  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,965
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
ID: 27502
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village.

Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты.

Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изголовьем, зона отдыха с креслами-мешками и журнальным столиком, обеденная зона.

Кухня оснащена всей необходимой техникой: варочная панель, духовой шкаф, холодильник, вытяжка и чайник. 

Благодаря панорамному остеклению и выходу на террасу, квартира наполняется естественным светом, а вид открывается на зелёную территорию комплекса с бассейнами и прямым доступом к морю.

Комплекс расположен в районе Эсентепе всего в 300 метрах от моря, и к пляжу ведёт удобная пешеходная дорожка. Район известен своей спокойной атмосферой, зелёными ландшафтами и панорамными видами на море и горы. 

Рядом находятся уютные рестораны, продуктовые магазины, аптека и остановка общественного транспорта. До поля для гольфа Korineum всего 5 минут езды.


Инфраструктура:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Фитнес центр и тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Ресторан и кафе
  • Пляжный бар
  • Озеленение и ландшафтный дизайн
  • Трансферный автобус до центрального комплекса

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
