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Продажа новостроек в Фамагуста

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Жилой квартал "OCEAN"
Жилой квартал "OCEAN"
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€163,524
Сдача в: 2026
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !!!!  Вашему вниманию предлагается  КРУПНОМАСШТАБНЫЙ   ЖИЛОЙ  КОМПЛЕКС " OCEAN" Комплекс расположен  в   регионе Искеле,   600 м от пляжа Лонг Бич. СОСТОИТ ИЗ  ОТ 12 ЭТАЖЕЙ ДО 22 ЭТАЖЕЙ 21 ДОМОВ 1505 КВАРТИР  ОТ 12 ЭТАЖЕЙ ДО 22 ЭТАЖЕЙ ℹ️О комплексе:  Инфраструктура:  ✓Рестораны  ✓Кафе/Бары ✓Спа ✓Фитнес центр ✓Детские площадки  ✓Спортивные площадки ✓30 магазинов. и так далее. В продаже есть :  СТУДИИ - 36-45 КВ.М.  1+1 - 86 КВ.М.   2+1  - 125 КВ.М. КВАРТИРЫ СДАЮСЯ  С РЕМОНТОМ: НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ (ПЛИТКА И/ИЛИ ЛАМИНАТ) ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ ВСТРОЕННАЯ КУХОННАЯ КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ КАМЕННАЯ СТОЛЕШНИЦА ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК  СПОТ ОСВЕЩЕНИЕ  САНТЕХНИКА НАСТЕННАЯ И НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА В САНУЗЛЕ ПЛАТЕЛЬНЫЙ ШКАФ(Ы) БОЙЛЕР План платежей:  Депозит - 3 000 $ 35 % - ПВ в течении 15 дней - 74 455 $  35% - 77 455$ до получения ключей (лето 2026г. 36 мес.) 30% - 66 390$ рассрочка на 24 мес. (до лета 2028 г.).  
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Жилой комплекс Carob Hill Tatlısu
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€138,899
Сдача в: 2024
Застройщик: Tunalı İnşaat
Татлысу находится всего в 40 минутах езды от Гирне, между горами Бешпармак и средиземноморской береговой линией. Благодаря своей нетронутой природной красоте регион Татлысу продолжает очаровывать своих посетителей и жителей. Для спокойной жизни вы попали в нужное место, потому что Татлысу является частью движения Читтаслоу. Существует уникальная береговая линия 22 км, с которой открывается беспрепятственный вид на Средиземное море. Приготовьтесь к спокойной и спокойной жизни вдали от городской суеты. И все же вы всего в 40 минутах езды от городской жизни. Проект с раем, похожим на сады, тренажерным залом и беспрепятственным видом на горы и море, 2 коммунальными бассейнами рассчитан на 365 дней жизни. Carob Hill - это место, где роскошь встречается с природой. Наши стильно спроектированные дома состоят из 3 различных типов: 1 + 1 Апартаменты ( 8 единиц ), 1 + 1 Апартаменты Loft ( 8 единиц ) и 2 + 1 Полузащищенные виллы ( 22 Единицы ). Carob Hill удовлетворит все ваши потребности и предложит вам комфортную жизнь на природе с беспрепятственным видом на море.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€195,287
Площадь 77–210 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-719 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 77 м2 - 91 м2 2+1 Пентхаус - 210 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Автостоянка Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
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Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€119,733
Площадь 64 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-701 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 62 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию ФАКУЛЬТЕТЫ: Трансфер до пляжа Вход на подземную парковку Многофункциональный корт Зона барбекю Детский сад Открытый тренажерный зал Многофункциональный конференц-зал Кинотеатр Зона подушек под открытым небом Бар у бассейна Футбольный корт Открытая детская игровая площадка Аквапарк Подземный паркинг Крытый плавательный бассейн Турецкий хамам Сауна - Спа и массаж Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки. Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€137,088
Площадь 55–93 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-679 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -500M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 55 m2  1+1 - 64 m2  2+1 - 93 m2 1+1 - 61 м2 + 23 м2 терраса   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытая терраса на крыше парковка лифт видеодомофон    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату эта погода предлагает вам спокойную и счастливую жизнь. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Коттеджный поселок «Ambiance»
Коттеджный поселок «Ambiance»
