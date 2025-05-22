Жилой комплекс Courtyard Platinum

🏡 Courtyard Platinum — новый уровень комфорта и роскоши в самом сердце стремительно развивающегося региона Искеле, Северный Кипр.
Проект продолжает успех популярного Courtyard Long Beach Holiday Resort, задавая новые стандарты для жизни и инвестиций.
🌿 Уникальная концепция “Courtyard”
Награждённая концепция комплекса стала настоящим брендом — благодаря высокому росту стоимости недвижимости, стабильному арендному доходу и формату «365 дней отпуска».
Courtyard Platinum сохраняет фирменный горизонтальный дизайн и ощущение открытого пространства, усиливая оригинальные архитектурные решения.
🏠 Разнообразие планировок:
• Студии, 1+1, 2+1, 3+1
• Апартаменты с садами на первом этаже и дуплексы с террасами на крыше
Каждое жильё сочетает стиль и комфорт, создавая уютную атмосферу для жизни и отдыха.
🏞 Три внутренних двора формируют приватную и гармоничную атмосферу, а инфраструктура впечатляет:
• Большие открытые бассейны
• Торговая улица, рестораны, кафе
• Крытый бассейн, SPA, фитнес
• Площадки для пикников, теннисный и баскетбольный корты
🌊 Идеальное расположение:
• 600 м до Средиземного моря
• 50 км до аэропорта Эрджан и 80 км до Ларнаки
• 10 км до пляжа Лонг-Бич
• 3 км до Рыбацкой гавани Богаз и 2 км до общественного пляжа
• 15 км до туристической зоны Бафра, 40 км до марины Карпаз
📈 Для жизни и инвестиций
Courtyard Platinum сочетает уединённую атмосферу с удобной транспортной доступностью и высоким инвестиционным потенциалом. Это престижный проект для тех, кто ценит качество жизни и хочет выгодно вложиться в недвижимость Средиземноморья.
✨ Courtyard Platinum — ваш шанс стать частью райского уголка на Северном Кипре.
Это не просто жильё — это привилегированный образ жизни и надёжная инвестиция в будущее.