  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Жилой комплекс Pine Hill Residence

Жилой комплекс Pine Hill Residence

Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$367,452
НДС
BTC
4.3707671
ETH
229.0905895
USDT
363 293.9902812
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
6
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 33299
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Деревня
    Агиос Амвросиос

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🌲 Pine Hill Residence — панорамная жизнь в Эсентепе, Северный Кипр

Pine Hill Residence — это камерный бутик-проект, созданный для тех, кто ценит тишину, приватность и захватывающие виды на Средиземное море. Комплекс расположен на возвышенности в районе Эсентепе, среди гор и зелени, всего в нескольких минутах езды от моря.

Проект объединяет 14 стильных апартаментов и 3 эксклюзивные виллы, предлагая высокий уровень комфорта и продуманные архитектурные решения.

 

📍 Локация

  • Регион: Эсентепе, Северный Кипр

  • Расположение на возвышенности с панорамным видом на море 🌅

  • До пляжей — около 2 км

  • В нескольких минутах езды — 18-луночное гольф-поле Korineum

  • Тихая, природная среда, идеальная для отдыха и уединения

 

🏗 О проекте

  • Всего объектов: 17

    • 14 апартаментов (2+1 и 3+1)

    • 3 виллы (2+1 и 3+1)

  • 6 различных типов планировок

  • Архитектура от собственного архитектора

  • Бутик-формат с повышенным уровнем приватности

 

🏠 Типы недвижимости и площади

  • Апартаменты: 75 м² и 115 м²

  • Виллы: 120 м²

  • Loft-апартаменты с садом

  • Loft-пентхаусы с приватными террасами на крыше

  • Просторные квартиры с 2 или 3 спальнями

  • Виллы с частными infinity-бассейнами 🏊‍♂️

 

🌿 Инфраструктура комплекса

  • Общий бассейн для резидентов

  • Средиземноморские ландшафтные сады 🌴

  • Спокойная, камерная атмосфера

  • Быстрый доступ к пляжам и ключевой инфраструктуре

 

🛋 Оснащение (включено в стоимость)

  • Тёплый пол во всех ванных комнатах

  • Кухонный гарнитур (без техники)

  • Полностью оборудованные ванные комнаты

  • Тропический душ 🚿

  • Подвесные унитазы

  • Встроенные шкафы в спальнях

  • Гранитные столешницы и мойка из нержавеющей стали

  • Высокие потолки

  • Подготовка под джакузи на террасах пентхаусов

  • Террасы на крыше с:

    • зоной BBQ

    • душем

    • розетками

 

Дополнительно по запросу

  • Пакеты мебели

  • Бытовая техника

  • Системы кондиционирования

 

💎 Почему Pine Hill Residence

  • Панорамные виды на море и горы

  • Бутик-проект с ограниченным количеством объектов

  • Отличное сочетание природы и современного дизайна

  • Идеален для жизни, отдыха и инвестиции

Местонахождение на карте

Агиос Амвросиос, Северный Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Aloha Life
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$189,981
Многоквартирный жилой дом Bellagio
Trikomo, Северный Кипр
от
$174,680
Жилой квартал Natulux
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$240,642
Жилой комплекс Меблированная квартира с одной спальней в 5* СПА комплексе Caesar Blue.
Богази, Северный Кипр
от
$169,742
Жилой комплекс Park Avenue
Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$360,646
НДС
Вы просматриваете
Жилой комплекс Pine Hill Residence
Агиос Амвросиос, Северный Кипр
от
$367,452
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Жилой квартал My House Premier
Темплос, Северный Кипр
от
$696,596
Год сдачи 2023
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Жилой квартал Uzun 28
Gazimagusa Belediyesi, Северный Кипр
от
$118,421
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Жилой квартал Royal Life Residence
Trikomo, Северный Кипр
от
$126,021
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости на Северном Кипре
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
06.11.2025
Акция налоговых льгот при покупке недвижимости в комплексе Habitat﻿ на Северном Кипре
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
31.10.2025
Рассрочка 100 месяцев на недвижимость Северного Кипра: 0% переплаты
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
22.05.2025
Налоги снижены, а получить ВНЖ стало проще: иностранцам стало выгоднее покупать недвижимость на Северном Кипре
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
23.04.2025
Северный Кипр — золотая жила для инвесторов? Интервью с экспертом рынка
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
20.12.2024
ТОП-5 объектов недвижимости на Северном Кипре
Как найти работу на Северном Кипре
12.06.2024
Как найти работу на Северном Кипре
Как купить недвижимость на Северном Кипре
27.02.2024
Как купить недвижимость на Северном Кипре
Показать все публикации