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€199,500
Сдача в: 2023
Новый жилой комплекс премиум-класса в Татлису Новый проект «Ambiance» сочетает урбанистический стиль и настоящую элегантность, домашний уют и современную обстановку. Комлекс расположится на огромной территории 21 190 м2 в 900 м от моря. Преимуществом комплекса также является большое количество ландшафтных насаждений и зон отдыха. Ифраструктура комплекса:  Современный тренажёрный зал  Бассейн-инфинити с видом на море  Игровая комната  Площадка для йоги  Сауна  Закрытый бассейн  Кафе-бар у бассейна  Ресторан  Мини-супермаркет  Детская площадка  Зоны отдыха  Парковка  Технические характеристики: Автоматическая центральная генераторная система  Камеры видеонаблюдения   Железобетонные подземные центральные резервуары для воды  Пандус для инвалидных колясок  Встроенные шкафы во всех спальнях  Итальянская каменная кухонная столешница  Зона барбекю в бунгало и лофт-апартаментах (на террасах на крыше)  Мультиинверторная система кондиционирования воздуха в апартаментах  Система кондиционирования воздуха VRF в виллах  Джакузи на виллах  Пейзажный бассейн на виллах  Камин в виллах  IP домофон в виллах  Итальянские каменные столешницы в ванных комнатах в виллах  2 парковочных места на виллах  Автоматические садовые ворота с дистанционным управлением на виллах  Стоимость объектов: Апартаменты 2+1 (118 м2) – 184 500£  Апартаменты Лофт 2+1 (120 м2) - 199 500£  Апартаменты Угловой лофт 2+1 (120 м2) – 209 500£  Апартаменты 3+1 (147 м2) – 219 500£  Бунгало (170 м2) - 375 000£    План оплаты: 2000£ - резервационный депозит для апартаментов  4000£ - резервационный депозит для вилл  35% - при подписании договора  30% - до получения ключей (май 2026 г.)  35% - беспроцентная рассрочка на 36 месяцев    При оплате  100% до получения ключей скидки: Апартаменты 2+1 -11 000£  Апартаменты Лофт 2+1 -12 000£  Апартаменты Угловой лофт 2+1 -12 000£  Апартаменты 3+1 -14 500£  Бунгало -25 000£    Сроки строительства: Начало – март 2023 г.  Окончание – май 2026 г.
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 1-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€164,378
Площадь 43–117 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-727 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -10M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+0 - 43 м2 - 91 м2 1+1 - 106 м2 - 114 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн Крытый бассейн с подогревом Детская игровая комната Спа и велнес Сауна Паровая комната Массажная зона Фитнес-клуб Клубный дом Бизнес-центр Ресторан Сад дзен Тренажерные площадки Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 2-комнатный пентхаус на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€255,638
Площадь 87 м²
1 объект 1
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-731 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -300M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 Пентхаус - 87 м2 2+1 Пентхаус - 106 м2 - 126 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн  Garedn  Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 4-звездочный пентхаус на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€600,000
Площадь 320 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-658 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -250M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 3+1 ПЕНТХАУС - 320 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Садовая зона Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€165,474
Площадь 50–170 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: Properties and partners
ID: CP-723 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -170M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 50 m2 2+1 Пентхаус - 170 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: март 2024 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: БАРБЕКЮ Система безопасности здания Пожарный извещатель Инфраструктура кондиционирования Тепло- и звукоизоляция Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 3-комнатные апартаменты на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 3-комнатные апартаменты на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€450,456
