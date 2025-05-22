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  4. Жилой комплекс вилл 4+1 с бассейном в 150м от Средиземного моря

Жилой комплекс вилл 4+1 с бассейном в 150м от Средиземного моря

Василия, Северный Кипр
от
$668,226
BTC
7.9484136
ETH
416.6103383
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660 664.5541774
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
24
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Описание Описание
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ID: 27180
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Деревня
    Василия

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Представляем вашему вниманию новый комплекс отдельностоящих вилл с личным бассейном. ЖК расположен в 150м от моря и уютного муниципального пляжа в районе Каршияка. 
Комплекс состоит из 20 вилл. Каждая вилла состоит из 4 спален, отдельной кухни и просторной гостиной. У каждой виллы личный бассейн и терраса на крыше. В цену виллы входит полная меблировка и бытовая техника. 
Комплекс находится в состоянии строительства, первый этап из 10 вилл будет сдан в конце 2025 года. План оплаты для первого этапа строительства: 50% первоначальный взнос, на остаток 50% действует беспроцентная рассрочка до 12 месяцев. 
Оставшиеся 10 вилл будут сданы в 2026 году. План оплаты индивидуальный. 

Местонахождение на карте

Василия, Северный Кипр

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Жилой комплекс вилл 4+1 с бассейном в 150м от Средиземного моря
Василия, Северный Кипр
от
$668,226
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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