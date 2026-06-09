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Жилой комплекс The Blue Residence

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$194,503
НДС
BTC
2.3135801
ETH
121.2646222
USDT
192 302.5671193
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
37
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ID: 38076
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Периволия Ту Трикому

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

The Blue Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных курортных районов Северного Кипра — Искеле, Long Beach.

Проект сочетает элегантную современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания и отдыха, так и для инвестиций с высоким арендным потенциалом.

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📍 Локация

The Blue Residence расположен в центре активно развивающегося туристического региона Искеле.

Преимущества расположения:

🏖 Всего 1 километр до Long Beach
🌊 Чистое Средиземное море и песчаные пляжи
🚴 Велодорожки и прогулочная набережная
🍽 Рестораны, кафе и магазины поблизости
🏙 20 минут до центра Фамагусты
✈️ Удобный доступ к аэропортам острова

Long Beach считается одним из самых перспективных регионов Северного Кипра благодаря сочетанию курортной атмосферы и высокого инвестиционного потенциала.

---

🏡 Архитектура и концепция

The Blue Residence выполнен в современном архитектурном стиле, который сочетает элегантность, функциональность и комфорт.

✨ Современная архитектура
🌿 Продуманный ландшафтный дизайн
💡 Декоративное освещение территории
🌴 Тропические сады и зелёные зоны отдыха

Комплекс создаёт атмосферу настоящего средиземноморского курорта для жизни круглый год.

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🏠 Типы недвижимости

Комплекс состоит из 5 блоков, в которых представлены готовые квартиры различных планировок:

✔ 1+1 апартаменты
✔ 2+1 апартаменты
✔ 3+1 апартаменты

Все квартиры отличаются удобными планировками, просторными жилыми зонами и современными решениями для комфортной жизни.

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🌴 Инфраструктура комплекса

Для жителей предусмотрены все необходимые удобства:

🏊 Бассейны и зоны отдыха
🏋️ Фитнес-центр
🧖 SPA-комплекс
🌿 Семейные зоны отдыха
🎠 Детские пространства
🚶 Прогулочные зоны
🎾 Пространства для активного отдыха

Жители могут наслаждаться полноценным курортным образом жизни, не покидая территорию комплекса.

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🛡 Безопасность и комфорт

🔒 Закрытая охраняемая территория
🛡 Система безопасности и контроля доступа
🌿 Ухоженная территория комплекса
🚗 Парковочные зоны

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💰 Инвестиционная привлекательность

The Blue Residence представляет интерес как для проживания, так и для инвестиций:

📈 Высокий спрос на аренду в районе Long Beach
🏖 Пешая доступность до моря
🏡 Готовые квартиры для проживания и сдачи в аренду
💎 Потенциал роста стоимости недвижимости

The Blue Residence — это сочетание современного комфорта, средиземноморской атмосферы и выгодного расположения в одном из лучших районов Северного Кипра.

Местонахождение на карте

Периволия Ту Трикому, Северный Кипр

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Жилой комплекс The Blue Residence
Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
от
$194,503
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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