  4. Жилой комплекс Пентхаус 2+1 в 300 метрах от моря в районе Эсентепе.

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$203,421
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
13
ID: 27508
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Квартира 2+1 пентхаус - 74 м2 + балкон 12 м2 + терраса на крыше 31 м2 в роскошном комплексе в 300 метрах от моря.

Комплекс находится в живописном месте прямо на берегу Средиземного моря в районе Эсентепе, благодаря удачному ландшафту все объекты в комплексе имеют потрясающий вид на море и горы.

Всего в 1 км находится престижный гольф-клуб Korineum, а из окон открываются панорамные виды на море и горы, которые делают это место по-настоящему особенным.

Апартаменты идеально подходят как для отдыха, так и для постоянного проживания или сдачи в аренду. В шаговой доступности находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха.

Основные характеристики:

  • Кухня со встроенной мебелью высокого качества
  • Встроенные шкафы в спальнях
  • Полностью оборудованная ванная комната
  • Высококачественная керамическая плитка на полу и на стенах в ванной комнате
  • Панорамные окна с двойными стеклопакетами
  • Терраса на крыше 31 м²
  • Покрытие пола керамической плиткой
  • Инфраструктура для установки кондиционеров воздуха
  • Инфраструктура под интернет и телевидение
  • Электронная система контроля напора воды в кранах
  • Накопительный бак для воды

Инфраструктура:

  • Песчаный пляж недалеко от комплекса
  • Большой общий бассейн
  • Автомобильная парковка
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Место для занятия йогой
  • Тренажерный зал
  • СПА-центр
  • Массаж и Сауна
  • Забор вокруг территории
  • Озеленение и ландшафтный дизайн

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Другие комплексы
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Перистеронари, Северный Кипр
от
$127,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Park Rest Resort - это комплекс, расположившийся на западном побережье Северного Кипра, в городе Лефке.  Лефке — город и муниципалитет на Северном Кипре, расположенный у залива Морфу. Лефке известен своими цитрусовыми и медными рудниками. В Лефке находится множество исторических домов, п…
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Жилой квартал Sixth Sense Villas
Термея, Северный Кипр
от
$1,00 млн
Год сдачи 2024
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Газивера, Северный Кипр
от
$88,531
Год сдачи 2027
