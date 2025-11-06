Жилой комплекс HERA

  1. Realting.com
Воколида, Северный Кипр
от
$236,676
НДС
BTC
2.8152143
ETH
147.5574156
USDT
233 997.9237625
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
15
ID: 33304
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Деревня
    Воколида

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

HERA — 5★ роскошь у лучших пляжей Северного Кипра 👑

Расположенный в районе Бафра (Искеле), проект HERA находится в одном из самых перспективных и престижных туристических центров Северного Кипра 🌴
Когда-то тихая прибрежная деревня, Бафра за последние 10–15 лет превратилась в динамично развивающийся курорт международного уровня.

Бесконечные песчаные пляжи Средиземного моря, считающиеся одними из самых чистых на Кипре, спокойная атмосфера и при этом развитая туристическая инфраструктура делают Бафру по-настоящему уникальной локацией 🌊

Благодаря официальному статусу Touristic Center, строительство жилой недвижимости в регионе ограничено, что делает участие в эксклюзивном 5-звёздочном отеле HERA особенно ценным инвестиционным предложением 💎

 

О проекте

HERA, названный в честь греческой богини женщин и королев, олицетворяет элегантность, статус и высокий уровень сервиса 👑
Проект предлагает уникальную возможность приобрести часть 5★ отеля с индивидуальным титулом собственности (Title Deed) в Северном Кипре.

Комплекс окружён 5-звёздочными отелями с казино в стиле Лас-Вегаса, а в ближайшие 5 лет планируется строительство ещё трёх отелей и международного гольф-поля, что обеспечит значительный рост стоимости 📈

 

Комплекс состоит из

  • 9 блоков, 4 этажа

  • 462 номера

    • Superior Rooms — 62

    • Grand Suite Rooms — 400

 

Сервисы 5★ отеля

✨ Shuttle-сервис до пляжа, базара и казино
✨ Ресепшн и лобби
✨ Bellboy & Valet services
✨ Housekeeping и Laundry / Dry Cleaning
✨ Room Service
✨ Персональные ассистенты и тренеры
✨ Аниматоры и няни
✨ Трансферы из аэропорта
✨ Rental Department (арендное управление)

 

Инфраструктура и развлечения

🏊‍♂️ Крытые и открытые бассейны
🌊 Aqua Pool с горками
💆 Spa & Wellness Center
🏋️ Fitness / Zumba Center
🔥 Sauna & Hammam
👶 Детская площадка и детский сад
⛳ Golf Court
🎶 Night Club
🍽 A la carte ресторан
🍸 Lobby & Pool Bar
🅿️ Крытая и открытая парковка
🏢 Конференц-залы

 

HERA — это не просто инвестиция.
Это королевский образ жизни, стабильный доход и участие в одном из самых масштабных туристических проектов Северного Кипра 👑✨

Местонахождение на карте

Воколида, Северный Кипр

Жилой квартал SUNNY HILL VILLAGE
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$177,189
Жилой комплекс Aloha Beach Resort
Аканту, Северный Кипр
от
$290,008
Жилой квартал Caesar Breeze
Аканту, Северный Кипр
от
$145,399
Жилой квартал Papillon Villas *
Лапитос, Северный Кипр
от
$531,946
Жилой комплекс AQUALINA RESIDENCE – Уникальный Курортный комплекс
Василия, Северный Кипр
от
$245,211
