Жилой комплекс HERA

HERA — 5★ роскошь у лучших пляжей Северного Кипра 👑
Расположенный в районе Бафра (Искеле), проект HERA находится в одном из самых перспективных и престижных туристических центров Северного Кипра 🌴
Когда-то тихая прибрежная деревня, Бафра за последние 10–15 лет превратилась в динамично развивающийся курорт международного уровня.
Бесконечные песчаные пляжи Средиземного моря, считающиеся одними из самых чистых на Кипре, спокойная атмосфера и при этом развитая туристическая инфраструктура делают Бафру по-настоящему уникальной локацией 🌊
Благодаря официальному статусу Touristic Center, строительство жилой недвижимости в регионе ограничено, что делает участие в эксклюзивном 5-звёздочном отеле HERA особенно ценным инвестиционным предложением 💎
О проекте
HERA, названный в честь греческой богини женщин и королев, олицетворяет элегантность, статус и высокий уровень сервиса 👑
Проект предлагает уникальную возможность приобрести часть 5★ отеля с индивидуальным титулом собственности (Title Deed) в Северном Кипре.
Комплекс окружён 5-звёздочными отелями с казино в стиле Лас-Вегаса, а в ближайшие 5 лет планируется строительство ещё трёх отелей и международного гольф-поля, что обеспечит значительный рост стоимости 📈
Комплекс состоит из
9 блоков, 4 этажа
462 номера
Superior Rooms — 62
Grand Suite Rooms — 400
Сервисы 5★ отеля
✨ Shuttle-сервис до пляжа, базара и казино
✨ Ресепшн и лобби
✨ Bellboy & Valet services
✨ Housekeeping и Laundry / Dry Cleaning
✨ Room Service
✨ Персональные ассистенты и тренеры
✨ Аниматоры и няни
✨ Трансферы из аэропорта
✨ Rental Department (арендное управление)
Инфраструктура и развлечения
🏊♂️ Крытые и открытые бассейны
🌊 Aqua Pool с горками
💆 Spa & Wellness Center
🏋️ Fitness / Zumba Center
🔥 Sauna & Hammam
👶 Детская площадка и детский сад
⛳ Golf Court
🎶 Night Club
🍽 A la carte ресторан
🍸 Lobby & Pool Bar
🅿️ Крытая и открытая парковка
🏢 Конференц-залы
HERA — это не просто инвестиция.
Это королевский образ жизни, стабильный доход и участие в одном из самых масштабных туристических проектов Северного Кипра 👑✨