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ID: CP-666
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -500M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 85 м2 - 95 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Ландшафтный дизайн
Ква…
ID: CP-692
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -500M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 220 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: май 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Центральное отопление (только…
TERRA – комфорт и стиль в Алсанджаке от застройщика KIBRIS
Готовый жилой комплекс с современными апартаментами и виллами, расположенный в одном из самых популярных районов Северного Кипра – Алсанджак.
Отличается выгодным расположением, развитой инфраструктурой и уникальными условиями при…
ID: CP-693
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 45 m2
2+1 - 68 m2
2+1 Дуплекс - 80 м2 - 101 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: август 2023…
ELITE LIFE
Elite life - уникальный комплекс расположенный в тихом районе Лапты, Северный Кипр. Район известен своей природной красотой с пышной растительностью, горным массивом, потрясающими песчаными пляжами и кристально чистым Средиземным морем.
Проект включает в себя восемь 3-х этаж…
ID: CP-694
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 52 m2
2+1 - 78 m2
2+1 Дуплекс - 80 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2025 г.
ФАКУЛЬ…
ID: CP-688
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
- Расстояние до моря -1700M
- Расстояние до Лефкоша - 30 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 49 m2
2+1 - 74 m2
СРОКИ:
Начало строительства: июнь 2023 г.
Дата завершения: март 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТ…
AQUALINA RESIDENCE – Символ Элегантности и Уникального Курортного Образа Жизни
Добро пожаловать в AQUALINA RESIDENCE – роскошный жилой комплекс на западном побережье Кирении, где средиземноморский стиль жизни соединяется с безупречным комфортом. Проект расположен всего в 400 метрах от мор…
ID ПРОЕКТА:
ID: CP-791
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
Расстояние до моря -4000 м
Расстояние до Лефкоша - 30 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛ…
Привилегированная жизнь ждет вас в сердце Кирении /Лапта! Проект, который включает в себя 30 2+1 Twin Villas и 2 4+1 Villas, предлагает множество преимуществ благодаря своему расположению в центре города.
Приветствуйте привилегированную жизнь в Кирении /Центр Лапты!
Проект, который привлек…
ID ПРОЕКТА:
CP-790
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
Расстояние до моря - 300 м
Расстояние до города Лефкоша - 45 км
Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТ…
ID: CP-690
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
- Расстояние до моря -3000M
- Расстояние до Лефкоша - 30 км
- Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 45 м2 - 50 м2
2+1 - 70 m2
2+1 Дуплекс - 70 м2
СРОКИ:
Начало строительства: апрель 2023 г.
Дата завершен…
ID: CP-687
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -150 М
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 128 м2 + терраса на крыше 48 м2
3+1 - 128 м2 + терраса на крыше 48 м2
СРОКИ:
Дата завершения стр…
ID ПРОЕКТА:
CP-775
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Алсанкак
Расстояние до моря -1000M
Расстояние до Лефкоша - 30 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 115 м² - 220,00…
ID: CP-703
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
- Расстояние до моря -300M
- Расстояние до Лефкоша - 45 км
- Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 81 m2
2+1 Пентхаус - 121 м2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
2+1 - 170 m2
3+1 - 205 m2
СРОКИ:
Дата з…