  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Girne Belediyesi
  4. Жилой комплекс Park Avenue

Жилой комплекс Park Avenue

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
BTC
4.2898119
ETH
224.8473823
USDT
356 565.0727425
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33300
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Park Avenue — престиж в самом сердце Кирении

Park Avenue — это эксклюзивный проект премиум-класса, расположенный в самом центре города Кирения. Современная архитектура, вдохновлённая легендарной нью-йоркской Park Avenue, сочетается здесь с зелёными зонами, продуманной инфраструктурой и городской элегантностью.

Комплекс состоит из 60 высококлассных юнитов.
Первые три этажа отведены под 36 премиальных офисных помещений, каждое из которых располагает шестью частными парковочными местами.
Верхние этажи занимают 24 роскошные жилые резиденции, созданные для комфортной и стильной жизни.

Здания обрамляют ухоженный парк с аллеями и садом, подчёркивая статусность проекта и создавая атмосферу уюта в самом центре города.

 

Апартаменты

  • 3-спальные апартаменты класса люкс
    Просторная гостиная и столовая открытой планировки, панорамные окна от пола до потолка и захватывающие виды на живописную Кирению.

  • Deluxe 2-спальные апартаменты
    Современный дизайн, наполненные светом пространства и большие окна, создающие ощущение лёгкости и комфорта.

 

Преимущества

  • Центральное расположение в Кирении

  • Рестораны, магазины и развлечения в шаговой доступности

  • Престижная архитектура и зелёная зона

  • Идеальный баланс бизнеса, жизни и инвестиций

 

Park Avenue — это стиль, статус и удобство в одной из самых востребованных локаций Северного Кипра.

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Dolce Vita
Спатарико, Северный Кипр
от
$183,648
Жилой квартал Hilly Elm
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$158,064
Жилой квартал Caesar Blue Line Villa
Патрики, Северный Кипр
от
$316,634
Жилой комплекс AQUALINA RESIDENCE – Уникальный Курортный комплекс
Василия, Северный Кипр
от
$245,211
Жилой комплекс K-Islands
Аканту, Северный Кипр
от
$266,133
Вы просматриваете
Жилой комплекс Park Avenue
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Жилой квартал Karpasia by the Sea Elite
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$151,985
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Жилой квартал Sun Tower
Trikomo, Северный Кипр
от
$146,162
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Жилой квартал Ardem Park Green Hill
Фтериха, Северный Кипр
от
$411,625
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации