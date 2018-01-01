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Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€488,484
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13
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О комплексе

Проект состоит из двух зданий, построенных на площади 4000 м2, 80% которой занимают зеленые насаждения, и включает в себя 120 квартир различных планов, от квартир с одной спальней и одной гостиной до апартаментов с двумя гостиными и четырьмя спальнями.

Проект включает в себя множество услуг, таких как охрана, водоемы, парковочные места, закрытый бассейн, гимнастический зал, сауну, паровую баню, турецкую баню, места для детских игр в саду проекта.

Расположение и объекты поблизости

Находится в районе Бююкчекмедже, в 1,3 км от побережья, в 10 минутах от станции Metrobus, в 10 минутах от Buyukcekmece IDO и в 15 минутах от Западной Стамбульской Марины.

Множество магазинов, ресторанов и кафе находятся всего в нескольких минутах ходьбы от проекта.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Апартаменты с видом на море, в спокойном районе Бююкчекмедже, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€488,484
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