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Квартира в новостройке Taşyapı Şişli

Шишли, Турция
от
$976,602
;
14
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ID: 38884
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Шишли
  • Метро
    Şişli-Mecidiyeköy (~ 600 м)

О комплексе

Проект Taşyapı Şişli переосмысливает современную городскую жизнь в самом сердце района Шишли (Şişli), предлагая 2 076 объектов недвижимости, расположенных в четырех башнях высотой по 37 этажей. Комплекс включает жилые резиденции, офисы, гостиницу и коммерческие помещения. Taşyapı Şişli сочетает современную архитектуру с панорамными видами, расположившись в одном из самых престижных районов Стамбула.

Проект Taşyapı Şişli оснащен передовыми интеллектуальными системами, роскошным торговым центром и удобным транспортным сообщением, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности. Благодаря своему уникальному расположению и развитой инфраструктуре, Taşyapı Şişli является одним из лучших проектов как для комфортной жизни, так и для выгодных инвестиций в центре Стамбула.

10 ключевых преимуществ проекта Taşyapı Şişli:

  • Престижное расположение — в самом центре района Шишли, напротив здания муниципалитета Şişli.

  • Многофункциональная концепция — жилые резиденции, офисы, гостиница и торговые помещения в одном комплексе.

  • Знаковая архитектура — четыре впечатляющие башни высотой 37 этажей каждая.

  • Панорамные виды — открытые виды на Стамбул со всех сторон.

  • Шопинг и гастрономия — элитные бутики, рестораны и кафе на территории комплекса.

  • Интеллектуальные технологии — энергоэффективные инженерные системы и современная цифровая инфраструктура.

  • Просторные интерьеры — высокие потолки и открытые современные планировки.

  • Отличная транспортная доступность — рядом станции метро, автобусные маршруты и основные городские магистрали.

  • Круглосуточная безопасность — контролируемый доступ, современная система видеонаблюдения и охрана 24/7.

  • Высокий инвестиционный потенциал — расположение в одном из самых востребованных районов Стамбула с отличными перспективами роста стоимости недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Шишли, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Taşyapı Şişli
Шишли, Турция
от
$976,602
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