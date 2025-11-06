Жилой комплекс Reflection

Reflection — это ультра-люксовый жилой комплекс в живописном регионе Татлысу, где зелень гор встречается с лазурью моря. Проект расположен в экологически чистой зоне, вдали от городской суеты, но при этом с удобной транспортной доступностью.
Север — панорамные виды на Средиземное море 🌊
Юг — величественные горы Кипра ⛰
Рядом находятся:
Esentepe Beach
Kaplıca Beach
Korineum Golf Resort ⛳
другие популярные локации региона
До центра Кирении и региона Искеле — всего около 40 минут на автомобиле. Идеальное расположение между двумя ключевыми направлениями.
🌿 Концепция проекта
Reflection — это пространство, где чистый воздух, природа и роскошный образ жизни объединены в единой концепции.
Проект занимает:
Общая площадь участка — 21 195 м²
Ландшафтная зелёная зона — 4 000 м²
Открытые бассейны — 600 м²
Крытые социальные зоны — 700 м²
Всего 84 роскошные резиденции
Это полностью оборудованный жилой комплекс, созданный для комфортной жизни и перспективных инвестиций 💼✨
🏊 Социальная инфраструктура
Ресторан / Café
Pool Bar
Фитнес-зал
Сауна
Открытый бассейн и детский бассейн
Крытый бассейн
Детская площадка 👶
🏡 Типы недвижимости
1+1 апартаменты
2+1 Loft Penthouse
3+1 апартаменты
3+1 Villa-Bungalow
Каждый тип жилья предлагает панорамные виды и продуманную планировку, сочетающую эстетику и функциональность.
✨ Общие характеристики
Центральная автоматическая генераторная система
CCTV система видеонаблюдения
Подземные железобетонные резервуары для воды
Пандус для людей с ограниченными возможностями
Итальянский камень в кухонных столешницах (в апартаментах)
Опциональное джакузи на террасе Loft Penthouse
VRF система кондиционирования (в виллах и апартаментах)
Встроенные шкафы во всех спальнях
🏡 Особенности вилл
Переливной бассейн
Джакузи на крыше 🛁
BBQ-зона на террасе
2 парковочных места 🚗🚗
Автоматические ворота с дистанционным управлением
Итальянский камень в кухне и ванных комнатах
IP цветной видеодомофон
Камин 🔥
Reflection — это проект для тех, кто ищет гармонию, престиж и инвестиционный потенциал в одном месте.
Жизнь здесь — это ежедневное вдохновение морем, горами и ощущением абсолютного комфорта 🌅