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Жилой комплекс Новые апартаменты по выгодной цене в элитном жилом комплексе, Ускюдар, Стамбул, Турция

Ускюдар, Турция
от
$332,048
18.05.2025
$332,047
17.05.2025
$330,823
16.05.2025
$331,043
14.05.2025
$333,708
13.05.2025
$330,150
11.05.2025
$329,437
10.05.2025
$330,538
09.05.2025
$327,854
08.05.2025
$326,660
07.05.2025
$327,790
14.04.2025
$326,320
13.04.2025
$326,512
12.04.2025
$327,726
11.04.2025
$335,135
10.04.2025
$336,501
09.04.2025
$338,189
08.04.2025
$337,980
06.04.2025
$338,179
05.04.2025
$335,099
04.04.2025
$339,574
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16
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14777
ID новостройки на Realting
In CRM: 2348765
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Ускюдар
  • Метро
    Fıstıkağacı (~ 600 м)

О комплексе

Проект расположен в Ускюдар-Аджибадем, популярном районе, олицетворяющем исторические и природные красоты Стамбула. Находясь в самом центре города, он имеет легкий доступ к остановкам общественного транспорта, торговым центрам, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям.

Комплекс состоит из двух блоков, каждый из которых имеет 10 этажей. Предлагаются варианты квартир 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.

Удобства на территории - фитнес, сауна, бассейн, детская площадка, терраса для барбекю, двухэтажный подземный паркинг, круглосуточная охрана и т.д.

Преимущества

Первоначальный взнос 50% и рассрочка до 60 месяцев

Расположение и объекты поблизости
  • Станции метро «Уналан» и «Узункайир» - 2 минуты
  • Торговые центры Акася и Эмаар - 5 минут
  • Багдадская улица - 10 минут
  • Тоннель Евразия - 10 минут
  • Аэропорт - 35 минут

Местонахождение на карте

Ускюдар, Турция

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Жилой комплекс Новые апартаменты по выгодной цене в элитном жилом комплексе, Ускюдар, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$332,048
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