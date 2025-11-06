  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Жилой комплекс Reflection

Жилой комплекс Reflection

Аканту, Северный Кипр
от
$218,891
НДС
BTC
2.6036663
ETH
136.4692823
USDT
216 414.2588079
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
35
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33322
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Reflection — это ультра-люксовый жилой комплекс в живописном регионе Татлысу, где зелень гор встречается с лазурью моря. Проект расположен в экологически чистой зоне, вдали от городской суеты, но при этом с удобной транспортной доступностью.

Север — панорамные виды на Средиземное море 🌊
Юг — величественные горы Кипра ⛰

Рядом находятся:

  • Esentepe Beach

  • Kaplıca Beach

  • Korineum Golf Resort ⛳

  • другие популярные локации региона

До центра Кирении и региона Искеле — всего около 40 минут на автомобиле. Идеальное расположение между двумя ключевыми направлениями.

 

🌿 Концепция проекта

Reflection — это пространство, где чистый воздух, природа и роскошный образ жизни объединены в единой концепции.

Проект занимает:

  • Общая площадь участка — 21 195 м²

  • Ландшафтная зелёная зона — 4 000 м²

  • Открытые бассейны — 600 м²

  • Крытые социальные зоны — 700 м²

  • Всего 84 роскошные резиденции

Это полностью оборудованный жилой комплекс, созданный для комфортной жизни и перспективных инвестиций 💼✨

 

🏊 Социальная инфраструктура

  • Ресторан / Café

  • Pool Bar

  • Фитнес-зал

  • Сауна

  • Открытый бассейн и детский бассейн

  • Крытый бассейн

  • Детская площадка 👶

 

🏡 Типы недвижимости

  • 1+1 апартаменты

  • 2+1 Loft Penthouse

  • 3+1 апартаменты

  • 3+1 Villa-Bungalow

Каждый тип жилья предлагает панорамные виды и продуманную планировку, сочетающую эстетику и функциональность.

 

✨ Общие характеристики

  • Центральная автоматическая генераторная система

  • CCTV система видеонаблюдения

  • Подземные железобетонные резервуары для воды

  • Пандус для людей с ограниченными возможностями

  • Итальянский камень в кухонных столешницах (в апартаментах)

  • Опциональное джакузи на террасе Loft Penthouse

  • VRF система кондиционирования (в виллах и апартаментах)

  • Встроенные шкафы во всех спальнях

 

🏡 Особенности вилл

  • Переливной бассейн

  • Джакузи на крыше 🛁

  • BBQ-зона на террасе

  • 2 парковочных места 🚗🚗

  • Автоматические ворота с дистанционным управлением

  • Итальянский камень в кухне и ванных комнатах

  • IP цветной видеодомофон

  • Камин 🔥

 

Reflection — это проект для тех, кто ищет гармонию, престиж и инвестиционный потенциал в одном месте.
Жизнь здесь — это ежедневное вдохновение морем, горами и ощущением абсолютного комфорта 🌅

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Colesium Court
Термея, Северный Кипр
от
$151,985
Жилой квартал Azure Villas
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$500,282
Жилой комплекс La Casalia
Аканту, Северный Кипр
от
$206,600
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$208,979
Жилой комплекс Colesium Court
Северный Кипр
от
$71,823
Вы просматриваете
Жилой комплекс Reflection
Аканту, Северный Кипр
от
$218,891
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Показать все Жилой комплекс Casa del Mare Project
Жилой комплекс Casa del Mare Project
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$315,106
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Испытайте роскошь, как никогда прежде Вы будете жить в великолепном районе с его удобством транспортировки, обеспечиваемым близостью к аэропорту, идеальным расстоянием до Кирении и расположением Casa del Mare прямо у моря. Здесь жизнь — это незабываемые впечатления от моря, солнца, песка…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Показать все Жилой комплекс Aventus
Жилой комплекс Aventus
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,446
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Локация: Искеле Расстояние до моря: 750 м Земельный участок: 22000 m2 Количество апартаментов: 130 Количество смежных вилл: 12 Описание проекта: Проект камерного типа, в окружении природы, с доступом ко всей необходимой инфраструктуре. Состоит из 7 двухэтажных квартирных блоков и 12 …
Агентство
North Symbol
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
North Symbol
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Жилой квартал Crown Park
Karavas, Северный Кипр
от
$125,387
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации