Жилой комплекс Orchard

Orchard — современный оазис рядом с морем и историей 🌴🌊
Локация: Yeniboğaziçi, Северный Кипр
Orchard расположен в районе Yeniboğaziçi — месте, где началась история острова, рядом с древним Саламисом и золотыми пляжами Средиземного моря.
🏖 1 км до пляжа
🏙 8 км до центра Фамагусты
🏥 6 км до госпиталя
🎓 6 км до Eastern Mediterranean University
🏫 2 км до Near East College
🏛 4 км до руин Саламиса
✈ 40 км до аэропорта Эрджан
---
🌿 О проекте
• Общая территория более 50.000 м²
• Современный жилой комплекс вилл и апартаментов
• Архитектура + продуманное ландшафтное озеленение
• Формат «жизнь среди садов»
Каждая терраса — это пространство для отдыха, чтения или ужинов на свежем воздухе.
Orchard — идеальное место для спокойной жизни или отдыха у моря.
---
🌴 Инфраструктура
🏊 Открытый и крытый бассейны
👶 Детские бассейны и площадки
🏋️ GYM
🎾 Теннисный корт
🏐 Пляжный волейбол
🧖 Сауна
🍽 Ресторан
👧 Детский клуб
🛒 Супермаркет
🌳 Парковая зона с зонами отдыха
🛡 24/7 охрана
Комплекс разделён на отдельные зоны с уникальной концепцией.
---
🏡 Типы недвижимости
🍓 Berry Villas
Таунхаусы 3+1
Площадь: ~183 м²
Участки: 140–240 м²
Жизнь в нескольких шагах от бассейна и цветущего сада.
🥭 Mango Villas
3 спальни, 3 ванные
177 м²
Участки: 287–475 м²
Отдельные и полу-отдельные виллы с приватными бассейнами.
🍎 Apple Villas
4 спальни, 5 ванных
310 м²
Участки: 410–530 м²
Отдельная зона комплекса. Возможность частного бассейна.
🌰 Almond Apartments
Двухэтажные блоки
Студии, 1+1, 2+1
В центре комплекса с видом на бассейн и ресторан.
🍋 Lime Apartments
Самая зелёная и приватная зона
Студии, 1+1, 2+1, 3+1
Балконы с видом на пальмы и бассейн.
🌺 Lotus Apartments
Расположены вокруг крупнейшего бассейна комплекса
Студии, 1+1, 2+1
Панорамные окна, ресторан и kids club рядом.
---
📍 Инфраструктура района Yeniboğaziçi
• Рестораны и бары
• Супермаркеты и пекарни
• Near East College и детский сад
• 5* Salamis Bay Hotel
• Песчаные оборудованные пляжи
• Аптека, банк, почта
• Муниципалитет
• Монастырь Святого Варнавы
Eastern Mediterranean University — государственный университет с международной аккредитацией и дипломами мирового уровня.
Orchard — это гармония природы, современной архитектуры и развитой инфраструктуры.
Идеальный баланс для жизни, отдыха и инвестиций 🌿✨