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Продажа новостроек в Gonyeli Alaykoy Belediyesi

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Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Многоквартирный жилой дом Отличная 2-комнатная квартира на Кипре/Никосия
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
Цена по запросу
Количество этажей 4
ID ПРОЕКТА: CP-774 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 75 м² - 149,000 GBP 2+1 - 105 м² - 187,00…
Агентство
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Жилой квартал Uzun 30
Жилой квартал Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$109,556
Агентство
GP real estate
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Вилла Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Никосия
Вилла Дешевая 4-комнатная вилла на Кипре/Никосия
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$199,823
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА: CP-804   УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до   сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Никосия / Гониели Расстояние до города Лефкоша - 17 км. Аэропорт Эрджан - 30 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 160 м² +…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$208,979
Агентство
GP real estate
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