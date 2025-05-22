Жилой комплекс Меблированная студия на берегу моря в комплексе Cove Garden.

Меблированная студия 45 м2 с террасой в комплексе Cove Garden Village.

Интерьер квартиры выполнен в современном стиле с элементами бохо-декора: натуральные оттенки, плетёные элементы, тёплый текстиль и яркие акценты.

Пространство грамотно зонировано: есть большая кровать с мягким изголовьем, зона отдыха с креслами-мешками и журнальным столиком, обеденная зона.

Кухня оснащена всей необходимой техникой: варочная панель, духовой шкаф, холодильник, вытяжка и чайник.

Благодаря панорамному остеклению и выходу на террасу, квартира наполняется естественным светом, а вид открывается на зелёную территорию комплекса с бассейнами и прямым доступом к морю.

Комплекс расположен в районе Эсентепе всего в 300 метрах от моря, и к пляжу ведёт удобная пешеходная дорожка. Район известен своей спокойной атмосферой, зелёными ландшафтами и панорамными видами на море и горы.

Рядом находятся уютные рестораны, продуктовые магазины, аптека и остановка общественного транспорта. До поля для гольфа Korineum всего 5 минут езды.



Инфраструктура:

Бассейны для взрослых и детей

Фитнес центр и тренажерный зал

Теннисный корт

Ресторан и кафе

Пляжный бар

Озеленение и ландшафтный дизайн

Трансферный автобус до центрального комплекса

При покупке этой квартиры - оформление вида на жительство, банковского счета, водительского удостоверения и медицинской страховки на Северном Кипре для всей семьи в подарок от компании!