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  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

Новостройки в Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi

Лапитос
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Жилой квартал Alpino Island
Жилой квартал Alpino Island
Лапитос, Северный Кипр
от
$519,281
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$208,540
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-666 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 85 м2 - 95 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Ландшафтный дизайн Ква…
Агентство
Properties and partners
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Вилла очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Лапт
Вилла очаровательная 5-комнатная вилла на Кипре/Лапт
Karavas, Северный Кипр
от
$708,001
Год сдачи 2024
Площадь 220 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-692 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 4+1 - 220 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: май 2024 г.  ФАКУЛЬТЕТЫ: Центральное отопление (только…
Агентство
Properties and partners
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Жилой комплекс TERRA
Жилой комплекс TERRA
Фтериха, Северный Кипр
от
$165,115
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
TERRA – комфорт и стиль в Алсанджаке от застройщика KIBRIS Готовый жилой комплекс с современными апартаментами и виллами, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра – Алсанджак. Отличается выгодным расположением, развитой инфраструктурой и уникальными условиями при…
Агентство
GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$180,218
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 48–68 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-693 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 m2  2+1 - 68 m2 2+1 Дуплекс - 80 м2 - 101 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: август 2023…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Vineyard View
Жилой квартал Vineyard View
Фтериха, Северный Кипр
от
$348,298
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс ELITE LIFE
Жилой комплекс ELITE LIFE
Karavas, Северный Кипр
от
$118,277
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 50–100 м²
15 объектов недвижимости 15
ELITE LIFE Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем. Проект включает в себя восемь 3-х этаж…
Застройщик
DINDI GROUP
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Жилой квартал Del Mar Premium
Жилой квартал Del Mar Premium
Лапитос, Северный Кипр
от
$145,652
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Eden Garden 3 *
Жилой квартал Eden Garden 3 *
Karavas, Северный Кипр
от
$202,646
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sunland (Karsiyaka)
Жилой квартал Sunland (Karsiyaka)
Василия, Северный Кипр
от
$500,282
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Lapta Marina Houses
Жилой квартал Lapta Marina Houses
Лапитос, Северный Кипр
от
$169,716
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sardunya Court Villas
Жилой квартал Sardunya Court Villas
Лапитос, Северный Кипр
от
$392,627
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$168,184
Количество этажей 1
Площадь 60–328 м²
6 объектов недвижимости 6
ID: CP-682 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -1500M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 60 m2  1+1 - 71 m2 1+1 Пентхаус - 133 м2 2+1 - 104 m2  2+1 Пентхаус - 182 м2 3+1 - 141 m2  3+1 Пент…
Агентство
Properties and partners
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Многоквартирный жилой дом Шикарные 2-комнатные апартаменты Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Шикарные 2-комнатные апартаменты Кипр/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$154,473
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 52–78 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-694 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 52 m2  2+1 - 78 m2 2+1 Дуплекс - 80 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2025 г. ФАКУЛЬ…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Karavas, Северный Кипр
от
$125,387
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанкак
Karavas, Северный Кипр
от
$122,291
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 49–73 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-688 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -1700M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 49 m2  2+1 - 74 m2 СРОКИ: Начало строительства: июнь 2023 г. Дата завершения: март 2025 г. ФАКУЛЬТЕТ…
Агентство
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Жилой комплекс AQUALINA RESIDENCE – Уникальный Курортный комплекс
Жилой комплекс AQUALINA RESIDENCE – Уникальный Курортный комплекс
Василия, Северный Кипр
от
$245,211
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
AQUALINA RESIDENCE – Символ Элегантности и Уникального Курортного Образа Жизни Добро пожаловать в AQUALINA RESIDENCE – роскошный жилой комплекс на западном побережье Кирении, где средиземноморский стиль жизни соединяется с безупречным комфортом. Проект расположен всего в 400 метрах от мор…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Exquisite
Жилой квартал Exquisite
Лапитос, Северный Кипр
от
$493,950
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Вилла Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк
