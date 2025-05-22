Жилой комплекс Lagoon Verde

Lagoon Verde Residences & Resort - это больше, чем просто место для жизни, это приглашение испытать спокойствие и красоту Северного Кипра. Приходите и откройте для себя рай!🏝️
Гигантский лагунный бассейн в Lagoon Verde является примером их приверженности инновациям, исключительному дизайну и удовлетворенности клиентов. В Lagoon Verde вы найдете идеальную гармонию роскоши, комфорта и естественной красоты.
Lagoon Verde Residences & Resort имеет стратегическое расположение в деревне Отукен, рядом с популярным регионом Искеле на Северном Кипре, в окружении процветающего сообщества престижных проектов и основных удобств. Эта область переживает всплеск развития, что делает ее идеальным местом для тех, кто ищет сочетание спокойствия и удобства.
Ближайшие удобства и достопримечательности:
Внутри проекта:
В проекте Lagoon Verde вы можете приобрести: