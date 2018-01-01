  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция

Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€1,22 млн
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В комплексе будут созданы уютное лобби, зона отдыха, открытые бассейны, пешеходные и велосипедные дорожки, игровая зона для детей (до 4 лет), СПА с отдельными зонами для мужчин и женщин (раздевалки, душ, турецкая баня, сауна, парная, массажные комнаты), фитнес-студия, крытый бассейн 368 м2, игровая зона 300 м2 (батут, стена для скалолазания, бильярд и аэрохоккей, игровые приставки). К услугам жильцов консьерж-сервис. Проект состоит из 96 квартир в 12 блоках, на площади около 20 500 м2.

  • 3 квартиры типа 2+1
  • 21 квартира типа 3+1
  • 16 квартир типа 4+1
  • 40 квартир типа 5+1
  • 8 квартир типа 6+1
  • 8 квартир типа 7+1
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в одном из самых престижных жилых районов Стамбула, между лесом Флорья, аэропортом Ататюрка и морем. Близко к основным магистралям (E5 и TEM), деловым, торговым и развлекательным центрам, больницам и школам, озеру Кючюкчекмедже и аквапарку.

Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The New Vadistanbul
Мраморноморский регион, Турция
от
€703,000
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном, детской площадкой и кинотеатром в центре Стамбула, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€948,000
Жилой комплекс Новые квартиры в 500 метрах от знаменитого пляжа Кейкубат
Алания, Турция
от
€188,125
Жилой комплекс Современные апартаменты в резиденции с бассейном и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€180,000
Жилой комплекс STINGRAY
Demirtas, Турция
Цена по запросу
Вы просматриваете
Первоклассные апартаменты в новом жилом комплексе рядом с лесом, Бакыркёй, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€1,22 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Жилой комплекс Квартиры с шикарным видом на море в Окурджалар
Okurcalar, Турция
от
€121,000
Сдача в: 2023
Наполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания сегодня стала одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитичная атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алании круглый год. Туристов сюда привлекают доступные цены, отличная погода, песчаные пляжи, исторические места и изысканная кухня. Проект находится в 300 м. от моря в районе Окурджалар, историческом и выдающемся районе Алании, с общим количеством квартир 50, расположенными на площади 2413 м2. Все квартиры спроектированы как удобное жилое пространство с лучшим видом на море. Месторасположение проекта, порадует своих владельцев общественным рынком, детским садом, медицинским учреждением и великолепным пляжем со всеми удобствами. Проект состоит из 2-х пятиэтажных блоков, с квартирами планировок 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Площадь квартир начинается от 60 м2 до 145м2. Завершение строительства запланировано на июнь 2023г.
Жилой комплекс Новый проект в престижном районе Аланьи - Оба
Жилой комплекс Новый проект в престижном районе Аланьи - Оба
Алания, Турция
от
€159,500
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 5+1. Площадь апартаментов от 45 до 203 м2.Расстояние до моря 3500 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низкоэтажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую для жизни в Аланьи. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Жилой квартал Резиденция Exodus в Махмутларе
Махмутлар центр, Турция
от
€123,000
Агентство: Basic Apartment Real Estate
Резиденция Exodus располагается в одном из популярнейших районов Аланьи - Махмутлар. Комплекс состоит из 2-х блоков и включает в себя 98 апартаментов с различными планировками. Завораживающий интерьер, многочисленные удобства и конечно приятная стоимость.  Инфраструктура комплекса ExodusРезиденция Exodus предлагает большой выбор инфрастурктуры на территории комплекса: большой бассейн, фитнес-центр, кафе, парная, джакузи, турецкая баня, настольный теннис, бильярд, открытая парковка, охрана 24/7. Расположение комплекса ExodusРайон Махмутлар в последнее время является очень популярным среди покупателей различных стран мира. В Махмутларе вы сможете найти всё, что вам нужно. Комплекс Exodus расположен всего в 500 метрах от пляжа и в нескольких метрах от различных магазинов. Вокруг комплекса вы найдете множество ресторанов, кафе и магазинов. Виды апартаментов в комплексе Exodus ResidencesК продаже представлены 2 вида апартаментов - с одной спальней и пентхаус с двумя спальнями. Все апартаменты оснащены электрическим водонагревателем. Апартаменты с одной спальней имеют площадь 46 m2 и включают террасу, гостиную и ванную комнату. Апартаменты с двумя спальнями имеют площадь 100-110 m2 и включают 2 ванные комнаты, кухню с гостиной открытого типа и большую террасу. Выгодное инвестирование Если вы планируете приобретение апартаментов для дальнейшего получения дохода со сдачи в аренду, то данный комплекс имеет очень привлекательные инвестиционные перспективы ввиду того, что комплекс располагает всей необходимой инфраструктурой, из-за чего арендатору потребуется только выйти в магазин. Наша компания Basic Apartment Real Estate с удовольствием поможет вам сдать в аренду ваши апартаменты и вам не нужно будет тратить время на поиск арендаторов и на оплату счетов.  
Realting.com
Перейти