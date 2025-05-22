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Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort

Аканту, Северный Кипр
от
$182,352
BTC
2.1690419
ETH
113.6887610
USDT
180 288.6958757
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
26
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Описание Описание
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ID: 27161
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Tatlisu Belediyesi
  • Деревня
    Аканту

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Добро пожаловать в роскошный частный комплекс премиум-класса с оздоровительной тематикой, расположенный в Татлысу, одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект приглашает вас в мир комфорта, природной красоты и высококлассных удобств, где вы сможете наслаждаться невероятными видами на горы, Средиземное море и живописные островные ландшафты круглый год.

В ЖК предоставлены кавртиры-студии с собственным садом и студии-петхаусы, квартиры с одной спальней и квартиры с двумя спальнями двух-уровневые и одноуровневые. На красивой и обустроенной территории ЖК вы будете обогащать свой день разнообразными активностями и наслаждаться природой.

В комплексе будут представлены современные медицинские клиники, где вы сможете получить квалифицированную помощь и заботу о вашем здоровье.Для поклонников йоги и медитации будут предоставлены специальные помещения, созданные для погружения в покой и гармонию. Также комплексе будет современный фитнес-зал с профессиональным оборудованием для поддержания вашей физической формы. Расслабьтесь и восстановите свое тело в хамаме и сауне, которые помогут вам избавиться от стресса и усталости. Насладитесь расслабляющими процедурами в закрытом бассейне и посетите бьюти-центр, чтобы побаловать себя уходом за кожей и волосами. В комплексе предусмотрены специальные дорожки для занятий бегом, ходьбой и ездой на велосипеде, чтобы вы могли насладиться активным образом жизни и окружающей красотой.

План оплаты: 35% первоначальный взнос, остаток в рассрочку до марта 2027. Проект предлагает инвестиционные возможности, включая перепродажу и аренду.

ВАЖНО: В данный момент действует летняя акция и цены стартуют от 135 000 англиских фунтов Стерлинга. Данная акция ограничена по времени!

-25 минут до 5* отелей

-45 минут до Центра Кирении

-60 минут до Аэропорта Ercan

Не упустите возможность стать собственником в этом невероятном комплексе, где роскошь и комфорт сочетаются с великолепными видами и удобствами. Свяжитесь с нами и получите бесплатную консультацию, а так же подборку лучших инвестиционных проектов на Северном Кипре!

Местонахождение на карте

Аканту, Северный Кипр

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Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort
Аканту, Северный Кипр
от
$182,352
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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