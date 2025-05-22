  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Iskele Belediyesi
  4. Жилой комплекс Lagoon Verde

Спатарико, Северный Кипр
от
$136,135
12
ID: 28030
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Деревня
    Спатарико

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Lagoon Verde Residences & Resort - это больше, чем просто место для жизни, это приглашение испытать спокойствие и красоту Северного Кипра. Приходите и откройте для себя рай!🏝️

Гигантский лагунный бассейн в Lagoon Verde является примером их приверженности инновациям, исключительному дизайну и удовлетворенности клиентов. В Lagoon Verde вы найдете идеальную гармонию роскоши, комфорта и естественной красоты.

Lagoon Verde Residences & Resort имеет стратегическое расположение в деревне Отукен, рядом с популярным регионом Искеле на Северном Кипре, в окружении процветающего сообщества престижных проектов и основных удобств. Эта область переживает всплеск развития, что делает ее идеальным местом для тех, кто ищет сочетание спокойствия и удобства.

Ближайшие удобства и достопримечательности:

  • Пляжный клуб Мариачи: Отдохните у моря с бесплатным доступом для владельцев проекта, потягивайте тропические коктейли и впитывайте средиземноморское солнце.
  • Супермаркет Unimar: Хорошо укомплектованный супермаркет, удовлетворяющий ваши ежедневные потребности.
  • Китайский базар: Откройте для себя уникальные сокровища и сувениры на этом ярком базаре.
  • Отель Merit Royal Garden Hotel & Casino
  • Отель Grand Sapphire Hotel & Casino
  • Пера Маккензи.
  • Лунапарк Искеле.
  • Отель Arkin Hotel & Casino.
  • Ресторан Mackenzi Bay.
  • Аэропорт Эркан: 45 минут езды до Отукена.

Внутри проекта:

  • Фитнес-центр,
  • Играй на земле,
  • Центр красоты,
  • Супермаркет - аптека,
  • Бассейн-бар и ресторан,
  • Аквапарк - Амфитеатр

В проекте Lagoon Verde вы можете приобрести:

  • Студийная резиденция,
  • 1+1 место жительства,
  • 2+1 резиденция,
  • Садовая резиденция 2+1.

Местонахождение на карте

Спатарико, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
