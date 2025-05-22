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Жилой комплекс ARCADIA

Trikomo, Северный Кипр
от
$118,775
;
45
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ID: 27176
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания

О комплексе

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Место, где мечты становятся реальностью

Arcadia, расположенный в Искеле Богаз, представляет собой оживленный жилой комплекс с 300 современными единицами, включая студии, апартаменты с одной спальней, двухкомнатный дублекс и двухкомнатный дублекс. Каждый блок предназначен для комфорта и роскоши, идеально подходит как для жителей, так и для инвесторов. Всего в 10 минутах ходьбы от моря, Аркадия предлагает легкий доступ к прекрасным пляжам и безмятежному прибрежному образу жизни. С рядом удобств и удобств, он обеспечивает идеальное сочетание современной жизни, живописной красоты и удобной жизни.

План выплат

  • %35 Нисходящий платеж
  • 45 % Второй платеж до передачи ключа
  • %20 Третий платеж После
  • Ключевая передача

Типы

  • Студия
  • Одна спальня
  • Спальня Dublex
  • Две спальни Dublex

Помещения

  • Баскетбольный суд
  • Волейбольный суд
  • Теннисный корт
  • Футбольное поле
  • Мини поле для гольфа
  • Детский клуб
  • Детская игровая площадка
  • Амфитеатр
  • Коммерческие единицы/магазины
  • Ресторан и кафе
  • тренажерный зал/фитнес
  • Спа
  • Плавательный бассейн
  • Детский бассейн
  • Мини-аквапарк
  • Парковочные зоны
  • Электромобиль зарядная станция
  • Прием / Управление проектами Офис

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс ARCADIA
Trikomo, Северный Кипр
от
$118,775
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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