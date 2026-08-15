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Земельные участки на Северном Кипре

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40 объектов найдено
Участок земли в Северный Кипр
Участок земли
Северный Кипр
Номер в базе: 10582854
$140,232
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Участок земли в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Участок земли
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Номер в базе: 12234397
$280,464
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Агентство
Северный Кипр & Грузия Этажи
Языки общения
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Участок земли в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Участок земли
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 560 м²
Количество этажей 2
Земельные участки под строительство домов на Северном Кипре, Газимагуса, Мутлуяка Остров Кип…
$107,880
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Участок земли в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Участок земли
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Эта удивительная земля составляет 7544 квадратных метра и является набережной в районе Айя Т…
$5,90 млн
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Участок земли в Trikomo, Северный Кипр
Участок земли
Trikomo, Северный Кипр
Площадь 629 м²
Земля под жилую застройку на Северном Кипре, Искеле Кипр может похвастаться одними из самых …
$176,573
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Участок земли в Dipkarpaz, Северный Кипр
Участок земли
Dipkarpaz, Северный Кипр
Цена: 90.000 GBP за 1 дунум. Участок в районе Карпас - 2 дунума (2.600 м2). Свет, вода…
$114,291
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Участок земли в Girne Belediyesi, Северный Кипр
Участок земли
Girne Belediyesi, Северный Кипр
Площадь 3 211 м²
Земля для инвестиций на Северном Кипре в Гирне, Озанкёй Озанкёй – небольшой поселок, располо…
$879,190
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Участок земли в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Участок земли
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
6 прилегающих земельных участков, расположенных в Ормидее, Ларнака. Она охватывает все комму…
$1,00 млн
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Участок земли в Киомуртзу, Северный Кипр
Участок земли
Киомуртзу, Северный Кипр
$47,985
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Участок земли в Trikomo, Северный Кипр
Участок земли
Trikomo, Северный Кипр
Ценовая категория земель за 1 дюнум (1300 м2) от 150.000 GBP / 300,000 GBP до 1.000.00…
$190,485
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Участок земли в Богази, Северный Кипр
Участок земли
Богази, Северный Кипр
Площадь 529 м²
$43,777
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Участок земли в Спатарико, Северный Кипр
Участок земли
Спатарико, Северный Кипр
$69,121
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Участок земли в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Земельные участки для постройки одной/двух вилл в Эсентепе, Кирения
$125,591
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Участок земли в Казафани, Северный Кипр
Участок земли
Казафани, Северный Кипр
$198,314
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Участок земли в Karavas, Северный Кипр
Участок земли
Karavas, Северный Кипр
$108,237
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Участок земли в Йиалусса, Северный Кипр
Участок земли
Йиалусса, Северный Кипр
Площадь 6 690 м²
$94,466
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Участок земли в Лефка, Северный Кипр
Участок земли
Лефка, Северный Кипр
$28,800
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Участок земли в Аканту, Северный Кипр
Участок земли
Аканту, Северный Кипр
$48,385
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Участок земли в Киомуртзу, Северный Кипр
Участок земли
Киомуртзу, Северный Кипр
Площадь 520 м²
$52,916
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Участок земли в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Цена: по запросу Участок в районе Кучук-Эренкой - 42 дунума (55.860 м2). Свет, вода, в…
Цена по запросу
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Участок земли в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Продается земельный участок под строительсво комплекса на первой береговой линии в Эсентепе, Кирения
$5,98 млн
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Участок земли в Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Участок земли
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
Ценовая категория земель за 1 дюнум (1300 м2) от 70.000 GBP до 85.000 GBP в зависимост…
$88,893
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Участок земли в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
ЗЕМЛЯ НА ПРОДАЖУ С ШИКАРНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ! ЦЕНЫ РАСТУТ! ОТЛИЧНЫЙ ВАРИНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ! МОЖН…
$137,087
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Участок земли в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Сергиос, Северный Кипр
$54,145
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Участок земли в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Сергиос, Северный Кипр
$38,017
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Участок земли в Арнади, Северный Кипр
Участок земли
Арнади, Северный Кипр
Площадь 61 541 м²
$662,411
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Участок земли в Агиос Теодорос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Теодорос, Северный Кипр
Площадь 4 113 м²
$57,025
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Участок земли в Агиос Сергиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Сергиос, Северный Кипр
Площадь 612 м²
$49,537
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Участок земли в Богази, Северный Кипр
Участок земли
Богази, Северный Кипр
Ценовая категория земель за 1 дюнум (1300 м2) от 200.000 GBP до 2.000.000 GBP в зависи…
$253,980
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Участок земли в Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Участок земли
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
Площадь 863 м²
$240,329
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