Квартира в новостройке Elite World Residence

Премиальное расположение и концепция брендированной гостиничной резиденции
Elite World Residence — это жилой проект гостиничного формата, расположенный в районе Йени Левент – Кягытхане, одном из самых стратегически важных и быстро развивающихся районов Стамбула. Проект реализован в партнерстве с Elite World Hotels & Resorts и сочетает стандарты брендированного гостиничного сервиса с комфортом современной жилой недвижимости. Полностью меблированные апартаменты с интерьерами гостиничного уровня созданы для инвесторов и специалистов, которым необходимы гибкие варианты проживания в центральной части города, рядом с ключевыми деловыми районами, такими как Маслак и Левент.
Пятизвездочный сервис и профессиональное управление арендой
Главной особенностью Elite World Residence Kağıthane является полностью интегрированная модель управления. Жители получают доступ к пятизвездочному сервису, включая стойку регистрации, услуги консьержа и профессиональное управление недвижимостью. Организованная система аренды способствует высокой заполняемости и значительно упрощает процесс управления инвестициями, особенно для владельцев, ориентированных на краткосрочную или корпоративную аренду. Благодаря этому проект представляет собой готовое инвестиционное решение на рынке недвижимости Стамбула с минимальной операционной нагрузкой.
Инвестиционная привлекательность и высокий арендный потенциал
Благодаря устойчивому спросу на аренду со стороны сотрудников близлежащих бизнес-центров, удобному расположению рядом с торговым центром Vadi Istanbul Mall, станциями метро и прямым выездом на автомагистраль TEM, Elite World Residence является отличным выбором для получения высокой доходности от инвестиций в недвижимость. Брендированная концепция, гостиничный уровень обслуживания и центральное расположение способствуют долгосрочному росту стоимости объекта и стабильному арендному доходу. Проект особенно интересен инвесторам, а также покупателям, рассматривающим приобретение недвижимости в рамках программ получения гражданства Турции.
Краткое описание проекта
Elite World Residence — это жилой комплекс гостиничного формата в районе Йени Левент – Кягытхане, созданный в сотрудничестве с Elite World Hotels. Проект предлагает полностью меблированные апартаменты и пятизвездочный сервис.
Комплекс сочетает центральное расположение, профессиональное управление арендой и гостиничные удобства, что делает его идеальным вариантом как для получения высокого арендного дохода, так и для комфортного проживания или инвестиционных целей.
10 ключевых преимуществ Elite World Residence
Расположение в районе Йени Левент – Кягытхане рядом с крупнейшими деловыми центрами Стамбула.
Управление по концепции Elite World Hotels & Resorts.
Полностью меблированные апартаменты с интерьерами гостиничного уровня.
Пятизвездочный сервис, включая стойку регистрации и услуги консьержа.
Профессиональная система управления недвижимостью и арендой для инвесторов.
Высокий спрос на аренду со стороны корпоративных клиентов и краткосрочных арендаторов.
Близость к станциям метро и удобный выезд на автомагистраль TEM.
Всего несколько минут до Vadi Istanbul Mall и делового района Маслак.
Эксклюзивные привилегии для резидентов в сети Elite World Hotels.
Подходит для инвестиционных покупателей и может соответствовать условиям программ получения гражданства Турции.