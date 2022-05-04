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Квартира в новостройке AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

Шишли, Турция
от
$337,000
;
4
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ID: 38886
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Gayrettepe (~ 800 м)

О комплексе

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ — это элитный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Шишли (Şişli) в Стамбуле, предлагающий роскошный образ жизни всего в нескольких минутах от лучших торговых центров и культурных достопримечательностей города.

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ обеспечивает удобный доступ к метро, линии Metrobus и ключевым районам Стамбула, таким как Таксим (Taksim), Бешикташ (Beşiktaş) и Левент (Levent). Развитая городская инфраструктура и высокий инвестиционный потенциал делают проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.

10 ключевых преимуществ проекта AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:

  • Престижное центральное расположение в районе Шишли (Şişli), Стамбул.

  • Близость к элитным торговым центрам и престижным городским кварталам.

  • Удобная транспортная доступность — рядом метро, Metrobus и автобусные маршруты.

  • 321 жилое помещение и 17 коммерческих объектов в составе комплекса.

  • Широкий выбор планировок — квартиры от 1+1 до 4+1.

  • Подземный паркинг с закрепленными парковочными местами для жителей.

  • Первая очередь уже сдана, вторая очередь находится в стадии строительства.

  • Подходит для подачи заявления на получение гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.

  • Оценка недвижимости по стандартам GYO не требуется, что упрощает процесс покупки.

  • Готовые документы о праве собственности (Tapu); срок сдачи второй очереди — июль 2027 года.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Шишли, Турция
Образование
Здравоохранение

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ
Шишли, Турция
от
$337,000
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