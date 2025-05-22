Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.

Квартира 2+1 пентхаус - 74 м2 + балкон 12 м2 + терраса на крыше 31 м2 в роскошном комплексе в 300 метрах от моря.
Комплекс находится в живописном месте прямо на берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, благодаря удачному ландшафту все объекты в комплексе имеют потрясающий вид на море и горы.
Всего в 1 км находится престижный гольф-клуб Korineum, а из окон открываются панорамные виды на море и горы, которые делают это место по-настоящему особенным.
Апартаменты идеально подходят как для отдыха, так и для постоянного проживания или сдачи в аренду. В шаговой доступности находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха.
Основные характеристики:
Инфраструктура:
При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!