Жилой комплекс The Blue

The Blue — современная роскошь у самого Средиземного моря 🌊
Локация: Tatlısu
The Blue — это премиальный жилой комплекс на побережье Северного Кипра, где современная архитектура сочетается с панорамными видами на море и атмосферой уединённого средиземноморского образа жизни.
Проект выполнен в элегантной концепции с акцентом на простор, свет и гармонию с природой. Здесь продумано всё — от инфраструктуры до сервисного сопровождения.
---
🏡 Типы недвижимости
• Garden lofts с выходом в сад
• Пентхаусы с просторными roof-террасами
Каждый формат ориентирован на максимальный вид на море и ощущение приватности.
---
🌴 Инфраструктура комплекса
🏋️ Gym
🏊 Открытый бассейн
🏊♂️ Крытый бассейн
🛋 Lounge-зона
🎾 Теннисный корт
🧖 SPA
🧖♂️ Сауна
🛒 Маркет
👶 Детская площадка
🚗 Car rental service
🏢 Apartment rental service
⚡ Генератор
Полная инфраструктура позволяет жить и отдыхать без необходимости покидать территорию комплекса.
---
📲 Умное управление
Для удобства резидентов разработано мобильное приложение, где можно:
• отслеживать информацию по объекту
• получать сервисную поддержку
• управлять вопросами обслуживания
---
🛠 Сервис и обслуживание
Комплекс обеспечивает:
• уход за садом
• техническую поддержку
• ежегодное обслуживание здания
• обслуживание бассейна
• освещение и ландшафт
Недвижимость остаётся в идеальном состоянии благодаря профессиональной управляющей команде.
---
💼 Арендный сервис
Предоставляются услуги:
• поиск арендаторов
• контроль заселения
• оплата коммунальных счетов
• сбор аренды
• уборка после выезда
• техническое обслуживание
• регулярные отчёты владельцу
---
🤝 Послепродажное сопровождение
После покупки владельцу помогают с:
• регистрацией налогов
• подключением счётчиков
• покупкой мебели
• интерьерным дизайном
Даже спустя годы можно обратиться к персональному ассистенту по любым вопросам.
---
The Blue — это не просто недвижимость.
Это тщательно продуманная система жизни у моря с профессиональным управлением и сервисом.