Площадь 80–90 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2 2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2 3+1 Пентхаус - 115 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ОСОБЕННОСТИ: Уникальное расположение на берегу моря Захватывающие виды на море и горы Гибкий план оплаты Тепло- и звукоизоляция Полы с подогревом в ванных комнатах Широкий выбор кухонных столешниц и шкафов Богатый выбор плитки Приватное внешнее пространство Пергола на террасе на крыше Встроенное барбекю Круглосуточное обслуживание территории Ресторан и бар у бассейна Фитнес и спа-центр Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Жилой комплекс Caesar Resort & Spa
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€108,777
Площадь 46–198 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Застройщик: Afik Group
Уникальная возможность инвестировать в один из самых успешных проектов Северного Кипра! Современный жилой комплекс расположен в 600 метрах от живописного песчаного пляжа Средиземного моря, имеет развитую инфраструктуру, подходящую для отдыха и постоянного проживания: бассейны, сауна, хамам, фитнес-зал, спортивные и детские площадки, мини аквапарк для детей, спа-центр, магазины, аптека, детский садик, прачечная, туристическое агентство, прокат авто и велосипедов, караоке/дискотека, рестораны, пекарня. Преимущества комплекса: развитая инфраструктура для детей и взрослых возможность сдачи своих апартаментов в аренду широкий спектр услуг, предоставляемый на территории комплекса разнообразный выбор апартаментов на любой бюджет удобная планировка и качественная отделка Жилой комплекс строится поэтапно. На данный момент уже построены и сданы I-II-III-IV этапы. Строятся V -VI-VII-VIII-IX этапы, срок сдачи 2023-2027 гг. Апартаменты сдаются в чистовой отделке, встроенная кухня и шкафы. Так же мы предлагаем за дополнительную плату дизайн-проект. В него входит мебель, бытовая техника, посуда, постельные принадлежности, вплоть до ложек и вилок.  Условия оплаты:  Caesar Resort I-II-III-IV этапы, построены и введены в эксплуатацию: 50% первоначальный взнос, 50% беспроцентная рассрочка на 24-48 месяца Caesar Resort V -VI-VII этапы срок сдачи 2023-2025гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 36 месяцев. Caesar Resort VIII этап 2025-2026гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 60 месяцев. Caesar Resort IX этап 2026-2027гг: 30% первоначальный взнос, 70% беспроцентная рассрочка на 80 месяцев. АКЦИЯ до конца сентября 2023г. для Caesar Resort VIII и Caesar Resort IX предоставляется скидка клиенту 2,5% на недвижимость при условии оплаты первоначального взноса 50% и беспроцентная рассрочка до получения ключей.  
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 3-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€189,000
Площадь 80 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-678 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря - 100 м - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2   СРОКИ: Дата завершения строительства: Готовность к проживанию   ФАКУЛЬТЕТЫ: Открытая терраса на крыше парковка лифт видеодомофон    Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки   Мы регулярно организуем просмотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбные средиземноморские люди, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют Вас в этих городах.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Лонг Бич
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€180,911
Площадь 69–163 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Properties and partners
ID: CP-615 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -600M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+0 - 49 - 61m2 1+1 - 69 - 87m2 2 m2 3 m2 СРОКИ: Дата завершения строительства: 2023 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Плавательный бассейн (80 м) Детский бассейн Аквапарк Ресторан Кафе Фитнес Сауна Джакузи Зеленая зона Детский сад  Мини-клуб Салон красоты Центр активного отдыха (бильярд, боулинг, игровые автоматы) Шахматная зона Зона для бега, велоспорта Маршруты для инвалидов Рынок Сувенирные магазины Прачечная Аренда автомобиля Ресепшн Уборка номеров Техническое обслуживание и ремонт Экологические светильники на солнечной энергии   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки   Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О компании Cyprus/ Long Beach: Кипр - сияющая звезда Средиземноморья, известная своей природной красотой. Его пляжи привлекают многих инвесторов.
