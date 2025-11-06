Квартира в новостройке Çanakkale 2 Apartments

Çanakkale 2 Apartments — современная жизнь в самом центре Фамагусты 🏙✨
Çanakkale 2 Apartments — новый жилой проект, расположенный рядом с City Mall, в одном из самых центральных и развитых районов Фамагусты.
Идеальный баланс между динамикой городской жизни и спокойствием комфортного жилого пространства.
Проект сочетает современную архитектуру, качественные материалы и превосходную локацию, что делает его отличным выбором как для проживания, так и для инвестиций 💼📈
Локация
📍 Центральный район Фамагусты
🛍 City Mall — в шаговой доступности
🏫 школы и детские сады
🍽 рестораны и кафе
🏥 медицинские учреждения и аптеки
Одна из лучших локаций города для жизни и аренды — всё необходимое рядом.
Типы недвижимости
• Апартаменты 2+1 (Type 1)
• Апартаменты 2+1 (Type 2)
• Апартаменты 3+1
• Пентхаусы 3+1
Апартамент 2+1 — Type 1
🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 67 м²
🌿 Балкон: 3 м²
Идеальный вариант для пар или небольших семей 🏡
Светлые спальни, открытая гостиная и современная кухня создают уютное и функциональное пространство для комфортной повседневной жизни.
Апартамент 2+1 — Type 2
🛏 2 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 89 м²
🌿 Балкон: 5 м²
Просторная квартира с удлинённой планировкой, идеально подходящая для тех, кто ценит дополнительное пространство и ощущение свободы.
Отличный выбор для комфортной жизни и приёма гостей.
Апартамент 3+1
🛏 3 спальни | 🚿 1 ванная
📐 Внутренняя площадь: 111 м²
🌿 Балкон: 12,5 м²
Создан для семей 👨👩👧👦
Просторные спальни, большая гостиная и функциональная кухня формируют гармоничное пространство, где каждому будет комфортно.
Пентхаус 3+1
🛏 3 спальни | 🚿 2 ванные
📐 Внутренняя площадь: 222 м²
🌿 Террасы: 57,3 м²
Эксклюзивный пентхаус, занимающий целый этаж 💎
Роскошная планировка, высокий уровень приватности и впечатляющая терраса с панорамными видами делают эту резиденцию настоящим городским оазисом.
Идеально для отдыха, ужинов на свежем воздухе и жизни без компромиссов 🌅🍷
Çanakkale 2 Apartments — это современный стиль, центральное расположение и высокий инвестиционный потенциал.
Умный выбор для жизни сегодня и уверенности в завтрашнем дне.