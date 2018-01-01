Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом со станцией метро, Стамбул, Турция

Каракокали, Турция

от €145,000

Сдача в: 2025

Современный жилой комплекс расположен в самом сердце района Оба. Дома выделяются из массы ультрасовременной архитектурой и привлекательными дизайнерскими особенностями! Район Оба сохранил большую часть лесного пространства с соснами и апельсиновыми рощами, наполняющими воздух весенним ароматом; здесь действительно великолепно. Район Оба имеет хорошо развитую транспортную систему и инфраструктуру с широким выбором магазинов, баров и ресторанов. В этом районе находится главная государственная больница и несколько известных частных больниц. Для тех, кто хочет переехать сюда на постоянное жительство с семьей, есть хороший выбор государственных и частных школ и колледжей, аптек и банков. Пляжи в Оба - одни из лучших на этом побережье, с мягким песком и пологими спусками в море, что делает его идеальным для семей и людей с ограниченными физическими возможностями. Этот потрясающий новый комплекс понравится тем, кто ищет роскошный дом с отличными удобствами. Комплекс состоит из трех многоквартирных домов с 82 квартирами на большом участке земли (5293,33м2). Есть целый ряд великолепных квартир на выбор: 1+1 квартиры площадью от 47 до 55 квадратных метров Дуплексы 2+1 площадью от 91 квадратного метра до просторных 105 квадратных метров. Каждая красивая квартира была оформлена так, чтобы понравиться тем, кто ищет роскошь, элегантность и великолепный дизайн. Высота потолков 2.7 м с точечным светом на потолке. Здесь есть чем развлечь вас и вашу семью: большой красивый бассейн, крытые игровые площадки для детей и роскошный СПА-центр. Элегантный