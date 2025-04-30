  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Эюп
  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция

Эюп, Турция
от
$328,837
14.04.2025
$327,941
13.04.2025
$328,134
12.04.2025
$329,355
11.04.2025
$336,800
10.04.2025
$338,172
09.04.2025
$339,870
08.04.2025
$339,659
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25692
ID новостройки на Realting
In CRM: 2446116
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Эюп

О комплексе

Комплекс состоит из 5 зданий с 141 квартирой с 1-4 спальнями. Каждая квартира имеет балкон, террасу или сад.

Особенности:

  • открытый бассейн
  • тренажерный зал
  • сауна и парная
  • игровая комната
  • кафе
  • зона для загара
  • пешеходная дорожка
  • баскетбольная площадка
  • детская площадка
  • зона барбекю
  • зеленая зона
  • парковка
  • круглосуточная охрана

Окончание строительства - апрель 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Лес - 4 минуты
  • Школы - 5 минут
  • Станция метро - 5 минут
  • Медицинские учреждения - 6 минут
  • Гольф-клуб - 5 минут
  • Левент и Маслак - 15 минут
  • Аэропорт - 10 минут

Местонахождение на карте

Эюп, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Отличный жилой комплекс высокого качества и доступными ценами
Аланья, Турция
от
$143,076
Жилой комплекс Трёхкомнатные апартаменты в комплексе с бассейном и баскетбольной площадкой, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$82,872
Жилой квартал Прекрасный пентхаус в самом центре Махмутлара
Махмутлар, Турция
от
$212,478
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и ресторанами недалеко от побережья, в престижном районе, Стамбул, Турция
Ускюдар, Турция
от
$1,18 млн
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зонами отдыха недалеко от пляжа, в центре Фетхие, Турция
Фетхие, Турция
от
$681,141
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зеленой зоной и зоной для загара рядом со школами и станцией метро, Стамбул, Турция
Эюп, Турция
от
$328,837
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зелеными зонами рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Башакшехир, Турция
от
$644,180
Предлагаются просторные квартиры с большими балконами. Резиденция располагает детскими площадками, зелеными зонами, фитнес-залом, беговыми и пешеходными дорожками, бассейном. Расположение и объекты поблизости Школа - 3 км Центр города - 20 км Торговый центр - 500 метров Станция метро - 800…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и парковкой недалеко от пляжа и центра Аланьи, Оба, Турция
Оба, Турция
от
$351,923
Резиденция располагает крытыми и открытыми бассейнами для детей и взрослых, турецкой баней, сауной и джакузи, фитнес-центром, зоной барбекю, барами, парковкой, беседкой, детской площадкой, кинотеатром, беспроводным интернетом, круглосуточной охраной. Окончание строительства - 30 сентября 202…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл с собственным пляжем, Бодрум, Турция
Бодрум, Турция
от
$515,323
Предлагаются виллы с бассейнами, большими садами, видами на лес и озеро, парковкой. Резиденция располагает собственным пляжем, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (вытяжка, варочная пан…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Ввоз животных в Турцию
05.07.2024
Ввоз животных в Турцию
Показать все публикации