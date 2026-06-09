Жилой комплекс The Blue Residence

The Blue Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных курортных районов Северного Кипра — Искеле, Long Beach.
Проект сочетает элегантную современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания и отдыха, так и для инвестиций с высоким арендным потенциалом.
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📍 Локация
The Blue Residence расположен в центре активно развивающегося туристического региона Искеле.
Преимущества расположения:
🏖 Всего 1 километр до Long Beach
🌊 Чистое Средиземное море и песчаные пляжи
🚴 Велодорожки и прогулочная набережная
🍽 Рестораны, кафе и магазины поблизости
🏙 20 минут до центра Фамагусты
✈️ Удобный доступ к аэропортам острова
Long Beach считается одним из самых перспективных регионов Северного Кипра благодаря сочетанию курортной атмосферы и высокого инвестиционного потенциала.
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🏡 Архитектура и концепция
The Blue Residence выполнен в современном архитектурном стиле, который сочетает элегантность, функциональность и комфорт.
✨ Современная архитектура
🌿 Продуманный ландшафтный дизайн
💡 Декоративное освещение территории
🌴 Тропические сады и зелёные зоны отдыха
Комплекс создаёт атмосферу настоящего средиземноморского курорта для жизни круглый год.
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🏠 Типы недвижимости
Комплекс состоит из 5 блоков, в которых представлены готовые квартиры различных планировок:
✔ 1+1 апартаменты
✔ 2+1 апартаменты
✔ 3+1 апартаменты
Все квартиры отличаются удобными планировками, просторными жилыми зонами и современными решениями для комфортной жизни.
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🌴 Инфраструктура комплекса
Для жителей предусмотрены все необходимые удобства:
🏊 Бассейны и зоны отдыха
🏋️ Фитнес-центр
🧖 SPA-комплекс
🌿 Семейные зоны отдыха
🎠 Детские пространства
🚶 Прогулочные зоны
🎾 Пространства для активного отдыха
Жители могут наслаждаться полноценным курортным образом жизни, не покидая территорию комплекса.
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🛡 Безопасность и комфорт
🔒 Закрытая охраняемая территория
🛡 Система безопасности и контроля доступа
🌿 Ухоженная территория комплекса
🚗 Парковочные зоны
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💰 Инвестиционная привлекательность
The Blue Residence представляет интерес как для проживания, так и для инвестиций:
📈 Высокий спрос на аренду в районе Long Beach
🏖 Пешая доступность до моря
🏡 Готовые квартиры для проживания и сдачи в аренду
💎 Потенциал роста стоимости недвижимости
The Blue Residence — это сочетание современного комфорта, средиземноморской атмосферы и выгодного расположения в одном из лучших районов Северного Кипра.