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ID: CP-614
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья
- Расстояние до моря - 200 м
- Аэропорт Эрджан - 45 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 73 - 88m2
2+1 - 91 - 95m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
ТУРЕЦКАЯ И П…
Характеристики виллы:
Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха
Жилая площадь: 180 м2
4 просторные спальни
2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел
собственный бассейн 4* 7.5 м
Изумительные виды на море и горы
🌟 Локация, кот…
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ
Эта уникальная вилла сочетает в себе архитектурную элегантность, премиальные материалы и продуманные детали, создавая идеальное пространство для жизни.
ПРОСТОР И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Общая площадь виллы – 200 м²
Прост…
ID: CP-623
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич
- Расстояние до моря - 100 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Восточно-Средиземноморский университет - 15 км
- Супермаркеты - 50 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+0 - 56m2
1+1 -8 0 m2
2+1 - 136m2
СРОКИ…
ОПИСАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Проект CASA LA VISTA HOMES, получивший свое название благодаря уникальному расположению, стремится соединить вас, уважаемые инвесторы, с спокойствием бескрайней голубизны, предлагая лучшие виды на Кипр.
Наш проект, расположенный там, где красивые пляжи острова…
Рекомендовать
Агентство
INN TEAM REAL ESTATE AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY
ID: CP-629
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле
- Расстояние до моря -400 м
- Супермаркеты 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 78 - 90m2
1 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Тренажерный зал
Парная
Магазины
Банк
Сауна
Турецкая баня
…
Характеристики виллы:
Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха
Жилая площадь: 180 м2
4 просторные спальни
2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел
собственный бассейн 4*7.5 м
Изумительные виды на море и горы
🌟 Локация, кото…
ID: CP-715
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара
- Расстояние до моря -50 M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 65 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 Пентхаус - 131 м2 - 154 м2
СРОКИ:
Завершение строительства февраль 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬН…
ID: CP-699
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 52 м2 - 64 м2
2+1 - 78 м2 - 87 м2
3+1 - 143 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
Ф…
ID: CP-640
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич
- Расстояние до моря -550 м
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 85м2 (Пентхаус)
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2024 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места
Систем…
ID: CP-683
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле
- Расстояние до моря -500M
- Расстояние до Лефкоша - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 81 м2 - 125 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Июнь, 2025
ФАКУЛЬТЕТЫ:
бассейн
парков…
ID: CP-619
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле
- Расстояние до моря -280 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Восточно-Средиземноморский университет - 15 км
- Центр города - 6 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 91m2
СРОКИ:
…
ID: CP-709
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара
- Расстояние до моря -700 M
- Расстояние до Лефкоша - 70 км
- Аэропорт Эрджан - 65 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2
СРОКИ:
Завершение строительства август 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНА…
ID: CP-628
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич
- Расстояние до моря -350 м
- Аэропорт Ларнаки - 65 км
- Аэропорт Эрджан - 50 км
- Супермаркеты - 300 м
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 75 m²
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Готовность к проживанию
ФАКУЛЬТЕТ…
ID: CP-722
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен
- Расстояние до моря -400M
- Расстояние до Лефкоша - 55 км
- Аэропорт Эрджан - 45 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
3+1 - 330 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: декабрь 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
бассейн
Гараж
Место для костр…
Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря.
Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,
который станет вашим персональным оазисом.
Состоит из двух этажных домов с видом на море.
Представлены:
апартаменты с одной спальней…
ID ПРОЕКТА:
CP-787
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз
Расстояние до моря -600 м
Расстояние до Лефкоша - 75 км
Аэропорт Эрджан - 55 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
1+1 - 65 м² - …
ID: CP-659
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез
- Расстояние до моря -150 М
- Расстояние до Лефкоша - 15 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 m2
2+1 - 76 m2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: 2026 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Бассейн …