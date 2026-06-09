Жилой комплекс Sunrise

Sunrise — современный жилой комплекс вилл, расположенный в одном из самых комфортных и востребованных районов Северного Кипра — Yeni Boğaziçi.
Этот район известен своей спокойной атмосферой, близостью к золотым песчаным пляжам Средиземного моря и богатым историческим наследием. Здесь гармонично сочетаются размеренный образ жизни, природа и удобный доступ ко всей городской инфраструктуре.
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📍 Локация
Sunrise расположен в Yeni Boğaziçi — одном из самых привлекательных районов региона Фамагусты.
Преимущества локации:
🏖 Всего 1,5 км до песчаных пляжей Средиземного моря
🌊 Отличные условия для купания, водных видов спорта и отдыха
🏛 Рядом исторические достопримечательности Саламиса и монастырь Святого Варнавы
🏫 Близость к школам, магазинам и городской инфраструктуре
🚗 Удобный доступ к Фамагусте и другим регионам острова
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🏡 О проекте
Комплекс занимает территорию более 10 000 м² и состоит из современных вилл, созданных для комфортной семейной жизни и отдыха.
Первая очередь:
🏘 20 сдвоенных вилл (semi-detached villas)
🏡 4 отдельностоящие виллы
Вторая очередь:
🏡 5 современных отдельностоящих вилл
Архитектура проекта сочетает современные линии, функциональные планировки и комфортные открытые пространства.
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🌴 Инфраструктура комплекса
Для жителей предусмотрены все необходимые удобства:
🏊 Большой открытый бассейн (20 м × 10 м)
🎠 Детская игровая площадка
🔥 Индивидуальная BBQ-зона для каждой виллы
🌿 Озеленённая территория и зоны отдыха
Комплекс идеально подходит для семейного проживания и спокойного отдыха в окружении природы.
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✨ Преимущества проекта
✔ Современные виллы с продуманными планировками
✔ Просторная территория комплекса
✔ Небольшая плотность застройки
✔ Близость к морю и пляжам
✔ Тихий жилой район
✔ Высокий потенциал для проживания и инвестиций
💰 Инвестиционная привлекательность
Благодаря удачному расположению, ограниченному количеству вилл и растущему спросу на недвижимость в районе Yeni Boğaziçi, проект Sunrise является отличным вариантом как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.
Sunrise — это гармония природы, моря и современного комфорта в одном из лучших районов Северного Кипра.