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Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу яв…
Natulux — это элитный жилой комплекс в районе Кюк-Эренкёй, Турция, в котором особое внимание уделяется интеграции с окружающей природной красотой. Основные характеристики: Превосходное расположение: на скале с потрясающим видом на море на 270 градусов. Эксклюзивные виллы: 8 вилл в первом …
ID: CP-727
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря -10M
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 - 43 м2 - 91 м2
1+1 - 106 м2 - 114 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Плава…
ID: CP-716
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 65 m2
1+1 Пентхаус - 142 м2
2+1 Пентхаус - 164 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Июнь 2026 г.
…
Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису
Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря.
Преимуществом комплекса также является большое ко…
ID: CP-731
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 Пентхаус - 87 м2
2+1 Пентхаус - 106 м2 - 126 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2026 г.
…
ID: CP-730
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 80 m2
2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2
3+1 Пентхаус - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель…
🌿 K ISLANDS – Символ роскоши и эксклюзивности на Северном Кипре 🌿
Воплощение средиземноморской мечты
K ISLANDS – это уникальный бутик-проект премиального класса, расположенный на первой линии Средиземного моря. Это райский уголок, где архитектура, природа и комфорт сливаются в совершенно…
Комплекс расположен всего в 200 метрах от хорошо оборудованного пляжа, в окружении захватывающих дух видов на Средиземное море и горы.
Общая площадь проекта - 133.800 м2.
Комплекс предлагает различные варианты планировок и типологий недвижимости от небольших студий до отдельностоящих в…
Sea Terra — это комплекс апартаментов, расположенный в живописном районе Татлысу на Северном Кипре.Комплекс предлагает жильцам комфортные условия проживания и прямой доступ к морю, что делает его привлекательным как для отдыха, так и для постоянного проживания.
Расположение:
Та…