медицинское обслуживание можно и в частных клиниках.

Условия приобретения

При выборе застройщика в приоритете остаются местные надежные компании, зарекомендовавшие себя в этом бизнесе, имеющие хорошие отзывы покупателей.

Среди бонусов покупки можно отметить возможность рассрочки. Первоначальный взнос начинается от 25%. Далее различными программами выплаты предусмотрены в течение 3-4 лет. Владение недвижимостью на Северном Кипре дает возможность оформить в течение 21 дня ВНЖ (вида на жительство).

Процедура получения кредита в республике самая простая во всей Европе, так как кредиторами являются не банки, а сами застройщики. Стоит отметить также высокую рентабельность покупки недвижимости для дальнейшей перепродажи. Это связано с ростом цен на жилье в среднем на 10% в год. Если купить жилье на начальном этапе застройки и продать по завершению, прибыль от сделки может составить до 35% от первоначальной цены недвижимости.

По европейским меркам здесь самые низкие налоги на недвижимость:

  • НДС — 5% от полной стоимости жилья;
  • гербовый сбор — 0,5%;
  • налог на передачу титула (прав) — 3%.

Квартира или дом окупаются в среднем за 10-12 лет.

Для потенциальных покупателей недвижимости на Северном Кипре организуются бесплатные смотровые туры на три дня. За это время есть возможность посмотреть недвижимость, оценить инфраструктуру и познакомиться с этой прекрасной республикой.

После покупки квартиры заботы о сервисном обслуживании и сдачи внаем берет на себя управляющая компания комплекса. Они занимаются заселением-выселением арендаторов. Инвестор ежегодно получает фиксированный процент от стоимости жилья.

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