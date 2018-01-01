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Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция

Мраморноморский регион, Турция
от
€525,600
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О комплексе

Жилой комплекс включает 133 квартиры - 25 студий, 98 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры с балконами и полностью оборудованы. Социальные объекты и зоны отдыха - тренажерный зал, магазины, социальные клубы, конференц-залы, ресторан, служба уборки, круглосуточное обслуживание, охрана и обслуживание номеров.

Преимущества

Ожидаемый доход от аренды: 5%

Возможность получить турецкое гражданство.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. При этом остановка автобуса находится в 650 м.

  • Шишли: 10 мин.
  • Левит: 12 мин.
  • Маслак: 12 мин.
  • Таксим: 10 мин.
  • Акмеркез: 10 мин.
  • Аэропорт Стамбула: 20 мин.
  • Шоссе D-100-TEM: 3 мин.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция
Мраморноморский регион, Турция
от
€525,600
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Жилой комплекс Prime Stone Residence
Жилой комплекс Prime Stone Residence
Алания, Турция
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€135,000
Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Prime Stone - новый проект в Газипаше c отличной локациейЖилой комплекс находится в районе Pazarcı в 150 м от главной улицы, которая ведет к центру города и пляжу Селинус. Расстояние до моря и центра города одинаковое - 1,4 км.В першей доступности много магазинов, ресторанов и кафе. Также недалеко набережная реки, недавно обустроенная муниципалитетом и засаженная фруктовыми деревьями. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7.В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1.Пляж в Газипаша отличается широкой береговой линией и отсутствием оживленной трассы D-400 вдоль моря. В Газипаша мало отелей, здесь нет большого потока туристов, при этом много красивых мест для отдыха — бухты в скалах, уникальный пляж с каменными бассейнами. В Газипаша выращивают фрукты и овощи, здесь чистая экология и нет вредных производственных предприятий.
Жилой комплекс Резиденция с видом на море рядом с автомагистралью и станцией метробуса, Стамбул, Турция
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