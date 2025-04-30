Жилой комплекс Элитные квартиры с видом на море, с развитой инфраструктурой, Кадыкёй, Стамбул, Турция

Проект расположен в элитном комьюнити из 251 домов и 20 коммерческих помещений. Состоит из 4 зданий.

Эстетичные апартаменты с 1-3 спальнями и дуплексы с 4-5 спальнями.

Рядом есть культурный центр, станции метро, пляж, торговые центры.

Первый платёж 35%, рассрочка на 18 месяцев.

Удобства и оснащение в доме

Проект включает крытый бассейн, игровую и детские площадки, пешеходные дорожки и зоны отдыха, баскетбольные и теннисные корты, фитнес-центр, паровую баню, сауну, декоративные бассейны, крытую парковку и круглосуточную охрану.

Расположение и объекты поблизости

Кадыкёй — самый древний район Стамбула, расположенный в азиатской части города: первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э.

Это большой торговый район недалеко от Международного аэропорта имени Сабихи Гёкчен с множеством кафе, ресторанов, магазинов, базаров, парков и детских площадок, но при этом здесь уютно и безопасно. В последние годы часть района обновляется по программе реновации, застраивается современными высотными комплексами.

В Кадыкёе расположены жилые комплексы, преимущественно для среднего класса. Жильё, особенно с видом на Босфор, стоит дороже, а средняя сумма инвестиции для покупки доходного жилья — от 350 тыс. долларов. При этом средняя окупаемость за счёт аренды составит 19 лет.