  2. Турция
  3. Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.

Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.

7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
от
$250,000
Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
8
ID: 32682
ID новостройки на Realting
In CRM: 1002
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Видео квартир вышлем по запросу.

Невероятно выгодное предложение - дешевле минимум на 200.000 USD чем у других продавцов.
В продаже квартира с одной спальней (1+1), общей площадью 76 м2 комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.

Общая площадь проекта 27 000 м2, богатая внутренняя инфраструктура радует изобилием, так для Вашего комфорта на территории 1.605 м2 крытой социальной инфраструктуры.

Инфраструктура:

  • Крытый бассейн
  • Хамам и Сауна
  • Фитнес зал
  • Детская площадка
  • Караоке зал
  • Открытый бассейн
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Открытый кинотеатр
  • Зона для ресторанов
  • Парковая зона
  • Парковка
  • Охрана 24/7
  • И многое другое

В 55 коммерческий помещениях расположенных со стороны проезжай чисти будут открыты магазины, кондитерские, аптеки, химчистка и многое другое для ежедневных нужд.

Комплекс расположен в 2 мин до ТРЦ Вади Истанбул, 5 мин до Белградского леса, 25 мин до нового аэропорта, 10 мин до Бешикташ, Левент и Шишли, 15 мин до набережной Босфора, исторический центр расположен в 15 мин.


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Турция
Задайте все интересующие вопросы
