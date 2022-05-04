Квартира в новостройке Elite World Residence

Премиальное расположение и концепция брендированной гостиничной резиденции

Elite World Residence — это жилой проект гостиничного формата, расположенный в районе Йени Левент – Кягытхане, одном из самых стратегически важных и быстро развивающихся районов Стамбула. Проект реализован в партнерстве с Elite World Hotels & Resorts и сочетает стандарты брендированного гостиничного сервиса с комфортом современной жилой недвижимости. Полностью меблированные апартаменты с интерьерами гостиничного уровня созданы для инвесторов и специалистов, которым необходимы гибкие варианты проживания в центральной части города, рядом с ключевыми деловыми районами, такими как Маслак и Левент.

Пятизвездочный сервис и профессиональное управление арендой

Главной особенностью Elite World Residence Kağıthane является полностью интегрированная модель управления. Жители получают доступ к пятизвездочному сервису, включая стойку регистрации, услуги консьержа и профессиональное управление недвижимостью. Организованная система аренды способствует высокой заполняемости и значительно упрощает процесс управления инвестициями, особенно для владельцев, ориентированных на краткосрочную или корпоративную аренду. Благодаря этому проект представляет собой готовое инвестиционное решение на рынке недвижимости Стамбула с минимальной операционной нагрузкой.

Инвестиционная привлекательность и высокий арендный потенциал

Благодаря устойчивому спросу на аренду со стороны сотрудников близлежащих бизнес-центров, удобному расположению рядом с торговым центром Vadi Istanbul Mall, станциями метро и прямым выездом на автомагистраль TEM, Elite World Residence является отличным выбором для получения высокой доходности от инвестиций в недвижимость. Брендированная концепция, гостиничный уровень обслуживания и центральное расположение способствуют долгосрочному росту стоимости объекта и стабильному арендному доходу. Проект особенно интересен инвесторам, а также покупателям, рассматривающим приобретение недвижимости в рамках программ получения гражданства Турции.

Краткое описание проекта

Elite World Residence — это жилой комплекс гостиничного формата в районе Йени Левент – Кягытхане, созданный в сотрудничестве с Elite World Hotels. Проект предлагает полностью меблированные апартаменты и пятизвездочный сервис.

Комплекс сочетает центральное расположение, профессиональное управление арендой и гостиничные удобства, что делает его идеальным вариантом как для получения высокого арендного дохода, так и для комфортного проживания или инвестиционных целей.

10 ключевых преимуществ Elite World Residence