Квартира в новостройке AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ — это элитный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Шишли (Şişli) в Стамбуле, предлагающий роскошный образ жизни всего в нескольких минутах от лучших торговых центров и культурных достопримечательностей города.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ обеспечивает удобный доступ к метро, линии Metrobus и ключевым районам Стамбула, таким как Таксим (Taksim), Бешикташ (Beşiktaş) и Левент (Levent). Развитая городская инфраструктура и высокий инвестиционный потенциал делают проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

10 ключевых преимуществ проекта AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ: