Квартира в новостройке Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) в Стамбуле, который сочетает современную архитектуру с обширными зелёными зонами, занимающими 70% территории проекта. Бутик-концепция комплекса обеспечивает высокий уровень приватности, комфорта и спокойной атмосферы для жителей.

Liv Bahçeşehir включает всего 75 эксклюзивных объектов недвижимости — просторные квартиры и виллы с высококачественной отделкой премиум-класса. Комплекс полностью готов к заселению и сочетает безопасность, удобное расположение и высокий инвестиционный потенциал.

10 ключевых преимуществ Liv Bahçeşehir