Жилой комплекс вилл 4+1 с бассейном в 150м от Средиземного моря

Представляем вашему вниманию новый комплекс отдельностоящих вилл с личным бассейном. ЖК расположен в 150м от моря и уютного муниципального пляжа в районе Каршияка.

Комплекс состоит из 20 вилл. Каждая вилла состоит из 4 спален, отдельной кухни и просторной гостиной. У каждой виллы личный бассейн и терраса на крыше. В цену виллы входит полная меблировка и бытовая техника.

Комплекс находится в состоянии строительства, первый этап из 10 вилл будет сдан в конце 2025 года. План оплаты для первого этапа строительства: 50% первоначальный взнос, на остаток 50% действует беспроцентная рассрочка до 12 месяцев.

Оставшиеся 10 вилл будут сданы в 2026 году. План оплаты индивидуальный.