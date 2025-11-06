Жилой комплекс Olive Court 2

Olive Court 2 — современный комплекс в Йени Боазичи 🌿🏡
Olive Court 2 расположен в районе Yeni Boğaziçi — всего в 10 минутах ходьбы от моря.
Проект включает 58 резиденций, сочетая современную архитектуру, продуманную планировку и зелёное окружение. Каждая деталь продумана для комфортной жизни рядом с природой.
---
Типы апартаментов
1️⃣ 1+1
• Площадь: 90 м² + 13 м² терраса
• Цена от 99 000 GBP
2️⃣ Триплекс 3+2
• Две террасы + собственный сад
• Цена: 250 000 GBP
---
Инфраструктура Olive Court 2 🌴
• Открытый бассейн длиной 45 метров
• Дополнительный бассейн
• Подземная инфраструктура Olive Court 1
• SPA, сауна, хамам
• Крытый бассейн 50 м²
• Современный спортзал
---
Условия оплаты 💳
• 70% — первоначальный взнос
• 30% — рассрочка на 24 месяца