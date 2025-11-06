Жилой комплекс Venice

Venice — курортная жизнь с итальянским акцентом 🇮🇹✨
Venice — это уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце Long Beach, Искеле, где средиземноморская легкость встречается с романтикой Венеции 💙
Здесь вода — не просто фон, а часть образа жизни: каналы с гондолами, острова с джакузи и просторные бассейны создают ощущение настоящего курорта круглый год 🌊
Проект состоит из 9 десятиэтажных блоков и включает 783 апартамента различных форматов:
Реализация проекта проходит в 3 этапа, а центральная инфраструктура начнет работать уже с первой очереди — комфорт с первого дня ✨
Этапы строительства
📍 1 этап
• Блок 1 — декабрь 2025
• Блоки 2–3 + социальная зона — июнь 2026
📍 2 этап
• Блоки 4–5–6 — июнь 2027
📍 3 этап
• Блоки 7–8–9 — июнь 2029
Сервисы для вашего удобства
🚌 Частный шаттл-сервис до пляжа, базара (каждую пятницу) и казино
🔧 Сервис обслуживания и аренды от застройщика
Полный уход за территорией, инфраструктурой и управлением арендой — идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций 💼💰
Инфраструктура уровня курорта
🏨 Бутик-отель (80 номеров)
• ресепшн
• тренажерный зал
• rooftop-клуб с видом на море
• крытый бассейн
• SPA / сауна / хаммам
• ресторан
🛍 Мини-шоппинг центр
• супермаркет
• аптека
• ресторан / лаунж на крыше
• кондитерская
• парикмахерская
💦 Зоны отдыха и развлечений
• остров с джакузи в бассейне
• открытые бассейны для взрослых и детей
• аквапарк с горками
• венецианский канал с гондолами
• детская площадка
• футбольная и баскетбольная площадки
🏢 Центральное здание
• детский сад
• игровая комната
• итальянский ресторан
• стейк-хаус
🚗 Подземный паркинг с удобным въездом и выездом
Venice — это не просто жилой комплекс.
Это курортный город внутри города, где каждый день похож на отпуск ☀️💦
Идеально для жизни, отдыха и высокодоходных инвестиций 🌴💎