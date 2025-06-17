Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция

Махмутлар, Турция

-Новая меблированная трехкомнатная квартира на продажу в Махмутларе, Аланья, всего в 150 метрах от пляжа с прекрасным видом на море и город Квартира с видом на море в центре Махмутлара, АланьяКвартира расположена на улице Барборос, всего в 100 метрах от башни с часами. Просто выйдите, и вы н…