Жилой комплекс Venice

Venice — курортная жизнь с итальянским акцентом 🇮🇹✨

Venice — это уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце Long Beach, Искеле, где средиземноморская легкость встречается с романтикой Венеции 💙

Здесь вода — не просто фон, а часть образа жизни: каналы с гондолами, острова с джакузи и просторные бассейны создают ощущение настоящего курорта круглый год 🌊

Проект состоит из 9 десятиэтажных блоков и включает 783 апартамента различных форматов:

🏙 студии

🏡 1+1

🏡 2+1

🌅 2+1 пентхаусы

Реализация проекта проходит в 3 этапа, а центральная инфраструктура начнет работать уже с первой очереди — комфорт с первого дня ✨

Этапы строительства

📍 1 этап

• Блок 1 — декабрь 2025

• Блоки 2–3 + социальная зона — июнь 2026

📍 2 этап

• Блоки 4–5–6 — июнь 2027

📍 3 этап

• Блоки 7–8–9 — июнь 2029

Сервисы для вашего удобства

🚌 Частный шаттл-сервис до пляжа, базара (каждую пятницу) и казино

🔧 Сервис обслуживания и аренды от застройщика

Полный уход за территорией, инфраструктурой и управлением арендой — идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций 💼💰

Инфраструктура уровня курорта

🏨 Бутик-отель (80 номеров)

• ресепшн

• тренажерный зал

• rooftop-клуб с видом на море

• крытый бассейн

• SPA / сауна / хаммам

• ресторан

🛍 Мини-шоппинг центр

• супермаркет

• аптека

• ресторан / лаунж на крыше

• кондитерская

• парикмахерская

💦 Зоны отдыха и развлечений

• остров с джакузи в бассейне

• открытые бассейны для взрослых и детей

• аквапарк с горками

• венецианский канал с гондолами

• детская площадка

• футбольная и баскетбольная площадки

🏢 Центральное здание

• детский сад

• игровая комната

• итальянский ресторан

• стейк-хаус

🚗 Подземный паркинг с удобным въездом и выездом

Venice — это не просто жилой комплекс.

Это курортный город внутри города, где каждый день похож на отпуск ☀️💦

Идеально для жизни, отдыха и высокодоходных инвестиций 🌴💎