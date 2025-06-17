  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция

, Турция
от
$125,199
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 26712
ID новостройки на Realting
In CRM: 2466868
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Почувствуйте природу, находясь в городе, рядом с озером Бююкчекмедже, с видом на Мраморное море, очаровательным ландшафтным дизайном и широкими балконами. Вы можете найти свои просторные, комфортабельные резиденции у озера и море.

Особенности:

  • Крытый и открытый плавательный бассейн
  • Детская игровая площадка
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Турецкая баня, фитнес и сауна
  • Зона социального обслуживания и зоны отдыха
  • 7/24 система безопасности и камеры видеонаблюдения
Расположение и объекты поблизости
  • 2,5 км от торгово-выставочного центра Tüyap Стамбул
  • 3 км от торгового центра First Avenue
  • 4 км от торгового центра Perla Vista
  • 4 км от Бейкентского университета
  • 3 км от метробуса
  • 4 км от больницы Бейкентского Университета
  • 2 км от супермаркетов
  • 5 км от самого большого парка в Стамбуле
  • 5 км от государственной больницы Бейликдюзю
  • 25 км от аэропорта Стамбула

Местонахождение на карте

, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Basaksehir Mega Compound
Башакшехир, Турция
от
$242,192
Жилой комплекс LAVİNYA ASTORİA
Мезитли, Турция
от
$62,816
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейнами и спа в деловом районе, рядом с центром Стамбула, Турция
Багджылар, Турция
от
$405,647
Жилой комплекс Жилой комплекс с видом на Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость Алании, Кестель, Турция
Муратпаша, Турция
от
$281,843
Жилой комплекс Basaksehir Aviation Flats
Башакшехир, Турция
от
$180,667
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция
, Турция
от
$125,199
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Апарт - отель Roxi Residence
Апарт - отель Roxi Residence
Чиплаклы, Турция
от
$139,854
Год сдачи 2023
Количество этажей 4
Площадь 57 м²
1 объект недвижимости 1
Площадь проекта 8600 квадратных метров. Расстояние до моря 2.5 км Аланья, район Верхняя Оба 4 Жилых корпуса: А, В, С, D Начало строительства: май 2022 года Этажность: 4 этажа Окончание строительства: июль 2023 года Общее количество квартир: 136 Корпус А: 36 квартир Ко…
Агентство
Mavi Invest
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
Жилой комплекс Новые апартаменты в резиденции с бассейном и конференц-залом рядом с автомагистралью и Стамбульским международным финансовым центром, Стамбул
Аташехир, Турция
от
$988,632
Предлагаются апартаменты с парковочными местами Резиденция располагает парковкой, открытым бассейном с солнечной террасой и декоративным водопадом, детской площадкой, зеленой зоной, кафе, спа-зоной, фитнес-центром, студией пилатеса, конференц-залом, игровой комнатой. Окончание строительства …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в самом центре Махмутлара с видом на море
Жилой квартал Трехкомнатная квартира в самом центре Махмутлара с видом на море
Махмутлар, Турция
от
$174,040
-Новая меблированная трехкомнатная квартира на продажу в Махмутларе, Аланья, всего в 150 метрах от пляжа с прекрасным видом на море и город Квартира с видом на море в центре Махмутлара, АланьяКвартира расположена на улице Барборос, всего в 100 метрах от башни с часами. Просто выйдите, и вы н…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
27.09.2024
10 лет жизни в Турции: риелтор о том, как изменилась страна и отношение к ней за эти годы
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
09.09.2024
Как чувствует себя рынок жилья Турции? Аналитика от REALTING
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
03.09.2024
Как получить и оформить ТАПУ в Турции
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
08.07.2024
Как превратить историческое здание в Турции в популярную кофейню: интервью с предпринимателем из Алании
Показать все публикации