Жилой комплекс Courtyard Platinum

🏡 Courtyard Platinum — новый уровень комфорта и роскоши в самом сердце стремительно развивающегося региона Искеле, Северный Кипр.

Проект продолжает успех популярного Courtyard Long Beach Holiday Resort, задавая новые стандарты для жизни и инвестиций.

🌿 Уникальная концепция “Courtyard”

Награждённая концепция комплекса стала настоящим брендом — благодаря высокому росту стоимости недвижимости, стабильному арендному доходу и формату «365 дней отпуска».

Courtyard Platinum сохраняет фирменный горизонтальный дизайн и ощущение открытого пространства, усиливая оригинальные архитектурные решения.

🏠 Разнообразие планировок:

• Студии, 1+1, 2+1, 3+1

• Апартаменты с садами на первом этаже и дуплексы с террасами на крыше

Каждое жильё сочетает стиль и комфорт, создавая уютную атмосферу для жизни и отдыха.

🏞 Три внутренних двора формируют приватную и гармоничную атмосферу, а инфраструктура впечатляет:

• Большие открытые бассейны

• Торговая улица, рестораны, кафе

• Крытый бассейн, SPA, фитнес

• Площадки для пикников, теннисный и баскетбольный корты

🌊 Идеальное расположение:

• 600 м до Средиземного моря

• 50 км до аэропорта Эрджан и 80 км до Ларнаки

• 10 км до пляжа Лонг-Бич

• 3 км до Рыбацкой гавани Богаз и 2 км до общественного пляжа

• 15 км до туристической зоны Бафра, 40 км до марины Карпаз

📈 Для жизни и инвестиций

Courtyard Platinum сочетает уединённую атмосферу с удобной транспортной доступностью и высоким инвестиционным потенциалом. Это престижный проект для тех, кто ценит качество жизни и хочет выгодно вложиться в недвижимость Средиземноморья.

✨ Courtyard Platinum — ваш шанс стать частью райского уголка на Северном Кипре.

Это не просто жильё — это привилегированный образ жизни и надёжная инвестиция в будущее.