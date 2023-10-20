ID: CP-662
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Есентепе
- Расстояние до моря 50 м
- Расстояние до Лефкоша - 130 км
- Аэропорт Эрджан - 60 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
4+1 - 377 м2 - 379 м2
5+1 - 442 м2 - 689 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: ноябрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
БАССЕЙНЫ ДЛЯ КУПАНИЯ
ПАРКОВОЧНЫЕ ЗОНЫ
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Гирне:
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех объектов социальной инфраструктуры. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID: CP-661
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе
- Расстояние до моря -50M
- Расстояние до Лефкоша - 130 км
- Аэропорт Эрджан - 140 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+0 Пентхаус - 82 м2
1+1 Пентхаус + Гареднхаус - 63 м2 - 115 м2
2+1 Пентхаус - 89 м2 - 142 м2
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 299 m2
4+1 - 347 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: июнь 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КРЫТЫЙ/ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙНЫ
ОТКРЫТЫЕ/ВНУТРЕННИЕ АВТОСТОЯНКИ
ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
ДЕТСКАЯ ЗОНА
КАФЕ-БАР
СПА
РЕСТОРАН
ПАДЕЛЬ ТЕНИС
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА
ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
ПЛЯЖ
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГУЛОЧНАЯ ДОРОЖКА
ЛАГУНА
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Гирне :
Коммерческая недвижимость в Кирении, одном из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети, находится в нескольких минутах ходьбы от всех социальных объектов. В Кирении, как в развитом городе, расположены пять университетов и около сотни гостиниц.
ID: CP-654
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Эсентепе
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 95 км
- Аэропорт Эрджан - 140 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+0 - 78 m2
1+1 - 60 m2
2+1 Пентхаус - 135 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Октябрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн
баскетбольная площадка
Детская площадка
Спа
Тренажерный зал
Система видеонаблюдения на территории комплекса
Wi-fi на территории комплекса
Обслуживание и уход за территорией комплекса
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки
Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/ Эсентепе - деревня, расположенная на востоке провинции Кирения, на стыке гор Бешпармак и Средиземного моря. Эсентепе, одно из самых богатых по природной красоте мест на Кипре, подходит для развития и инвестиций. Эта точка, пользующаяся спросом у многих инвесторов, дорожает с каждым днем. Расположенная на дороге из Кирении в Искеле, Бафру и Карпаз, деревня становится местом остановки многочисленных туристов.
Океанский край: изысканный прибрежный рай непревзойденной роскоши
Где непревзойденное качество встречает непревзойденную элегантность
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Этот изысканный курорт, расположенный на возвышенности, предлагает захватывающий дух, непрерывный вид на безграничное море со всех уголков, создавая очаровательную атмосферу, которая очаровывает чувства. Продуманно разработанный для различных предпочтений, отель представляет впечатляющий ассортимент безупречно созданных домов, включая стильные студии, изысканные апартаменты с 1 и 2 спальнями, модные лофты с 1 и 2 спальнями, и великие виллы с 3 и 4 спальнями.
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Приготовьтесь отправиться в путешествие непревзойденной элегантности и изысканности, где безмятежный прибрежный образ жизни сочетается с бескомпромиссным качеством и безупречным дизайном. Испытайте воплощение прибрежной жизни во всей красе, где каждый день становится свидетельством необычайных радостей роскошной жизни на море.
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