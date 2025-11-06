Жилой комплекс Orchard

Orchard — современный оазис рядом с морем и историей 🌴🌊

Локация: Yeniboğaziçi, Северный Кипр

Orchard расположен в районе Yeniboğaziçi — месте, где началась история острова, рядом с древним Саламисом и золотыми пляжами Средиземного моря.

🏖 1 км до пляжа

🏙 8 км до центра Фамагусты

🏥 6 км до госпиталя

🎓 6 км до Eastern Mediterranean University

🏫 2 км до Near East College

🏛 4 км до руин Саламиса

✈ 40 км до аэропорта Эрджан

---

🌿 О проекте

• Общая территория более 50.000 м²

• Современный жилой комплекс вилл и апартаментов

• Архитектура + продуманное ландшафтное озеленение

• Формат «жизнь среди садов»

Каждая терраса — это пространство для отдыха, чтения или ужинов на свежем воздухе.

Orchard — идеальное место для спокойной жизни или отдыха у моря.

---

🌴 Инфраструктура

🏊 Открытый и крытый бассейны

👶 Детские бассейны и площадки

🏋️ GYM

🎾 Теннисный корт

🏐 Пляжный волейбол

🧖 Сауна

🍽 Ресторан

👧 Детский клуб

🛒 Супермаркет

🌳 Парковая зона с зонами отдыха

🛡 24/7 охрана

Комплекс разделён на отдельные зоны с уникальной концепцией.

---

🏡 Типы недвижимости

🍓 Berry Villas

Таунхаусы 3+1

Площадь: ~183 м²

Участки: 140–240 м²

Жизнь в нескольких шагах от бассейна и цветущего сада.

🥭 Mango Villas

3 спальни, 3 ванные

177 м²

Участки: 287–475 м²

Отдельные и полу-отдельные виллы с приватными бассейнами.

🍎 Apple Villas

4 спальни, 5 ванных

310 м²

Участки: 410–530 м²

Отдельная зона комплекса. Возможность частного бассейна.

🌰 Almond Apartments

Двухэтажные блоки

Студии, 1+1, 2+1

В центре комплекса с видом на бассейн и ресторан.

🍋 Lime Apartments

Самая зелёная и приватная зона

Студии, 1+1, 2+1, 3+1

Балконы с видом на пальмы и бассейн.

🌺 Lotus Apartments

Расположены вокруг крупнейшего бассейна комплекса

Студии, 1+1, 2+1

Панорамные окна, ресторан и kids club рядом.

---

📍 Инфраструктура района Yeniboğaziçi

• Рестораны и бары

• Супермаркеты и пекарни

• Near East College и детский сад

• 5* Salamis Bay Hotel

• Песчаные оборудованные пляжи

• Аптека, банк, почта

• Муниципалитет

• Монастырь Святого Варнавы

Eastern Mediterranean University — государственный университет с международной аккредитацией и дипломами мирового уровня.

Orchard — это гармония природы, современной архитектуры и развитой инфраструктуры.

Идеальный баланс для жизни, отдыха и инвестиций 🌿✨