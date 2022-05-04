Квартира в новостройке Taşyapı Şişli

Проект Taşyapı Şişli переосмысливает современную городскую жизнь в самом сердце района Шишли (Şişli), предлагая 2 076 объектов недвижимости, расположенных в четырех башнях высотой по 37 этажей. Комплекс включает жилые резиденции, офисы, гостиницу и коммерческие помещения. Taşyapı Şişli сочетает современную архитектуру с панорамными видами, расположившись в одном из самых престижных районов Стамбула.
Проект Taşyapı Şişli оснащен передовыми интеллектуальными системами, роскошным торговым центром и удобным транспортным сообщением, обеспечивая высокий уровень комфорта и безопасности. Благодаря своему уникальному расположению и развитой инфраструктуре, Taşyapı Şişli является одним из лучших проектов как для комфортной жизни, так и для выгодных инвестиций в центре Стамбула.
10 ключевых преимуществ проекта Taşyapı Şişli:
Престижное расположение — в самом центре района Шишли, напротив здания муниципалитета Şişli.
Многофункциональная концепция — жилые резиденции, офисы, гостиница и торговые помещения в одном комплексе.
Знаковая архитектура — четыре впечатляющие башни высотой 37 этажей каждая.
Панорамные виды — открытые виды на Стамбул со всех сторон.
Шопинг и гастрономия — элитные бутики, рестораны и кафе на территории комплекса.
Интеллектуальные технологии — энергоэффективные инженерные системы и современная цифровая инфраструктура.
Просторные интерьеры — высокие потолки и открытые современные планировки.
Отличная транспортная доступность — рядом станции метро, автобусные маршруты и основные городские магистрали.
Круглосуточная безопасность — контролируемый доступ, современная система видеонаблюдения и охрана 24/7.
Высокий инвестиционный потенциал — расположение в одном из самых востребованных районов Стамбула с отличными перспективами роста стоимости недвижимости.