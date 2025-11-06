Квартира в новостройке Çanakkale 2 Apartments

Çanakkale 2 Apartments — современная жизнь в самом центре Фамагусты 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments — новый жилой проект, расположенный рядом с City Mall, в одном из самых центральных и развитых районов Фамагусты.

Идеальный баланс между динамикой городской жизни и спокойствием комфортного жилого пространства.

Проект сочетает современную архитектуру, качественные материалы и превосходную локацию, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций 💼📈

Локация

📍 Центральный район Фамагусты

🛍 City Mall — в шаговой доступности

🏫 школы и детские сады

🍽 рестораны и кафе

🏥 медицинские учреждения и аптеки

Одна из лучших локаций города для жизни и аренды — всё необходимое рядом.

Типы недвижимости

• Апартаменты 2+1 (Type 1)

• Апартаменты 2+1 (Type 2)

• Апартаменты 3+1

• Пентхаусы 3+1

Апартамент 2+1 — Type 1

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная

📐 Внутренняя площадь: 67 м²

🌿 Балкон: 3 м²

Идеальный вариант для пар или небольших семей 🏡

Светлые спальни, открытая гостиная и современная кухня создают уютное и функциональное пространство для комфортной повседневной жизни.

Апартамент 2+1 — Type 2

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная

📐 Внутренняя площадь: 89 м²

🌿 Балкон: 5 м²

Просторная квартира с удлинённой планировкой, идеально подходящая для тех, кто ценит дополнительное пространство и ощущение свободы.

Отличный выбор для комфортной жизни и приёма гостей.

Апартамент 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 1 ванная

📐 Внутренняя площадь: 111 м²

🌿 Балкон: 12,5 м²

Создан для семей 👨‍👩‍👧‍👦

Просторные спальни, большая гостиная и функциональная кухня формируют гармоничное пространство, где каждому будет комфортно.

Пентхаус 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 2 ванные

📐 Внутренняя площадь: 222 м²

🌿 Террасы: 57,3 м²

Эксклюзивный пентхаус, занимающий целый этаж 💎

Роскошная планировка, высокий уровень приватности и впечатляющая терраса с панорамными видами делают эту резиденцию настоящим городским оазисом.

Идеально для отдыха, ужинов на свежем воздухе и жизни без компромиссов 🌅🍷

Çanakkale 2 Apartments — это современный стиль, центральное расположение и высокий инвестиционный потенциал.

Умный выбор для жизни сегодня и уверенности в завтрашнем дне.