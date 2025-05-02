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Продажа новостроек в Tatlisu Belediyesi

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Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Северный Кипр
от
$146,156
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу яв…
Застройщик
Tunalı İnşaat
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Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Аканту, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Atlantis
Жилой квартал Atlantis
Аканту, Северный Кипр
от
$481,221
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Akanthou Village
Жилой квартал Akanthou Village
Аканту, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Вилла Cliffside Villas with Breathtaking Sea Views
Аканту, Северный Кипр
от
$1,53 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 381 м²
1 объект недвижимости 1
Natulux — это элитный жилой комплекс в районе Кюк-Эренкёй, Турция, в котором особое внимание уделяется интеграции с окружающей природной красотой. Основные характеристики: Превосходное расположение: на скале с потрясающим видом на море на 270 градусов. Эксклюзивные виллы: 8 вилл в первом …
Агентство
Right way Group
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Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Северный Кипр
от
$172,966
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 43–117 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 43 м2 - 91 м2 1+1 - 106 м2 - 114 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плава…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Salos beach
Жилой квартал Salos beach
Аканту, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Северный Кипр
от
$173,490
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 65–142 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-716 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 65 m2 1+1 Пентхаус - 142 м2 2+1 Пентхаус - 164 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь 2026 г. …
Агентство
Properties and partners
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Коттеджный поселок «Ambiance»
Коттеджный поселок «Ambiance»
Аканту, Северный Кипр
от
$196,757
Год сдачи 2023
Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря. Преимуществом комплекса также является большое ко…
Агентство
Эра - Недвижимости плюс
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Жилой квартал MEDITERRA BAY
Жилой квартал MEDITERRA BAY
Аканту, Северный Кипр
от
$237,096
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Татлису
Аканту, Северный Кипр
от
$268,994
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 87 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-731 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 Пентхаус - 87 м2 2+1 Пентхаус - 106 м2 - 126 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. …
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатные апартаменты на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 3-комнатные апартаменты на Кипре/Татлису
Аканту, Северный Кипр
от
$473,990
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 80 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2 2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2 3+1 Пентхаус - 115 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Emtan Reflection
Жилой квартал Emtan Reflection
Аканту, Северный Кипр
от
$319,801
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sumarine
Жилой квартал Sumarine
Аканту, Северный Кипр
от
$246,975
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Malibu
Жилой квартал Malibu
Аканту, Северный Кипр
от
$183,585
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Carob Hill
Жилой квартал Carob Hill
Аканту, Северный Кипр
от
$168,450
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Poseidon
Жилой квартал Poseidon
Аканту, Северный Кипр
от
$468,556
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал C`est La vie
Жилой квартал C`est La vie
Аканту, Северный Кипр
от
$150,718
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Phuket
Жилой квартал Phuket
Аканту, Северный Кипр
от
$173,136
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Жилой квартал Deja Blue Eco-Wellness
Аканту, Северный Кипр
от
$1,08 млн
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Жилой комплекс K ISLANDS бутик-проект премиального класса
Аканту, Северный Кипр
от
$270,652
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
🌿 K ISLANDS – Символ роскоши и эксклюзивности на Северном Кипре 🌿 Воплощение средиземноморской мечты K ISLANDS – это уникальный бутик-проект премиального класса, расположенный на первой линии Средиземного моря. Это райский уголок, где архитектура, природа и комфорт сливаются в совершенно…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Caesar Breeze
Жилой квартал Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$145,399
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Aurora Bay
Жилой квартал Aurora Bay
Аканту, Северный Кипр
от
$200,113
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Многоквартирный жилой дом Великолепный комплекс в 200 метрах от моря.
Аканту, Северный Кипр
от
$98,940
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 41–127 м²
2 объекта недвижимости 2
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы. Общая площадь проекта - 133.800 м2. Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих в…
Агентство
Justreal
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Жилой комплекс ​Sea Terra
Жилой комплекс ​Sea Terra
Аканту, Северный Кипр
от
$153,781
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Площадь 120 м²
1 объект недвижимости 1
​Sea Terra — это комплекс апартаментов, расположенный в живописном районе Татлысу на Северном Кипре.Комплекс предлагает жильцам комфортные условия проживания и прямой доступ к морю, что делает его привлекательным как для отдыха, так и для постоянного проживания.​ Расположение: Та…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Hawaii Homes
Жилой квартал Hawaii Homes
Аканту, Северный Кипр
от
$188,081
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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