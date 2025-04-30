Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция

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Предлагаются просторные квартиры с большими балконами.
Резиденция располагает детскими площадками, зелеными зонами, фитнес-залом, беговыми и пешеходными дорожками, бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Школа - 3 км
Центр города - 20 км
Торговый центр - 500 метров
Станция метро - 800…
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной.
Окончание строительства - 30 сентября 202…
Предлагаются виллы с бассейнами, большими садами, видами на лес и озеро, парковкой.
Резиденция располагает собственным пляжем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная пан…