Жилой комплекс Квартира 1+1 в комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.

Видео квартир вышлем по запросу.



Невероятно выгодное предложение - дешевле минимум на 200.000 USD чем у других продавцов.

В продаже квартира с одной спальней (1+1), общей площадью 76 м2 комплексе КЛАССА ЛЮКС Kordon İstanbul.

Общая площадь проекта 27 000 м2, богатая внутренняя инфраструктура радует изобилием, так для Вашего комфорта на территории 1.605 м2 крытой социальной инфраструктуры.

Инфраструктура:

Крытый бассейн

Хамам и Сауна

Фитнес зал

Детская площадка

Караоке зал

Открытый бассейн

Баскетбольная площадка

Теннисный корт

Открытый кинотеатр

Зона для ресторанов

Парковая зона

Парковка

Охрана 24/7

И многое другое

В 55 коммерческий помещениях расположенных со стороны проезжай чисти будут открыты магазины, кондитерские, аптеки, химчистка и многое другое для ежедневных нужд.

Комплекс расположен в 2 мин до ТРЦ Вади Истанбул, 5 мин до Белградского леса, 25 мин до нового аэропорта, 10 мин до Бешикташ, Левент и Шишли, 15 мин до набережной Босфора, исторический центр расположен в 15 мин.



Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.