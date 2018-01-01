Новые квартиры под аренду в жилом комплексе с широким спектром услуг, Кягытхане, Стамбул, Турция

Алания, Турция

от €135,000

Сдача в: 2024

Prime Stone - новый проект в Газипаше c отличной локациейЖилой комплекс находится в районе Pazarcı в 150 м от главной улицы, которая ведет к центру города и пляжу Селинус. Расстояние до моря и центра города одинаковое - 1,4 км.В першей доступности много магазинов, ресторанов и кафе. Также недалеко набережная реки, недавно обустроенная муниципалитетом и засаженная фруктовыми деревьями. Инфраструктура комплекса включает в себя: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, фитнес-центр, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения 24/7.В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1.Пляж в Газипаша отличается широкой береговой линией и отсутствием оживленной трассы D-400 вдоль моря. В Газипаша мало отелей, здесь нет большого потока туристов, при этом много красивых мест для отдыха — бухты в скалах, уникальный пляж с каменными бассейнами. В Газипаша выращивают фрукты и овощи, здесь чистая экология и нет вредных производственных предприятий.