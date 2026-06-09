Жилой комплекс Sunrise

Sunrise — современный жилой комплекс вилл, расположенный в одном из самых комфортных и востребованных районов Северного Кипра — Yeni Boğaziçi.

Этот район известен своей спокойной атмосферой, близостью к золотым песчаным пляжам Средиземного моря и богатым историческим наследием. Здесь гармонично сочетаются размеренный образ жизни, природа и удобный доступ ко всей городской инфраструктуре.

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📍 Локация

Sunrise расположен в Yeni Boğaziçi — одном из самых привлекательных районов региона Фамагусты.

Преимущества локации:

🏖 Всего 1,5 км до песчаных пляжей Средиземного моря

🌊 Отличные условия для купания, водных видов спорта и отдыха

🏛 Рядом исторические достопримечательности Саламиса и монастырь Святого Варнавы

🏫 Близость к школам, магазинам и городской инфраструктуре

🚗 Удобный доступ к Фамагусте и другим регионам острова

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🏡 О проекте

Комплекс занимает территорию более 10 000 м² и состоит из современных вилл, созданных для комфортной семейной жизни и отдыха.

Первая очередь:

🏘 20 сдвоенных вилл (semi-detached villas)

🏡 4 отдельностоящие виллы

Вторая очередь:

🏡 5 современных отдельностоящих вилл

Архитектура проекта сочетает современные линии, функциональные планировки и комфортные открытые пространства.

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🌴 Инфраструктура комплекса

Для жителей предусмотрены все необходимые удобства:

🏊 Большой открытый бассейн (20 м × 10 м)

🎠 Детская игровая площадка

🔥 Индивидуальная BBQ-зона для каждой виллы

🌿 Озеленённая территория и зоны отдыха

Комплекс идеально подходит для семейного проживания и спокойного отдыха в окружении природы.

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✨ Преимущества проекта

✔ Современные виллы с продуманными планировками

✔ Просторная территория комплекса

✔ Небольшая плотность застройки

✔ Близость к морю и пляжам

✔ Тихий жилой район

✔ Высокий потенциал для проживания и инвестиций

💰 Инвестиционная привлекательность

Благодаря удачному расположению, ограниченному количеству вилл и растущему спросу на недвижимость в районе Yeni Boğaziçi, проект Sunrise является отличным вариантом как для собственного проживания, так и для долгосрочных инвестиций.

Sunrise — это гармония природы, моря и современного комфорта в одном из лучших районов Северного Кипра.