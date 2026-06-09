Жилой комплекс The Blue Residence

The Blue Residence — современный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых востребованных курортных районов Северного Кипра — Искеле, Long Beach.

Проект сочетает элегантную современную архитектуру, развитую инфраструктуру и удобное расположение всего в нескольких минутах ходьбы от знаменитого песчаного пляжа Long Beach. Комплекс идеально подходит как для постоянного проживания и отдыха, так и для инвестиций с высоким арендным потенциалом.

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📍 Локация

The Blue Residence расположен в центре активно развивающегося туристического региона Искеле.

Преимущества расположения:

🏖 Всего 1 километр до Long Beach

🌊 Чистое Средиземное море и песчаные пляжи

🚴 Велодорожки и прогулочная набережная

🍽 Рестораны, кафе и магазины поблизости

🏙 20 минут до центра Фамагусты

✈️ Удобный доступ к аэропортам острова

Long Beach считается одним из самых перспективных регионов Северного Кипра благодаря сочетанию курортной атмосферы и высокого инвестиционного потенциала.

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🏡 Архитектура и концепция

The Blue Residence выполнен в современном архитектурном стиле, который сочетает элегантность, функциональность и комфорт.

✨ Современная архитектура

🌿 Продуманный ландшафтный дизайн

💡 Декоративное освещение территории

🌴 Тропические сады и зелёные зоны отдыха

Комплекс создаёт атмосферу настоящего средиземноморского курорта для жизни круглый год.

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🏠 Типы недвижимости

Комплекс состоит из 5 блоков, в которых представлены готовые квартиры различных планировок:

✔ 1+1 апартаменты

✔ 2+1 апартаменты

✔ 3+1 апартаменты

Все квартиры отличаются удобными планировками, просторными жилыми зонами и современными решениями для комфортной жизни.

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🌴 Инфраструктура комплекса

Для жителей предусмотрены все необходимые удобства:

🏊 Бассейны и зоны отдыха

🏋️ Фитнес-центр

🧖 SPA-комплекс

🌿 Семейные зоны отдыха

🎠 Детские пространства

🚶 Прогулочные зоны

🎾 Пространства для активного отдыха

Жители могут наслаждаться полноценным курортным образом жизни, не покидая территорию комплекса.

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🛡 Безопасность и комфорт

🔒 Закрытая охраняемая территория

🛡 Система безопасности и контроля доступа

🌿 Ухоженная территория комплекса

🚗 Парковочные зоны

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💰 Инвестиционная привлекательность

The Blue Residence представляет интерес как для проживания, так и для инвестиций:

📈 Высокий спрос на аренду в районе Long Beach

🏖 Пешая доступность до моря

🏡 Готовые квартиры для проживания и сдачи в аренду

💎 Потенциал роста стоимости недвижимости

The Blue Residence — это сочетание современного комфорта, средиземноморской атмосферы и выгодного расположения в одном из лучших районов Северного Кипра.