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Квартира в новостройке Bakirci Zenit Topkapi

Зейтинбурну, Турция
от
$614,200
;
4
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ID: 38882
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Зейтинбурну
  • Метро
    Davutpaşa-YTÜ (~ 1000 м)

О комплексе

Bakırcı Zenit Topkapı предлагает современные квартиры на продажу в районе Топкапы (Topkapı), Стамбул, сочетая современную архитектуру с выгодным центральным расположением. Проект обеспечивает удобный доступ к общественному транспорту, деловым центрам и историческим достопримечательностям города.

Bakırcı Zenit Topkapı разработан как для инвесторов, так и для постоянного проживания. Проект предоставляет возможность получения турецкого гражданства и вида на жительство в Турции на основании недвижимости, что делает его привлекательным объектом для долгосрочных инвестиций.

Особенности проекта:

  • Престижное расположение — удобный доступ к центральным районам Стамбула.

  • Современный дизайн — функциональные и элегантные планировки.

  • Широкий выбор квартир — различные типы апартаментов.

  • Отличная транспортная доступность — рядом метро, трамвай и основные автомагистрали.

  • Развитая инфраструктура — полный спектр удобств для комфортной жизни.

  • Высокий арендный потенциал — стабильный спрос на аренду.

  • Перспективный рост стоимости — район с высоким потенциалом капитализации.

  • Просторные интерьеры — комфортные жилые пространства.

  • Концепция «город в городе» — магазины, сервисы и необходимые объекты инфраструктуры находятся на территории комплекса.

  • Высокое качество строительства — проект реализован надежным застройщиком.

Почему стоит инвестировать в этот проект?

  • Bakırcı Zenit Topkapı обладает высоким потенциалом доходности благодаря расположению в одном из самых востребованных центральных районов Стамбула.

  • Проект подходит для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость.

  • Проект также подходит для получения вида на жительство в Турции на основании приобретения недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Зейтинбурну, Турция
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Bakirci Zenit Topkapi
Зейтинбурну, Турция
от
$614,200
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