  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Жилой комплекс The Blue

Жилой комплекс The Blue

Аканту, Северный Кипр
от
$170,597
НДС
BTC
2.0292135
ETH
106.3597577
USDT
168 666.2942622
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
31
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33976
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

The Blue — современная роскошь у самого Средиземного моря 🌊

Локация: Tatlısu

The Blue — это премиальный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, где современная архитектура сочетается с панорамными видами на море и атмосферой уединённого средиземноморского образа жизни.

Проект выполнен в элегантной концепции с акцентом на простор, свет и гармонию с природой. Здесь продумано всё — от инфраструктуры до сервисного сопровождения.

---

🏡 Типы недвижимости

• Garden lofts с выходом в сад
• Пентхаусы с просторными roof-террасами

Каждый формат ориентирован на максимальный вид на море и ощущение приватности.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

🏋️ Gym
🏊 Открытый бассейн
🏊‍♂️ Крытый бассейн
🛋 Lounge-зона
🎾 Теннисный корт
🧖 SPA
🧖‍♂️ Сауна
🛒 Маркет
👶 Детская площадка
🚗 Car rental service
🏢 Apartment rental service
⚡ Генератор

Полная инфраструктура позволяет жить и отдыхать без необходимости покидать территорию комплекса.

---

📲 Умное управление

Для удобства резидентов разработано мобильное приложение, где можно:
• отслеживать информацию по объекту
• получать сервисную поддержку
• управлять вопросами обслуживания

---

🛠 Сервис и обслуживание

Комплекс обеспечивает:
• уход за садом
• техническую поддержку
• ежегодное обслуживание здания
• обслуживание бассейна
• освещение и ландшафт

Недвижимость остаётся в идеальном состоянии благодаря профессиональной управляющей команде.

---

💼 Арендный сервис

Предоставляются услуги:
• поиск арендаторов
• контроль заселения
• оплата коммунальных счетов
• сбор аренды
• уборка после выезда
• техническое обслуживание
• регулярные отчёты владельцу

---

🤝 Послепродажное сопровождение

После покупки владельцу помогают с:
• регистрацией налогов
• подключением счётчиков
• покупкой мебели
• интерьерным дизайном

Даже спустя годы можно обратиться к персональному ассистенту по любым вопросам.

---

The Blue — это не просто недвижимость.
Это тщательно продуманная система жизни у моря с профессиональным управлением и сервисом.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 88.0
Цена за м², USD 1,939
Цена квартиры, USD 170,597

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ​Sea Terra
Аканту, Северный Кипр
от
$153,781
Жилой комплекс Aventus
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$157,446
Жилой квартал The Velaris
Гастриа, Северный Кипр
от
$189,981
Жилой комплекс Infinity
Спатарико, Северный Кипр
от
$218,488
Жилой квартал MEDITERRA BAY
Аканту, Северный Кипр
от
$237,096
Вы просматриваете
Жилой комплекс The Blue
Аканту, Северный Кипр
от
$170,597
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Жилой квартал SEA BREEZE *
Trikomo, Северный Кипр
от
$101,323
Год сдачи 2026
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Жилой квартал Tranquility
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$949,903
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Показать все Жилой комплекс CC Towers Iskele
Жилой комплекс CC Towers Iskele
Патрики, Северный Кипр
от
$137,222
Год сдачи 2026
CC Towers Iskele — современный жилой комплекс на Северном Кипре, всего в 1,5 км от песчаного пляжа. Этот проект привлекает как инвесторов, так и желающих приобрести жилье для собственного комфорта или аренды. Специальные условия, такие как выгодные цены и беспроцентная рассрочка платежа до 8…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации