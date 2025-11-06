Жилой комплекс Park Avenue

Park Avenue — престиж в самом сердце Кирении

Park Avenue — это эксклюзивный проект премиум-класса, расположенный в самом центре города Кирения. Современная архитектура, вдохновлённая легендарной нью-йоркской Park Avenue, сочетается здесь с зелёными зонами, продуманной инфраструктурой и городской элегантностью.

Комплекс состоит из 60 высококлассных юнитов.

Первые три этажа отведены под 36 премиальных офисных помещений, каждое из которых располагает шестью частными парковочными местами.

Верхние этажи занимают 24 роскошные жилые резиденции, созданные для комфортной и стильной жизни.

Здания обрамляют ухоженный парк с аллеями и садом, подчёркивая статусность проекта и создавая атмосферу уюта в самом центре города.

Апартаменты

3-спальные апартаменты класса люкс

Просторная гостиная и столовая открытой планировки, панорамные окна от пола до потолка и захватывающие виды на живописную Кирению.

Deluxe 2-спальные апартаменты

Современный дизайн, наполненные светом пространства и большие окна, создающие ощущение лёгкости и комфорта.

Преимущества

Центральное расположение в Кирении

Рестораны, магазины и развлечения в шаговой доступности

Престижная архитектура и зелёная зона

Идеальный баланс бизнеса, жизни и инвестиций

Park Avenue — это стиль, статус и удобство в одной из самых востребованных локаций Северного Кипра.