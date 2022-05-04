Квартира в новостройке Bakirci Zenit Topkapi

Bakırcı Zenit Topkapı предлагает современные квартиры на продажу в районе Топкапы (Topkapı), Стамбул, сочетая современную архитектуру с выгодным центральным расположением. Проект обеспечивает удобный доступ к общественному транспорту, деловым центрам и историческим достопримечательностям города.
Bakırcı Zenit Topkapı разработан как для инвесторов, так и для постоянного проживания. Проект предоставляет возможность получения турецкого гражданства и вида на жительство в Турции на основании недвижимости, что делает его привлекательным объектом для долгосрочных инвестиций.
Особенности проекта:
Престижное расположение — удобный доступ к центральным районам Стамбула.
Современный дизайн — функциональные и элегантные планировки.
Широкий выбор квартир — различные типы апартаментов.
Отличная транспортная доступность — рядом метро, трамвай и основные автомагистрали.
Развитая инфраструктура — полный спектр удобств для комфортной жизни.
Высокий арендный потенциал — стабильный спрос на аренду.
Перспективный рост стоимости — район с высоким потенциалом капитализации.
Просторные интерьеры — комфортные жилые пространства.
Концепция «город в городе» — магазины, сервисы и необходимые объекты инфраструктуры находятся на территории комплекса.
Высокое качество строительства — проект реализован надежным застройщиком.
Почему стоит инвестировать в этот проект?
Bakırcı Zenit Topkapı обладает высоким потенциалом доходности благодаря расположению в одном из самых востребованных центральных районов Стамбула.
Проект подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость.
Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.