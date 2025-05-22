Жилой комплекс Lagoon Verde

Lagoon Verde Residences & Resort - это больше, чем просто место для жизни, это приглашение испытать спокойствие и красоту Северного Кипра. Приходите и откройте для себя рай!🏝️

Гигантский лагунный бассейн в Lagoon Verde является примером их приверженности инновациям, исключительному дизайну и удовлетворенности клиентов. В Lagoon Verde вы найдете идеальную гармонию роскоши, комфорта и естественной красоты.

Lagoon Verde Residences & Resort имеет стратегическое расположение в деревне Отукен, рядом с популярным регионом Искеле на Северном Кипре, в окружении процветающего сообщества престижных проектов и основных удобств. Эта область переживает всплеск развития, что делает ее идеальным местом для тех, кто ищет сочетание спокойствия и удобства.

Ближайшие удобства и достопримечательности:

Пляжный клуб Мариачи: Отдохните у моря с бесплатным доступом для владельцев проекта, потягивайте тропические коктейли и впитывайте средиземноморское солнце.

Супермаркет Unimar: Хорошо укомплектованный супермаркет, удовлетворяющий ваши ежедневные потребности.

Китайский базар: Откройте для себя уникальные сокровища и сувениры на этом ярком базаре.

Отель Merit Royal Garden Hotel & Casino

Отель Grand Sapphire Hotel & Casino

Пера Маккензи.

Лунапарк Искеле.

Отель Arkin Hotel & Casino.

Ресторан Mackenzi Bay.

Аэропорт Эркан: 45 минут езды до Отукена.

Внутри проекта:

Фитнес-центр,

Играй на земле,

Центр красоты,

Супермаркет - аптека,

Бассейн-бар и ресторан,

Аквапарк - Амфитеатр

В проекте Lagoon Verde вы можете приобрести: