Жилой комплекс ISATIS ELYSIUM 2

Всего в нескольких шагах от золотых песков, баланс спокойный с активным, вдали от городской суеты и, тем не менее, с легким доступом к своим деловым и развлекательным центрам, делает Северный Кипр домом вашей мечты.
Аэропорт Ларнаки 79 км
Никосия 65 км
Айя-Напа 45 км
Аэропорт Эркан 55 км
Фамагуста 10 км
Весь проект охватывает более 51 500 м2.
Восторг в мире, где мечты сбываются. Там, где процветают семьи и объединяются сердца, это идеальное место для дома.
Расположенный в уважаемом ELYSIUM 2, он манит вас к жизни изобилия, где каждый момент обогащается роскошью и комфортом. Жизнь здесь выходит за рамки обычного, предлагая свой собственный мир, наполненный первоклассными удобствами и захватывающими достопримечательностями.
ELYSIUM 2 предлагает различные типы квартир в двухэтажных многоквартирных домах:
Каждая резиденция в ELYSIUM 2 завершена по самым высоким стандартам, сочетая современный дизайн с премиальными материалами, чтобы создать исключительный опыт прибрежной жизни.
удобства
Элизиум 2 был тщательно разработан, чтобы предложить жителям изысканный и полный спектр удобств, предназначенных для повышения повседневной жизни.
Различные крытые / наружные бассейны
Сауна
Турецкая ванна
гимн
Кафе/Ресторан
Детская игровая площадка
Теннисный корт
Волейбольный мяч
Прием
Район BBQ
План выплат
Поскольку проект находится в стадии строительства, существует гибкий вариант оплаты:
40% первоначальный взнос
30% беспроцентные платежи в течение 9 месяцев до передачи ключа
30% беспроцентные платежи в течение 12 месяцев после передачи ключа