Многоквартирный жилой дом Очаровательная 3-комнатная квартира на Кипре
Многоквартирный жилой дом Очаровательная 3-комнатная квартира на Кипре
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€330,000
Площадь 98 м²
1 объект 1
Сдача в: 2025
Агентство: Properties and partners
ID: CP-660 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Лонг Бич - Расстояние до моря -50M - Расстояние до Лефкоша - 70 км - Аэропорт Эрджан - 45 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 95 м2 - 103 м2   СРОКИ: Дата завершения строительства: 2025 г.   ФАКУЛЬТЕТЫ: Бассейн  Контролируемый вход, частная терраса для квартир на 1-м этаже Детская садовая зона Бассейн и игровая площадка,  Парковка для каждой квартиры Зеленая зона  Бар у бассейна,  Частный бассейн (по запросу), Переработка сточных вод, Инфраструктура Кондиционер в квартирах, Гостиная во всех квартирах. Полы с подогревом на кухне и в ванных комнатах.   Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки.   Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!   О Кипре: На востоке Северного Кипра самые красивые кристальные воды Средиземного моря, городки Искеле и нетронутые природные красоты, культурные и исторические памятники, относящиеся к первым векам, служат музеем под открытым небом. Благодаря теплому климату здесь можно жить спокойно и счастливо. Дружелюбный средиземноморский народ, здоровая средиземноморская кухня, университеты, культурные мероприятия, инвестиционные возможности и невероятные природные красоты приветствуют вас.
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Многоквартирный жилой дом 2-комнатная квартира на Кипре/Татлису
Аканту, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€164,877
Площадь 65–142 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2026
Агентство: Properties and partners
ID: CP-716 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря -150M - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 1+1 - 65 m2 1+1 Пентхаус - 142 м2 2+1 Пентхаус - 164 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: Июнь 2026 г. ФАКУЛЬТЕТЫ: Парковка Переговорное устройство Двойное пастбище Солнечная система отопления Встроенные шкафы и шкафы на кухне Лифт Множество вариантов кухонных шкафов, керамика для ванных комнат и кухни. Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку до 42 месяцев и въезжайте в нее уже через 1 год до погашения рассрочки Мы регулярно организуем смотровые поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
Апарт - отель : Luxury Seafront Apartment Residence
Апарт - отель : Luxury Seafront Apartment Residence
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€298,768
Площадь 129–160 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Агентство: Niltors Estate
5-звездочный отель Concept Residence Состоит из 3 многоквартирных домов и отеля Premium     Идеальное расположение Курорт расположен всего в 400 метрах от песчаного Лонг-Бич, который был признан первым в мире по версии журнала Forbes в 2021 году. Более того, вид на море подразделений, безусловно, будет оставаться непрерывным в течение всей жизни, поскольку земля между этим проектом и пляжем имеет разрешение на строительство до 2 этажей, а не выше. Гарантированный инвестиционный доход Значительный экономический рост Северного Кипра и огромный потенциал этого региона превратили инвестиции в недвижимость, привлекательные для многих инвесторов со всего мира. Близкое расстояние между этим проектом и двумя 5-звездочными гостиничными казино в переднем регионе действительно окажет заметное влияние на повышение цен в этом проекте.   Гостиничный Инвестиционный В настоящее время для потенциальных инвесторов доступны две возможности инвестирования в отели; отель расположен на сайте проекта ( Блок ), а также предстоящий отель на набережной. Инвестиции в оба отеля доступны в качестве акционера. Акционеры отеля будут иметь 10-летний контракт. Они будут получать точный отчет о доходах каждые 6 месяцев и будут получать их проценты на ежегодной основе.   Полностью облегченное проживание Жители этого проекта будут иметь все виды услуг, доступных для комфортной жизни. Удобства для отдыха, представленные на сайте, также делают этот проект отличным местом для отдыха.
Апарт - отель Edelweiss
Апарт - отель Edelweiss
Искеле (Трикомо), Турецкая Республика Северного Кипра
от
€82,618
Площадь 43–48 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2018
Застройщик: Edelweiss Saryap Insaat LTD
Saryap Insaat LTD - это турецкая строительная компания с более чем 25-ти детним опытом в строительном бизнесе в Турции и Европе, работает на Кирпе с 2016. Наш проект Edelweiss - это премиальное качество строительтсва и сервиса и возможность выгодного инвестирования. А также концепция апарт-комплекса, что подразумевает отдых уровня отеля 5* в наших апартаментах. Виды услуг Продажа квартир studio, 1+1, 2+1 Аренда жилья для отдыха на средиземном море Коммерческие партнёрские программы
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