Вилла Удивительная 5-комнатная вилла на Кипре/Алсанк
Karavas, Северный Кипр
от
$563,460
ID ПРОЕКТА:  ID: CP-791   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.   МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак Расстояние до моря -4000 м Расстояние до Лефкоша - 30 км Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛ…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Rain
Жилой квартал Rain
Лапитос, Северный Кипр
от
$170,983
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Irina
Жилой квартал Irina
Лапитос, Северный Кипр
от
$310,302
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Вилла Exquisite
Вилла Exquisite
Karavas, Северный Кипр
от
$440,682
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 30
Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города. Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты! Проект, который привлек…
Агентство
Evohe Real Estate & Property Consultancy
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Жилой квартал Aqualina
Жилой квартал Aqualina
Василия, Северный Кипр
от
$169,716
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Palmera
Жилой квартал Palmera
Василия, Северный Кипр
от
$158,317
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Olive Garden
Жилой квартал Olive Garden
Лапитос, Северный Кипр
от
$696,596
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Жилой квартал MEDITERRENEAN VILLAS
Мотидес, Северный Кипр
от
$259,640
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта
Лапитос, Северный Кипр
от
$171,488
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА: CP-790   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  Расстояние до моря - 300 м Расстояние до города Лефкоша - 45 км  Аэропорт Эрджан - 25 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТ…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Olivia Court
Жилой квартал Olivia Court
Лапитос, Северный Кипр
от
$186,814
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал ELİT LİFE
Жилой квартал ELİT LİFE
Лапитос, Северный Кипр
от
$117,788
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал MODA KENT
Жилой квартал MODA KENT
Лапитос, Северный Кипр
от
$151,985
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанка
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре/Алсанка
Karavas, Северный Кипр
от
$115,855
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 50–70 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-690 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак - Расстояние до моря -3000M - Расстояние до Лефкоша - 30 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 45 м2 - 50 м2 2+1 - 70 m2 2+1 Дуплекс - 70 м2 СРОКИ: Начало строительства: апрель 2023 г.  Дата завершен…
Агентство
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Жилой квартал Mountain Hill 2
Жилой квартал Mountain Hill 2
Karavas, Северный Кипр
от
$132,986
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Papillon Villas *
Жилой квартал Papillon Villas *
Лапитос, Северный Кипр
от
$531,946
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал MEDITERRA
Жилой квартал MEDITERRA
Фтериха, Северный Кипр
от
$417,957
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
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Вилла Дешевая 3-комнатная вилла на Кипре/Лапта
Вилла Дешевая 3-комнатная вилла на Кипре/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$450,546
Год сдачи 2025
Площадь 156 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-687 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -150 М - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 128 м2 + терраса на крыше 48 м2 3+1 - 128 м2 + терраса на крыше 48 м2 СРОКИ: Дата завершения стр…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Roseville Residence *
Жилой квартал Roseville Residence *
Василия, Северный Кипр
от
$151,921
Агентство
GP real estate
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Вилла Хорошая 3-комнатная вилла на Кипре/Алсанкак
Вилла Хорошая 3-комнатная вилла на Кипре/Алсанкак
Karavas, Северный Кипр
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Площадь 115–175 м²
2 объекта недвижимости 2
ID ПРОЕКТА: CP-775 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак Расстояние до моря -1000M Расстояние до Лефкоша - 30 км Аэропорт Эрджан - 55 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 115 м² - 220,00…
Агентство
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Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Фтериха, Северный Кипр
от
$411,625
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Sea Pearl
Жилой квартал Sea Pearl
Лапитос, Северный Кипр
от
$177,315
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира Кипр/Лапта
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира Кипр/Лапта
Karavas, Северный Кипр
от
$314,972
Год сдачи 2025
Количество этажей 1
Площадь 81–170 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-703 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта  - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 45 км - Аэропорт Эрджан - 25 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 m2 2+1 Пентхаус - 121 м2 ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 2+1 - 170 m2  3+1 - 205 m2  СРОКИ: Дата з…
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