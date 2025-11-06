  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Olive Court 2

Жилой комплекс Olive Court 2

Trikomo, Северный Кипр
от
$130,371
НДС
BTC
1.5507398
ETH
81.2809044
USDT
128 896.0151071
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
Premium Premium
18
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32939
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Olive Court 2 — современный комплекс в Йени Боазичи 🌿🏡

Olive Court 2 расположен в районе Yeni Boğaziçi — всего в 10 минутах ходьбы от моря.
Проект включает 58 резиденций, сочетая современную архитектуру, продуманную планировку и зелёное окружение. Каждая деталь продумана для комфортной жизни рядом с природой.

---

Типы апартаментов

1️⃣ 1+1
• Площадь: 90 м² + 13 м² терраса
Цена от 99 000 GBP

2️⃣ Триплекс 3+2
• Две террасы + собственный сад
Цена: 250 000 GBP

---

Инфраструктура Olive Court 2 🌴

• Открытый бассейн длиной 45 метров
• Дополнительный бассейн
• Подземная инфраструктура Olive Court 1
SPA, сауна, хамам
• Крытый бассейн 50 м²
• Современный спортзал

---

Условия оплаты 💳

70% — первоначальный взнос
30% — рассрочка на 24 месяца

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Lavanta
Калограя, Северный Кипр
от
$683,930
Жилой квартал Exquisite
Лапитос, Северный Кипр
от
$493,950
Жилой квартал Grand Sapphire Resort
Trikomo, Северный Кипр
от
$178,455
Жилой квартал Royal Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$126,021
Жилой квартал Bahamas Homes
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,315
Вы просматриваете
Жилой комплекс Olive Court 2
Trikomo, Северный Кипр
от
$130,371
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Показать все Жилой комплекс THE NEST
Жилой комплекс THE NEST
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$134,505
Город: Кирения, ЭсентепеТип недвижимости: КвартираКоличество спален: студия, 1+1, 1+1 Лофт,2+1 ЛофтЗакрытая площадь: 49 м2, 63 м2, 71 м2, 91 м2Ситуация: завершится в июле 2027 года.Стартовая цена: £99,000Платежный план на 10 лет: снижение на 40%84 месяца беспроцентных платежей.Платежный план…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Жилой квартал The Horizon *
Калограя, Северный Кипр
от
$563,609
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Показать все Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Жилой комплекс Готовая апартаменты в 5* СПА комплексе с КАЗИНО Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Северный Кипр
от
$125,844
Варианты отделки С отделкой
Это проект получил престижные награды Property NC Awards 2019! Апартаменты в престижном жилом комплексе с 5* отелем и казино в 600 метрах от пляжа "Лонг бич". Комплекс расположены в одном из самых популярных районов с благоустроенной набережной протяженностью более 3-х километров. На т…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации