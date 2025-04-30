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Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция

Кадыкёй, Турция
от
$370,815
14.04.2025
$369,191
13.04.2025
$369,408
12.04.2025
$370,784
11.04.2025
$379,165
10.04.2025
$380,710
09.04.2025
$382,620
08.04.2025
$382,383
06.04.2025
$382,610
05.04.2025
$379,124
04.04.2025
$384,188
03.04.2025
$388,448
02.04.2025
$387,633
01.04.2025
$386,754
30.03.2025
$385,571
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25.03.2025
$386,930
24.03.2025
$385,606
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ID: 19812
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373489
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кадыкёй

О комплексе

Проект расположен в элитном комьюнити из 251 домов и 20 коммерческих помещений. Состоит из 4 зданий.

Эстетичные апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4-5 спальнями.

Рядом есть культурный центр, станции метро, пляж, торговые центры.

Первый платёж 35%, рассрочка на 18 месяцев.

Удобства и оснащение в доме

Проект включает крытый бассейн, игровую и детские площадки, пешеходные дорожки и зоны отдыха, баскетбольные и теннисные корты, фитнес-центр, паровую баню, сауну, декоративные бассейны, крытую парковку и круглосуточную охрану.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй — самый древний район Стамбула, расположенный в азиатской части города: первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э.

Это большой торговый район недалеко от Международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен с множеством кафе, ресторанов, магазинов, базаров, парков и детских площадок, но при этом здесь уютно и безопасно. В последние годы часть района обновляется по программе реновации, застраивается современными высотными комплексами.

В Кадыкёе расположены жилые комплексы, преимущественно для среднего класса. Жильё, особенно с видом на Босфор, стоит дороже, а средняя сумма инвестиции для покупки доходного жилья — от 350 тыс. долларов. При этом средняя окупаемость за счёт аренды составит 19 лет.

Местонахождение на карте

Кадыкёй, Турция

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Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Кадыкёй, Турция
от
$370,815
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