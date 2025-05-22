  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Жилой комплекс OLIVE COURT

Жилой комплекс OLIVE COURT

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$142,896
;
30
Оставить заявку
Показать контакты
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26737
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Olive Court, который будет представлять собой идентичное жилое пространство, переплетенное с природой в Енибогази, продается по очень специальной стартовой цене.

Общие услуги​

  1. Профессиональное управление сайтом
  2. уход за садом на участке
  3. обслуживание бассейна
  4. Уборка и уход за местами общего пользования

инфраструктура

  1. 7/24 система камер
  2. 7/24 безопасность двери
  3. Генератор
  4. Кондиционер
  5. система водонагревателя

Ближайшие места

  1. Он находится в 4 минутах ходьбы от пляжа Кокарейс и Йенибогазичи.
  2. Он находится в 4 минутах от детской площадки Енибогазичи.
  3. 4 минуты до Ближневосточной больницы и колледжа.
  4. Он находится в 7 минутах от Пирс Лонг Бич.
  5. 7 мин. в Государственную больницу Искеле Фамагуста.
  6. 7 минут до Саламинского леса и древнего города Саламин.
  7. 6 минут Монастырь Варнавы

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый проект с современной архитектурой
Северный Кипр
от
$160,928
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$300,797
Многоквартирный жилой дом Дешевая 2-комнатная квартира на Кипре/Кирения
Карми, Северный Кипр
от
$127,074
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира на Кипре
Потамос Ту Кампу, Северный Кипр
от
$97,575
Жилой квартал Vineyard View
Фтериха, Северный Кипр
от
$348,298
Вы просматриваете
Жилой комплекс OLIVE COURT
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$142,896
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Royal Point
Жилой квартал Royal Point
Trikomo, Северный Кипр
от
$183,648
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Жилой квартал Aqua View Bungavillas
Аканту, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Студия на берегу моря в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Жилой комплекс Студия на берегу моря в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Богази, Северный Кипр
от
$108,253
Варианты отделки С отделкой
Студия 50 м2  в 100 метрах от песчаного пляжа. Новый комплекс апартаментов комфорт класса, расположенный в живописной части региона Боаз, с чистым песочным пляжем. Апартаменты идеально подходят для отдыха, сдачи в аренду и для постоянного проживания. Первый взнос: 100% Инфраструкт…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
02.02.2024
Жизнь и покупка недвижимости на Северном Кипре. Большое интервью с директором VELES Property & Enterprises
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
13.12.2023
Что будет дальше с рынком недвижимости Северного Кипра? Мнение эксперта
Показать все публикации