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Жилой комплекс Sunrise

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$427,856
BTC
5.0892633
ETH
266.7500458
USDT
423 014.7066820
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
19
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ID: 38022
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Sunrise — современный жилой комплекс вилл, расположенный в одном из самых комфортных и востребованных районов Северного Кипра — Yeni Boğaziçi.

Этот район известен своей спокойной атмосферой, близостью к золотым песчаным пляжам Средиземного моря и богатым историческим наследием. Здесь гармонично сочетаются размеренный образ жизни, природа и удобный доступ ко всей городской инфраструктуре.

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📍 Локация

Sunrise расположен в Yeni Boğaziçi — одном из самых привлекательных районов региона Фамагусты.

Преимущества локации:

🏖 Всего 1,5 км до песчаных пляжей Средиземного моря
🌊 Отличные условия для купания, водных видов спорта и отдыха
🏛 Рядом исторические достопримечательности Саламиса и монастырь Святого Варнавы
🏫 Близость к школам, магазинам и городской инфраструктуре
🚗 Удобный доступ к Фамагусте и другим регионам острова

---

🏡 О проекте

Комплекс занимает территорию более 10 000 м² и состоит из современных вилл, созданных для комфортной семейной жизни и отдыха.

Первая очередь:

🏘 20 сдвоенных вилл (semi-detached villas)
🏡 4 отдельностоящие виллы

Вторая очередь:

🏡 5 современных отдельностоящих вилл

Архитектура проекта сочетает современные линии, функциональные планировки и комфортные открытые пространства.

---

🌴 Инфраструктура комплекса

Для жителей предусмотрены все необходимые удобства:

🏊 Большой открытый бассейн (20 м × 10 м)
🎠 Детская игровая площадка
🔥 Индивидуальная BBQ-зона для каждой виллы
🌿 Озеленённая территория и зоны отдыха

Комплекс идеально подходит для семейного проживания и спокойного отдыха в окружении природы.

---

✨ Преимущества проекта

✔ Современные виллы с продуманными планировками
✔ Просторная территория комплекса
✔ Небольшая плотность застройки
✔ Близость к морю и пляжам
✔ Тихий жилой район
✔ Высокий потенциал для проживания и инвестиций

💰 Инвестиционная привлекательность

Благодаря удачному расположению, ограниченному количеству вилл и растущему спросу на недвижимость в районе Yeni Boğaziçi, проект Sunrise является отличным вариантом как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Sunrise — это гармония природы, моря и современного комфорта в одном из лучших районов Северного Кипра.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 155.0
Цена за м², USD 2,760
Цена квартиры, USD 427,856

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

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Жилой комплекс Sunrise
Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$427,856
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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