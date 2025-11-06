  1. Realting.com
Жилой комплекс Orchard

Агиос Сергиос, Северный Кипр
от
$161,189
НДС
14
ID: 34001
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Gazimağusa District
  • Город
    Yenibogazici Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Сергиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Orchard — современный оазис рядом с морем и историей 🌴🌊

Локация: Yeniboğaziçi, Северный Кипр

Orchard расположен в районе Yeniboğaziçi — месте, где началась история острова, рядом с древним Саламисом и золотыми пляжами Средиземного моря.

🏖 1 км до пляжа
🏙 8 км до центра Фамагусты
🏥 6 км до госпиталя
🎓 6 км до Eastern Mediterranean University
🏫 2 км до Near East College
🏛 4 км до руин Саламиса
✈ 40 км до аэропорта Эрджан

---

🌿 О проекте

• Общая территория более 50.000 м²
• Современный жилой комплекс вилл и апартаментов
• Архитектура + продуманное ландшафтное озеленение
• Формат «жизнь среди садов»

Каждая терраса — это пространство для отдыха, чтения или ужинов на свежем воздухе.
Orchard — идеальное место для спокойной жизни или отдыха у моря.

---

🌴 Инфраструктура

🏊 Открытый и крытый бассейны
👶 Детские бассейны и площадки
🏋️ GYM
🎾 Теннисный корт
🏐 Пляжный волейбол
🧖 Сауна
🍽 Ресторан
👧 Детский клуб
🛒 Супермаркет
🌳 Парковая зона с зонами отдыха
🛡 24/7 охрана

Комплекс разделён на отдельные зоны с уникальной концепцией.

---

🏡 Типы недвижимости

🍓 Berry Villas

Таунхаусы 3+1
Площадь: ~183 м²
Участки: 140–240 м²
Жизнь в нескольких шагах от бассейна и цветущего сада.

🥭 Mango Villas

3 спальни, 3 ванные
177 м²
Участки: 287–475 м²
Отдельные и полу-отдельные виллы с приватными бассейнами.

🍎 Apple Villas

4 спальни, 5 ванных
310 м²
Участки: 410–530 м²
Отдельная зона комплекса. Возможность частного бассейна.

🌰 Almond Apartments

Двухэтажные блоки
Студии, 1+1, 2+1
В центре комплекса с видом на бассейн и ресторан.

🍋 Lime Apartments

Самая зелёная и приватная зона
Студии, 1+1, 2+1, 3+1
Балконы с видом на пальмы и бассейн.

🌺 Lotus Apartments

Расположены вокруг крупнейшего бассейна комплекса
Студии, 1+1, 2+1
Панорамные окна, ресторан и kids club рядом.

---

📍 Инфраструктура района Yeniboğaziçi

• Рестораны и бары
• Супермаркеты и пекарни
• Near East College и детский сад
• 5* Salamis Bay Hotel
• Песчаные оборудованные пляжи
• Аптека, банк, почта
• Муниципалитет
• Монастырь Святого Варнавы

Eastern Mediterranean University — государственный университет с международной аккредитацией и дипломами мирового уровня.

Orchard — это гармония природы, современной архитектуры и развитой инфраструктуры.
Идеальный баланс для жизни, отдыха и инвестиций 🌿✨

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 124.0
Цена за м², USD 2,118
Цена квартиры, USD 262,604

Местонахождение на карте

Агиос Сергиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
