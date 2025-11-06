Жилой комплекс Reflection

Reflection — это ультра-люксовый жилой комплекс в живописном регионе Татлысу, где зелень гор встречается с лазурью моря. Проект расположен в экологически чистой зоне, вдали от городской суеты, но при этом с удобной транспортной доступностью.

Север — панорамные виды на Средиземное море 🌊

Юг — величественные горы Кипра ⛰

Рядом находятся:

Esentepe Beach

Kaplıca Beach

Korineum Golf Resort ⛳

другие популярные локации региона

До центра Кирении и региона Искеле — всего около 40 минут на автомобиле. Идеальное расположение между двумя ключевыми направлениями.

🌿 Концепция проекта

Reflection — это пространство, где чистый воздух, природа и роскошный образ жизни объединены в единой концепции.

Проект занимает:

Общая площадь участка — 21 195 м²

Ландшафтная зелёная зона — 4 000 м²

Открытые бассейны — 600 м²

Крытые социальные зоны — 700 м²

Всего 84 роскошные резиденции

Это полностью оборудованный жилой комплекс, созданный для комфортной жизни и перспективных инвестиций 💼✨

🏊 Социальная инфраструктура

Ресторан / Café

Pool Bar

Фитнес-зал

Сауна

Открытый бассейн и детский бассейн

Крытый бассейн

Детская площадка 👶

🏡 Типы недвижимости

1+1 апартаменты

2+1 Loft Penthouse

3+1 апартаменты

3+1 Villa-Bungalow

Каждый тип жилья предлагает панорамные виды и продуманную планировку, сочетающую эстетику и функциональность.

✨ Общие характеристики

Центральная автоматическая генераторная система

CCTV система видеонаблюдения

Подземные железобетонные резервуары для воды

Пандус для людей с ограниченными возможностями

Итальянский камень в кухонных столешницах (в апартаментах)

Опциональное джакузи на террасе Loft Penthouse

VRF система кондиционирования (в виллах и апартаментах)

Встроенные шкафы во всех спальнях

🏡 Особенности вилл

Переливной бассейн

Джакузи на крыше 🛁

BBQ-зона на террасе

2 парковочных места 🚗🚗

Автоматические ворота с дистанционным управлением

Итальянский камень в кухне и ванных комнатах

IP цветной видеодомофон

Камин 🔥

Reflection — это проект для тех, кто ищет гармонию, престиж и инвестиционный потенциал в одном месте.

Жизнь здесь — это ежедневное вдохновение морем, горами и ощущением абсолютного комфорта 🌅