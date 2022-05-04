Квартира в новостройке Taşyapı Şişli

Проект Taşyapı Şişli переосмысливает современную городскую жизнь в самом сердце района Шишли (Şişli), предлагая 2 076 объектов недвижимости, расположенных в четырех башнях высотой по 37 этажей. Комплекс включает жилые резиденции, офисы, гостиницу и коммерческие помещения. Taşyapı Şişli сочетает современную архитектуру с панорамными видами, расположившись в одном из самых престижных районов Стамбула.

Проект Taşyapı Şişli оснащен передовыми интеллектуальными системами, роскошным торговым центром и удобным транспортным сообщением, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности. Благодаря своему уникальному расположению и развитой инфраструктуре, Taşyapı Şişli является одним из лучших проектов как для комфортной жизни, так и для выгодных инвестиций в центре Стамбула.

10 ключевых преимуществ проекта Taşyapı Şişli: