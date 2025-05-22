Жилой комплекс ARCADIA

Место, где мечты становятся реальностью

Arcadia, расположенный в Искеле Богаз, представляет собой оживленный жилой комплекс с 300 современными единицами, включая студии, апартаменты с одной спальней, двухкомнатный дублекс и двухкомнатный дублекс. Каждый блок предназначен для комфорта и роскоши, идеально подходит как для жителей, так и для инвесторов. Всего в 10 минутах ходьбы от моря, Аркадия предлагает легкий доступ к прекрасным пляжам и безмятежному прибрежному образу жизни. С рядом удобств и удобств, он обеспечивает идеальное сочетание современной жизни, живописной красоты и удобной жизни.

План выплат

%35 Нисходящий платеж

45 % Второй платеж до передачи ключа

%20 Третий платеж После

Ключевая передача

Типы

Студия

Одна спальня

Спальня Dublex

Две спальни Dublex

Помещения