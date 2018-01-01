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Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€331,089
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с различными планировками.

Резиденция располагает крытым бассейном, сауной, баскетбольной площадкой, тренажерным залом, детской площадкой, двухуровневой парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости
  • Автомагистраль Е-5 - 3 минуты
  • Станция метро - 15 минут
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Резиденция с бассейном, парковкой и круглосуточной охраной рядом с автомагистралью, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€331,089
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