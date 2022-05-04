  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Кагытхане
  4. Квартира в новостройке Elite World Residence

Квартира в новостройке Elite World Residence

Кагытхане, Турция
Цена по запросу
;
5
Оставить заявку
ID: 38236
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Кагытхане

О комплексе

Премиальное расположение и концепция брендированной гостиничной резиденции
Elite World Residence — это жилой проект гостиничного формата, расположенный в районе Йени Левент – Кягытхане, одном из самых стратегически важных и быстро развивающихся районов Стамбула. Проект реализован в партнерстве с Elite World Hotels & Resorts и сочетает стандарты брендированного гостиничного сервиса с комфортом современной жилой недвижимости. Полностью меблированные апартаменты с интерьерами гостиничного уровня созданы для инвесторов и специалистов, которым необходимы гибкие варианты проживания в центральной части города, рядом с ключевыми деловыми районами, такими как Маслак и Левент.

Пятизвездочный сервис и профессиональное управление арендой

Главной особенностью Elite World Residence Kağıthane является полностью интегрированная модель управления. Жители получают доступ к пятизвездочному сервису, включая стойку регистрации, услуги консьержа и профессиональное управление недвижимостью. Организованная система аренды способствует высокой заполняемости и значительно упрощает процесс управления инвестициями, особенно для владельцев, ориентированных на краткосрочную или корпоративную аренду. Благодаря этому проект представляет собой готовое инвестиционное решение на рынке недвижимости Стамбула с минимальной операционной нагрузкой.

Инвестиционная привлекательность и высокий арендный потенциал

Благодаря устойчивому спросу на аренду со стороны сотрудников близлежащих бизнес-центров, удобному расположению рядом с торговым центром Vadi Istanbul Mall, станциями метро и прямым выездом на автомагистраль TEM, Elite World Residence является отличным выбором для получения высокой доходности от инвестиций в недвижимость. Брендированная концепция, гостиничный уровень обслуживания и центральное расположение способствуют долгосрочному росту стоимости объекта и стабильному арендному доходу. Проект особенно интересен инвесторам, а также покупателям, рассматривающим приобретение недвижимости в рамках программ получения гражданства Турции.

Краткое описание проекта

Elite World Residence — это жилой комплекс гостиничного формата в районе Йени Левент – Кягытхане, созданный в сотрудничестве с Elite World Hotels. Проект предлагает полностью меблированные апартаменты и пятизвездочный сервис.

Комплекс сочетает центральное расположение, профессиональное управление арендой и гостиничные удобства, что делает его идеальным вариантом как для получения высокого арендного дохода, так и для комфортного проживания или инвестиционных целей.

10 ключевых преимуществ Elite World Residence

  1. Расположение в районе Йени Левент – Кягытхане рядом с крупнейшими деловыми центрами Стамбула.

  2. Управление по концепции Elite World Hotels & Resorts.

  3. Полностью меблированные апартаменты с интерьерами гостиничного уровня.

  4. Пятизвездочный сервис, включая стойку регистрации и услуги консьержа.

  5. Профессиональная система управления недвижимостью и арендой для инвесторов.

  6. Высокий спрос на аренду со стороны корпоративных клиентов и краткосрочных арендаторов.

  7. Близость к станциям метро и удобный выезд на автомагистраль TEM.

  8. Всего несколько минут до Vadi Istanbul Mall и делового района Маслак.

  9. Эксклюзивные привилегии для резидентов в сети Elite World Hotels.

  10. Подходит для инвестиционных покупателей и может соответствовать условиям программ получения гражданства Турции.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Кагытхане, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и фитнес-центром рядом с автомагистралью и станцией метро, Стамбул, Турция
Малтепе, Турция
от
$284,524
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, аквапарком и полем для мини-гольфа в 80 метрах от моря, Мерсин, Турция
Эрдемли, Турция
от
$192,998
Жилой квартал Просторный дуплекс в районе Тосмур, Алания
Оба, Турция
от
$289,355
Жилой квартал Квартира 3+1 с отдельной кухней в Алании
Чиплаклы, Турция
от
$179,379
Жилой комплекс Новая резиденция с зеленой зоной и тренажерным залом, Стамбул, Турция
Эсеньюрт, Турция
от
$131,506
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Elite World Residence
Кагытхане, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Показать все Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
Многоквартирный жилой дом Basin Istanbul Hotel Apartments Compound
, Турция
от
$120,000
Количество этажей 8
Почему это свойство؟ Координатор в европейском Стамбуле, недалеко от очень важного транспортного узла. Окрестности богаты современными торговыми центрами и оптовыми рынками. Апартаменты с современными характеристиками и элегантной, гармоничной отделкой. Проект включает в себя множество объек…
Агентство
Binaa Investment
Оставить заявку
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Показать все Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Жилой комплекс Современный жилой комплекс у леса, в самом зеленом районе города, Стамбул, Турция
Бейкоз, Турция
от
$1,93 млн
Современный жилой комплекс в развитом районе, в окружении природы. Бесконечные зеленые зоны, водные пути, внутренний сад во дворе, красивый ландшафт, дружелюбная к природе архитектура. Глубокое синее озеро в сердце леса. В проект входит: апартаменты, детская площадка, фитнес-центр, бассейны,…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Жилой комплекс Новая резиденция с фитнес-центром в центре Стамбула, Турция
Кагытхане, Турция
от
$711,310
Предлагаются двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры: от небольших квартир до уникальных просторных апартаментов, занимающих весь этаж. Жилой комплекс состоит из двух зданий с 70 элитными квартирами, 7 эксклюзивными магазинами и фитнес-центром. Расположение и объекты поблизости В пешей до…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации