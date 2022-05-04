Квартира в новостройке AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ

AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ — это элитный жилой комплекс, расположенный в престижном районе Шишли (Şişli) в Стамбуле, предлагающий роскошный образ жизни всего в нескольких минутах от лучших торговых центров и культурных достопримечательностей города.
AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ обеспечивает удобный доступ к метро, линии Metrobus и ключевым районам Стамбула, таким как Таксим (Taksim), Бешикташ (Beşiktaş) и Левент (Levent). Развитая городская инфраструктура и высокий инвестиционный потенциал делают проект привлекательным как для проживания, так и для инвестиций.
10 ключевых преимуществ проекта AVRUPA KONUTLARI ŞİŞLİ:
Престижное центральное расположение в районе Шишли (Şişli), Стамбул.
Близость к элитным торговым центрам и престижным городским кварталам.
Удобная транспортная доступность — рядом метро, Metrobus и автобусные маршруты.
321 жилое помещение и 17 коммерческих объектов в составе комплекса.
Широкий выбор планировок — квартиры от 1+1 до 4+1.
Подземный паркинг с закрепленными парковочными местами для жителей.
Первая очередь уже сдана, вторая очередь находится в стадии строительства.
Подходит для подачи заявления на получение гражданства Турции через инвестиции в недвижимость.
Оценка недвижимости по стандартам GYO не требуется, что упрощает процесс покупки.
Готовые документы о праве собственности (Tapu); срок сдачи второй очереди — июль 2027 года.