Жилой комплекс Pine Hill Residence

🌲 Pine Hill Residence — панорамная жизнь в Эсентепе, Северный Кипр
Pine Hill Residence — это камерный бутик-проект, созданный для тех, кто ценит тишину, приватность и захватывающие виды на Средиземное море. Комплекс расположен на возвышенности в районе Эсентепе, среди гор и зелени, всего в нескольких минутах езды от моря.
Проект объединяет 14 стильных апартаментов и 3 эксклюзивные виллы, предлагая высокий уровень комфорта и продуманные архитектурные решения.
📍 Локация
Регион: Эсентепе, Северный Кипр
Расположение на возвышенности с панорамным видом на море 🌅
До пляжей — около 2 км
В нескольких минутах езды — 18-луночное гольф-поле Korineum ⛳
Тихая, природная среда, идеальная для отдыха и уединения
🏗 О проекте
Всего объектов: 17
14 апартаментов (2+1 и 3+1)
3 виллы (2+1 и 3+1)
6 различных типов планировок
Архитектура от собственного архитектора
Бутик-формат с повышенным уровнем приватности
🏠 Типы недвижимости и площади
Апартаменты: 75 м² и 115 м²
Виллы: 120 м²
Loft-апартаменты с садом
Loft-пентхаусы с приватными террасами на крыше
Просторные квартиры с 2 или 3 спальнями
Виллы с частными infinity-бассейнами 🏊♂️
🌿 Инфраструктура комплекса
Общий бассейн для резидентов
Средиземноморские ландшафтные сады 🌴
Спокойная, камерная атмосфера
Быстрый доступ к пляжам и ключевой инфраструктуре
🛋 Оснащение (включено в стоимость)
Тёплый пол во всех ванных комнатах
Кухонный гарнитур (без техники)
Полностью оборудованные ванные комнаты
Тропический душ 🚿
Подвесные унитазы
Встроенные шкафы в спальнях
Гранитные столешницы и мойка из нержавеющей стали
Высокие потолки
Подготовка под джакузи на террасах пентхаусов
Террасы на крыше с:
зоной BBQ
душем
розетками
➕ Дополнительно по запросу
Пакеты мебели
Бытовая техника
Системы кондиционирования
💎 Почему Pine Hill Residence
Панорамные виды на море и горы
Бутик-проект с ограниченным количеством объектов
Отличное сочетание природы и современного дизайна
Идеален для жизни, отдыха и инвестиции