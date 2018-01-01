Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция

Жилой комплекс включает 133 квартиры - 25 студий, 98 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир. Все квартиры с балконами и полностью оборудованы. Социальные объекты и зоны отдыха - тренажерный зал, магазины, социальные клубы, конференц-залы, ресторан, служба уборки, круглосуточное обслуживание, охрана и обслуживание номеров.Преимущества
Ожидаемый доход от аренды: 5%
Возможность получить турецкое гражданство.Расположение и объекты поблизости
Комплекс расположен в самом быстроразвивающемся районе Стамбула. Будучи центром деловых районов и городских преобразований, Кягытхане всегда пользуется высоким спросом как на местном, так и на международном уровне. Благодаря преимуществу местоположения проекта, вы можете добраться до своего рабочего места, не теряя времени, и легко добраться до любой точки города. При этом остановка автобуса находится в 650 м.