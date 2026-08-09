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Новостройки в Agios Epiktitos, Северный Кипр

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Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Жилой квартал Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,01 млн
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Показать все Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Вилла роскошная 4 комнаты с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$686,127
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Элитная вилла 4+1 с бассейном, хаммамом и сауной в Чаталкой Вашему вниманию предлагается роскошная вилла в стиле классицизма площадью 250 м² с панорамным видом на Средиземное море. Этот дом создан для тех, кто ценит комфорт, престиж и уединение. Основные характеристики: 4 прос…
Агентство
GP Real Estate
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Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Жилой квартал Karaca Villa
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$569,942
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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TekceTekce
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Жилой квартал My House Elegant
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$709,261
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Жилой квартал Velux
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$607,938
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Жилой квартал High Park Çatalköy
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$120,321
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Жилой квартал Vista Life
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$265,973
Год сдачи 2024
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Жилой квартал Catalkoy Lotus Homes
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$443,288
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
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Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Показать все Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Жилой комплекс ÇATALKÖY villas
Agios Epiktitos, Северный Кипр
от
$1,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Площадь 370 м²
1 объект недвижимости 1
В Чаталкёй, где девственная природа встречается с прохладными волнами Средиземного моря, возвышаются 26 вилл, созданных под знаком NorthernLAND. В NorthernLAND Villas: Чаталкёй ваша дверь откроется в глубокую синеву Средиземноморья. Зелень, Синева и Роскошь Благодаря великолепному расп…
Агентство
SMAK Partners
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