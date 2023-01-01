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Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€708,200
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20
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками (от студий до четырех спален). Из квартир открывается панорамный вид на город.

Высотная резиденция состоит из трех башен и располагает консьерж-сервисом, фитнес-центром и спа, бассейнами, парковкой на 3 500 машин.

Удобства и оснащение в доме

Система "умный дом" (дистанционное управление освещением, отоплением, охлаждением и вентиляцией с телефона)

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в одном из самых популярных районов в европейской части Стамбула, прямо на автомагистрали ТЕМ, всего в пяти минутах от моста, соединяющего Европу и Азию, в непосредственной близости от множества станций метро, автобусных и трамвайных остановок, аэропорта, в нескольких минутах от Белградского леса.

  • остановка автобуса - 75 м
  • стадион - 500 м
  • больница - 3 км
  • площадь Таксим - 10 км
  • Босфорский мост - 10 км
  • исторический центр города - 15 км
  • Ускюдар - 15 км
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Престижная резиденция с панорамным видом в районе Вади, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€708,200
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