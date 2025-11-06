  1. Realting.com
Квартира в новостройке Çanakkale 2 Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
$111,224
16
ID: 33315
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Gazimagusa Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

О комплексе

Çanakkale 2 Apartments — современная жизнь в самом центре Фамагусты 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments — новый жилой проект, расположенный рядом с City Mall, в одном из самых центральных и развитых районов Фамагусты.
Идеальный баланс между динамикой городской жизни и спокойствием комфортного жилого пространства.

Проект сочетает современную архитектуру, качественные материалы и превосходную локацию, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций 💼📈

 

Локация

📍 Центральный район Фамагусты
🛍 City Mall — в шаговой доступности
🏫 школы и детские сады
🍽 рестораны и кафе
🏥 медицинские учреждения и аптеки

Одна из лучших локаций города для жизни и аренды — всё необходимое рядом.

 

Типы недвижимости

• Апартаменты 2+1 (Type 1)
• Апартаменты 2+1 (Type 2)
• Апартаменты 3+1
• Пентхаусы 3+1

 

Апартамент 2+1 — Type 1

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 67 м²
🌿 Балкон: 3 м²

Идеальный вариант для пар или небольших семей 🏡
Светлые спальни, открытая гостиная и современная кухня создают уютное и функциональное пространство для комфортной повседневной жизни.

 

Апартамент 2+1 — Type 2

🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 89 м²
🌿 Балкон: 5 м²

Просторная квартира с удлинённой планировкой, идеально подходящая для тех, кто ценит дополнительное пространство и ощущение свободы.
Отличный выбор для комфортной жизни и приёма гостей.

 

Апартамент 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 111 м²
🌿 Балкон: 12,5 м²

Создан для семей 👨‍👩‍👧‍👦
Просторные спальни, большая гостиная и функциональная кухня формируют гармоничное пространство, где каждому будет комфортно.

 

Пентхаус 3+1

🛏 3 спальни | 🚿 2 ванные
📐 Внутренняя площадь: 222 м²
🌿 Террасы: 57,3 м²

Эксклюзивный пентхаус, занимающий целый этаж 💎
Роскошная планировка, высокий уровень приватности и впечатляющая терраса с панорамными видами делают эту резиденцию настоящим городским оазисом.
Идеально для отдыха, ужинов на свежем воздухе и жизни без компромиссов 🌅🍷

 

Çanakkale 2 Apartments — это современный стиль, центральное расположение и высокий инвестиционный потенциал.
Умный выбор для жизни сегодня и уверенности в завтрашнем дне.

Местонахождение на карте

Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр

НДС
