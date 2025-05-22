Жилой комплекс 4EVER GREEN 4

Хотели бы вы встретить жизнь, о которой все мечтают?

Расположенный в районе Yeni Boğaziçi, член города Cittaslow (Calm City), 4EVER GREEN STAGE 4 состоит из 43 жилых единиц типа 2+1 и 2 коммерческих единиц. Проект расположен рядом с государственной начальной школой, Ближневосточным колледжем, Ближневосточным госпиталем, социальными и культурными районами и прекрасными пляжами.

Завершение проекта Дата: март 2025

40% - Down Payment

60%: беспроцентные платежи до завершения проекта

2+1: 105 м2 брутто + 18,3 м2 терраса

2+1: 105 м2 брутто + балкон 9 м2 + терраса на крыше 3 м2

Помещения