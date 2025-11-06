Жилой комплекс The Blue

The Blue — современная роскошь у самого Средиземного моря 🌊

Локация: Tatlısu

The Blue — это премиальный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, где современная архитектура сочетается с панорамными видами на море и атмосферой уединённого средиземноморского образа жизни.

Проект выполнен в элегантной концепции с акцентом на простор, свет и гармонию с природой. Здесь продумано всё — от инфраструктуры до сервисного сопровождения.

---

🏡 Типы недвижимости

• Garden lofts с выходом в сад

• Пентхаусы с просторными roof-террасами

Каждый формат ориентирован на максимальный вид на море и ощущение приватности.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

🏋️ Gym

🏊 Открытый бассейн

🏊‍♂️ Крытый бассейн

🛋 Lounge-зона

🎾 Теннисный корт

🧖 SPA

🧖‍♂️ Сауна

🛒 Маркет

👶 Детская площадка

🚗 Car rental service

🏢 Apartment rental service

⚡ Генератор

Полная инфраструктура позволяет жить и отдыхать без необходимости покидать территорию комплекса.

---

📲 Умное управление

Для удобства резидентов разработано мобильное приложение, где можно:

• отслеживать информацию по объекту

• получать сервисную поддержку

• управлять вопросами обслуживания

---

🛠 Сервис и обслуживание

Комплекс обеспечивает:

• уход за садом

• техническую поддержку

• ежегодное обслуживание здания

• обслуживание бассейна

• освещение и ландшафт

Недвижимость остаётся в идеальном состоянии благодаря профессиональной управляющей команде.

---

💼 Арендный сервис

Предоставляются услуги:

• поиск арендаторов

• контроль заселения

• оплата коммунальных счетов

• сбор аренды

• уборка после выезда

• техническое обслуживание

• регулярные отчёты владельцу

---

🤝 Послепродажное сопровождение

После покупки владельцу помогают с:

• регистрацией налогов

• подключением счётчиков

• покупкой мебели

• интерьерным дизайном

Даже спустя годы можно обратиться к персональному ассистенту по любым вопросам.

---

The Blue — это не просто недвижимость.

Это тщательно продуманная система жизни у моря с профессиональным управлением и сервисом.