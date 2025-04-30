Жилой комплекс Новые апартаменты по выгодной цене в элитном жилом комплексе, Ускюдар, Стамбул, Турция

Проект расположен в Ускюдар-Аджибадем, популярном районе, олицетворяющем исторические и природные красоты Стамбула. Находясь в самом центре города, он имеет легкий доступ к остановкам общественного транспорта, торговым центрам, ресторанам, кафе и развлекательным заведениям.

Комплекс состоит из двух блоков, каждый из которых имеет 10 этажей. Предлагаются варианты квартир 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1.

Удобства на территории - фитнес, сауна, бассейн, детская площадка, терраса для барбекю, двухэтажный подземный паркинг, круглосуточная охрана и т.д.

Преимущества

Первоначальный взнос 50% и рассрочка до 60 месяцев

Станции метро «Уналан» и «Узункайир» - 2 минуты

Торговые центры Акася и Эмаар - 5 минут

Багдадская улица - 10 минут

Тоннель Евразия - 10 минут

Аэропорт - 35 минут

Расположение и объекты поблизости