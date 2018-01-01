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Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от
€501,120
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О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами, балконами и террасами.

Резиденция располагает большой зеленой зоной, парковкой, бассейном, фитнес-центром, турецкой баней, сауной и парной, крытыми и открытыми детскими площадками.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в окружении леса и рядом с выездом на автомагистраль, в 4 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта и станции метро, в 15 минутах езды от аэропорта, в 20 минутах от районов Маслак и Левент, в 5 минутах от гольф-клуба.

Местонахождение новостройки
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция

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Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция
Goektuerk Merkez Mahallesi, Турция
от
€501,120
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