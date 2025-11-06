  1. Realting.com
Жилой комплекс Venice

Спатарико, Северный Кипр
от
$132,156
НДС
BTC
1.5719636
ETH
82.3933331
USDT
130 660.1149840
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
ID: 33306
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Спатарико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Venice — курортная жизнь с итальянским акцентом 🇮🇹✨

Venice — это уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце Long Beach, Искеле, где средиземноморская легкость встречается с романтикой Венеции 💙
Здесь вода — не просто фон, а часть образа жизни: каналы с гондолами, острова с джакузи и просторные бассейны создают ощущение настоящего курорта круглый год 🌊

Проект состоит из 9 десятиэтажных блоков и включает 783 апартамента различных форматов:

  • 🏙 студии
  • 🏡 1+1
  • 🏡 2+1
  • 🌅 2+1 пентхаусы

Реализация проекта проходит в 3 этапа, а центральная инфраструктура начнет работать уже с первой очереди — комфорт с первого дня ✨

 

Этапы строительства

📍 1 этап
• Блок 1 — декабрь 2025
• Блоки 2–3 + социальная зона — июнь 2026

📍 2 этап
• Блоки 4–5–6 — июнь 2027

📍 3 этап
• Блоки 7–8–9 — июнь 2029

 

Сервисы для вашего удобства

🚌 Частный шаттл-сервис до пляжа, базара (каждую пятницу) и казино
🔧 Сервис обслуживания и аренды от застройщика
Полный уход за территорией, инфраструктурой и управлением арендой — идеальное решение как для жизни, так и для инвестиций 💼💰

Инфраструктура уровня курорта

🏨 Бутик-отель (80 номеров)
• ресепшн
• тренажерный зал
• rooftop-клуб с видом на море
• крытый бассейн
• SPA / сауна / хаммам
• ресторан

🛍 Мини-шоппинг центр
• супермаркет
• аптека
• ресторан / лаунж на крыше
• кондитерская
• парикмахерская

💦 Зоны отдыха и развлечений
• остров с джакузи в бассейне
• открытые бассейны для взрослых и детей
• аквапарк с горками
• венецианский канал с гондолами
• детская площадка
• футбольная и баскетбольная площадки

🏢 Центральное здание
• детский сад
• игровая комната
• итальянский ресторан
• стейк-хаус

🚗 Подземный паркинг с удобным въездом и выездом

 

Venice — это не просто жилой комплекс.
Это курортный город внутри города, где каждый день похож на отпуск ☀️💦
Идеально для жизни, отдыха и высокодоходных инвестиций 🌴💎

Местонахождение на карте

Спатарико, Северный Кипр

