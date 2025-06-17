Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, зонами отдыха и живописными видами, Стамбул, Турция

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Почувствуйте природу, находясь в городе, рядом с озером Бююкчекмедже, с видом на Мраморное море, очаровательным ландшафтным дизайном и широкими балконами. Вы можете найти свои просторные, комфортабельные резиденции у озера и море.
Особенности:
Крытый и открытый плавательный бассейн
Детская игровая площадка
Баскетбольная площадка
Теннисный корт
Турецкая баня, фитнес и сауна
Зона социального обслуживания и зоны отдыха
7/24 система безопасности и камеры видеонаблюдения
Расположение и объекты поблизости
2,5 км от торгово-выставочного центра Tüyap Стамбул
3 км от торгового центра First Avenue
4 км от торгового центра Perla Vista
4 км от Бейкентского университета
3 км от метробуса
4 км от больницы Бейкентского Университета
2 км от супермаркетов
5 км от самого большого парка в Стамбуле
5 км от государственной больницы Бейликдюзю
25 км от аэропорта Стамбула
Местонахождение на карте
, Турция
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Площадь проекта 8600 квадратных метров. Расстояние до моря 2.5 км
Аланья, район Верхняя Оба
4 Жилых корпуса: А, В, С, D
Начало строительства: май 2022 года
Этажность: 4 этажа
Окончание строительства: июль 2023 года
Общее количество квартир: 136
Корпус А: 36 квартир
Ко…
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