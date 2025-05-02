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Продажа новостроек в Erenkoy Karpaz Belediyesi

Dipkarpaz
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Сакарья Газимагу
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Сакарья Газимагу
Ватилакас, Северный Кипр
от
$153,603
Год сдачи 2024
Количество этажей 13
Площадь 89–155 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-614 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Газимагуса/ Сакарья - Расстояние до моря - 200 м - Аэропорт Эрджан - 45 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 73 - 88m2 2+1 - 91 - 95m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: ТУРЕЦКАЯ И П…
Агентство
Properties and partners
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Жилой квартал Green & Blue
Жилой квартал Green & Blue
Йиалусса, Северный Кипр
от
$258,374
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная вилла на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная вилла на Кипре/Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$196,344
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 64–395 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-655 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз - Расстояние до моря -800M - Расстояние до Лефкоша - 75 км - Аэропорт Эрджан - 55 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 1+1 Garden - 57 м2 - 65 м2 1+1 Пентхаус - 57 м2 - 65 м2 2+1 Сад - 89 м2 - 93 м2 2+1 Пентхаус - 89 м2 - 93 м2 3+1 - 222 м…
Агентство
Properties and partners
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Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$339,756
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4* 7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кот…
Агентство
Surkon estate
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Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Вилла 5 комнат в современном стиле с панорамными видами
Ватилакас, Северный Кипр
от
$968,349
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ С ПАНОРАМНЫМИ ВИДАМИ Эта уникальная вилла сочетает в себе архитектурную элегантность, премиальные материалы и продуманные детали, создавая идеальное пространство для жизни. ПРОСТОР И ЭЛЕГАНТНОСТЬ Общая площадь виллы – 200 м² Прост…
Агентство
GP Real Estate
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле Лонг Бич
Ватилакас, Северный Кипр
от
$112,642
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 52–136 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-623 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич  - Расстояние до моря - 100 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Супермаркеты - 50 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 56m2 1+1 -8 0 m2 2+1 - 136m2 СРОКИ…
Агентство
Properties and partners
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Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Жилой комплекс ПРОЕКТ НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ - НОВАЯ ЛОКАЦИЯ!
Йиалусса, Северный Кипр
от
$241
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Проект CASA LA VISTA HOMES, получивший свое название благодаря уникальному расположению, стремится соединить вас, уважаемые инвесторы, с спокойствием бескрайней голубизны, предлагая лучшие виды на Кипр. Наш проект, расположенный там, где красивые пляжи острова…
Агентство
INN TEAM REAL ESTATE AND CONSULTANCY LIMITED COMPANY
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$288,694
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 90 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-629 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле - Расстояние до моря -400 м - Супермаркеты 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 78 - 90m2 1 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Тренажерный зал Парная Магазины Банк Сауна Турецкая баня …
Агентство
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Вилла
Вилла
Ватилакас, Северный Кипр
от
$943,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
1 объект недвижимости 1
Характеристики виллы: Площадь участка: 850 м2 - достаточно для создания своего сада или зоны отдыха Жилая площадь: 180 м2 4 просторные спальни 2 санузла (один с ванной). Можно добавить 3 санузел собственный бассейн 4*7.5 м Изумительные виды на море и горы 🌟 Локация, кото…
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Surkon estate
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Многоквартирный жилой дом Пентхаус с 3 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Пентхаус с 3 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Северный Кипр
от
$319,993
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Площадь 154 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-715 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -50 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 Пентхаус - 131 м2 - 154 м2  СРОКИ: Завершение строительства февраль 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНАЛЬН…
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/ Yeni İskele
Ватилакас, Северный Кипр
от
$141,416
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
Площадь 64–143 м²
3 объекта недвижимости 3
ID: CP-699 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 52 м2 - 64 м2 2+1 - 78 м2 - 87 м2 3+1 - 143 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2025 г. Ф…
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира-пентхаус на Кипре/Иске
Ватилакас, Северный Кипр
от
$392,730
Год сдачи 2024
Количество этажей 7
Площадь 85 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-640 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -550 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 85м2 (Пентхаус) СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковочные места Систем…
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$300,797
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 55–273 м²
6 объектов недвижимости 6
ID: CP-613 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -50м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1 m2 2 m2 3 m2 4 m2 5+1 - 496 m2 2+1 Дуплекс - 266 м2 4+1 Дуплекс - 327 м2 5+1 Дуплекс - 363-457 м2 СРОКИ: Д…
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Бахчелер
Ватилакас, Северный Кипр
от
$239,856
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Площадь 89 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-683 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Ени Искеле - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 65 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 81 м2 - 125 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь, 2025   ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  парков…
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Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$340,027
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Площадь 91 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-619  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/ Лонг Бич Искеле - Расстояние до моря -280 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Восточно-Средиземноморский университет - 15 км - Центр города - 6 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 91m2 СРОКИ: …
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Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Многоквартирный жилой дом Бунгало с 4 комнатами на Кипре/Искеле/Кантара
Ватилакас, Северный Кипр
от
$507,620
Год сдачи 2025
Площадь 335 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-709 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Кантара - Расстояние до моря -700 M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 65 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 Бунгало - 335 м2 - 350 м2  СРОКИ: Завершение строительства август 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: КОММУНА…
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом Хорошая 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Ватилакас, Северный Кипр
от
$196,927
Год сдачи 2023
Количество этажей 6
Площадь 75 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-628 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Лонг Бич - Расстояние до моря -350 м - Аэропорт Ларнаки - 65 км - Аэропорт Эрджан - 50 км - Супермаркеты - 300 м ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 75 m² СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТ…
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Вилла Шикарная 4-комнатная вилла на Кипре/Отукен
Вилла Шикарная 4-комнатная вилла на Кипре/Отукен
Ватилакас, Северный Кипр
от
$544,521
Год сдачи 2025
Площадь 330 м²
1 объект недвижимости 1
ID: CP-722 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Отукен - Расстояние до моря -400M - Расстояние до Лефкоша - 55 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ: 3+1 - 330 m2  СРОКИ: Дата завершения строительства: декабрь 2025 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: бассейн  Гараж Место для костр…
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Жилой комплекс SKY DIORA
Жилой комплекс SKY DIORA
Dipkarpaz, Северный Кипр
от
$124,491
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 93–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Жилой комплекс SKY DIORE расположен в заповедной зоне в 900 м от моря. Волшебное тихое место, возле живописного и песчаного пляжа Айфилон,  который станет вашим персональным оазисом.  Состоит из двух этажных домов с видом на море.  Представлены: апартаменты с одной спальней…
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Риэлтор без границ
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Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр
Многоквартирный жилой дом Хорошая 2-комнатная квартира в Богазе, Кипр
Ватилакас, Северный Кипр
от
$142,311
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
ID ПРОЕКТА:   CP-787 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле Богаз Расстояние до моря -600 м Расстояние до Лефкоша - 75 км Аэропорт Эрджан - 55 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 65 м² - …
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Искеле
Ватилакас, Северный Кипр
от
$168,583
Год сдачи 2026
Количество этажей 1
Площадь 50–75 м²
2 объекта недвижимости 2
ID: CP-659 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Искеле/Искеле Меркез - Расстояние до моря -150 М - Расстояние до Лефкоша - 15 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 - 76 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2026 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн …
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