Жилой комплекс Phuket Health & Wellness Resort

Добро пожаловать в роскошный частный комплекс премиум-класса с оздоровительной тематикой, расположенный в Татлысу, одном из самых живописных районов Северного Кипра. Этот проект приглашает вас в мир комфорта, природной красоты и высококлассных удобств, где вы сможете наслаждаться невероятными видами на горы, Средиземное море и живописные островные ландшафты круглый год.

В ЖК предоставлены кавртиры-студии с собственным садом и студии-петхаусы, квартиры с одной спальней и квартиры с двумя спальнями двух-уровневые и одноуровневые. На красивой и обустроенной территории ЖК вы будете обогащать свой день разнообразными активностями и наслаждаться природой.

В комплексе будут представлены современные медицинские клиники, где вы сможете получить квалифицированную помощь и заботу о вашем здоровье.Для поклонников йоги и медитации будут предоставлены специальные помещения, созданные для погружения в покой и гармонию. Также комплексе будет современный фитнес-зал с профессиональным оборудованием для поддержания вашей физической формы. Расслабьтесь и восстановите свое тело в хамаме и сауне, которые помогут вам избавиться от стресса и усталости. Насладитесь расслабляющими процедурами в закрытом бассейне и посетите бьюти-центр, чтобы побаловать себя уходом за кожей и волосами. В комплексе предусмотрены специальные дорожки для занятий бегом, ходьбой и ездой на велосипеде, чтобы вы могли насладиться активным образом жизни и окружающей красотой.

План оплаты: 35% первоначальный взнос, остаток в рассрочку до марта 2027. Проект предлагает инвестиционные возможности, включая перепродажу и аренду.

ВАЖНО: В данный момент действует летняя акция и цены стартуют от 135 000 англиских фунтов Стерлинга. Данная акция ограничена по времени!

-25 минут до 5* отелей

-45 минут до Центра Кирении

-60 минут до Аэропорта Ercan

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