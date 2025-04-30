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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция

Чекмекёй, Турция
от
$1,88 млн
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20
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 23636
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418346
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Чекмекёй

О комплексе

Комплекс состоит из 12 вилл с бассейнами и террасами.

Особенности проекта:

  • охрана и видеонаблюдение
  • ухоженная зеленая территория
  • парковка
Удобства и оснащение в доме
  • Паркет
  • Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с автобусными остановками и центром города.

Местонахождение на карте

Чекмекёй, Турция

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Стамбул, Турция
Чекмекёй, Турция
от
$1,88 млн
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