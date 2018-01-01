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Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€4,65 млн
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16
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О комплексе

Один из крупнейших проектов жилой недвижимости в Стамбуле. Кроме квартир он включает офисы, торговый центр, 5* отель. Первые 11 этажей занимает отель, далее находятся 320 апартаментов, 197 из них полностью меблированы. Кроме того есть частный бассейн, спа-салон, ресторан, конференц-зал, самый большой в городе кинотеатр, услуги консьержа, круглосуточная охрана и другие удобства доступные жильцам.

Преимущества

Удобная система оплаты в несколько этапов.

Возможна рассрочка на 3 года, первый взнос 25%.

Расположение и объекты поблизости

Ускюдар — один из самых престижных жилых районов города в азиатской части города Стамбул. Комплекс находится рядом с площадью Эмаар. Здесь есть все виды транспорта, включая метро. Легко добраться до площади Таксим (11 км), Босфорского моста (12 км), международного аэропорта Сабиха Гёкчен (25 км).

  • Станция метро — 1,4 км
  • Автобусная остановка — 300 метров
  • Медицинский центр — 6 минут
  • Торговый центр — 100 метров
  • Парк Buhara — 500 метров
  • Морская набережная — 10 минут
  • Аэропорт Сабиха Гёкчен — 28 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Высотная резиденция с отелем, бизнес-центром и развитой инфраструктурой в престижном районе, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€4,65 млн
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