Жилой комплекс HERA

HERA — 5★ роскошь у лучших пляжей Северного Кипра 👑

Расположенный в районе Бафра (Искеле), проект HERA находится в одном из самых перспективных и престижных туристических центров Северного Кипра 🌴

Когда-то тихая прибрежная деревня, Бафра за последние 10–15 лет превратилась в динамично развивающийся курорт международного уровня.

Бесконечные песчаные пляжи Средиземного моря, считающиеся одними из самых чистых на Кипре, спокойная атмосфера и при этом развитая туристическая инфраструктура делают Бафру по-настоящему уникальной локацией 🌊

Благодаря официальному статусу Touristic Center, строительство жилой недвижимости в регионе ограничено, что делает участие в эксклюзивном 5-звёздочном отеле HERA особенно ценным инвестиционным предложением 💎

О проекте

HERA, названный в честь греческой богини женщин и королев, олицетворяет элегантность, статус и высокий уровень сервиса 👑

Проект предлагает уникальную возможность приобрести часть 5★ отеля с индивидуальным титулом собственности (Title Deed) в Северном Кипре.

Комплекс окружён 5-звёздочными отелями с казино в стиле Лас-Вегаса, а в ближайшие 5 лет планируется строительство ещё трёх отелей и международного гольф-поля, что обеспечит значительный рост стоимости 📈

Комплекс состоит из

9 блоков, 4 этажа

462 номера Superior Rooms — 62 Grand Suite Rooms — 400



Сервисы 5★ отеля

✨ Shuttle-сервис до пляжа, базара и казино

✨ Ресепшн и лобби

✨ Bellboy & Valet services

✨ Housekeeping и Laundry / Dry Cleaning

✨ Room Service

✨ Персональные ассистенты и тренеры

✨ Аниматоры и няни

✨ Трансферы из аэропорта

✨ Rental Department (арендное управление)

Инфраструктура и развлечения

🏊‍♂️ Крытые и открытые бассейны

🌊 Aqua Pool с горками

💆 Spa & Wellness Center

🏋️ Fitness / Zumba Center

🔥 Sauna & Hammam

👶 Детская площадка и детский сад

⛳ Golf Court

🎶 Night Club

🍽 A la carte ресторан

🍸 Lobby & Pool Bar

🅿️ Крытая и открытая парковка

🏢 Конференц-залы

HERA — это не просто инвестиция.

Это королевский образ жизни, стабильный доход и участие в одном из самых масштабных туристических проектов Северного Кипра 👑✨