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Жилой комплекс 4EVER GREEN 4

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$209,525
;
13
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ID: 27177
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Дом сдан

О комплексе

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Хотели бы вы встретить жизнь, о которой все мечтают?

Расположенный в районе Yeni Boğaziçi, член города Cittaslow (Calm City), 4EVER GREEN STAGE 4 состоит из 43 жилых единиц типа 2+1 и 2 коммерческих единиц. Проект расположен рядом с государственной начальной школой, Ближневосточным колледжем, Ближневосточным госпиталем, социальными и культурными районами и прекрасными пляжами.

Завершение проекта Дата: март 2025

40% - Down Payment

60%: беспроцентные платежи до завершения проекта

2+1: 105 м2 брутто + 18,3 м2 терраса

2+1: 105 м2 брутто + балкон 9 м2 + терраса на крыше 3 м2

Помещения

  • Открытый бассейн
  • Детский бассейн
  • Парковочные зоны
  • Кафе
  • Профессиональное обслуживание
  • Встроенные шкафы
  • Встроенные кухонные шкафы
  • Инфраструктура кондиционирования воздуха
  • генератор

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс 4EVER GREEN 4
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$209,525
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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