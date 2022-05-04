Квартира в новостройке Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) в Стамбуле, который сочетает современную архитектуру с обширными зелёными зонами, занимающими 70% территории проекта. Бутик-концепция комплекса обеспечивает высокий уровень приватности, комфорта и спокойной атмосферы для жителей.
Liv Bahçeşehir включает всего 75 эксклюзивных объектов недвижимости — просторные квартиры и виллы с высококачественной отделкой премиум-класса. Комплекс полностью готов к заселению и сочетает безопасность, удобное расположение и высокий инвестиционный потенциал.
10 ключевых преимуществ Liv Bahçeşehir
Престижное расположение: рядом с автомагистралью TEM и аэропортом Стамбула.
Готовые к заселению резиденции: возможность покупки в рассрочку.
Эксклюзивный бутик-проект: всего 75 жилых объектов.
Просторные квартиры и виллы: современные и функциональные планировки.
Премиальная отделка: кухни Siemens и высококачественные материалы.
70% территории занимают зелёные зоны: благоустроенные сады и ландшафтный дизайн.
Виллы с собственными садами: максимум комфорта и приватности.
Закрытая охраняемая территория: круглосуточная безопасность и парковка для жителей.
Развитая инфраструктура поблизости: торговые центры, школы и больницы находятся в непосредственной близости.
Высокий инвестиционный потенциал: отличные перспективы получения дохода от аренды и роста стоимости недвижимости.