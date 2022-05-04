  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Башакшехир
  4. Квартира в новостройке Liv Bahçeşehir

Квартира в новостройке Liv Bahçeşehir

Башакшехир, Турция
Цена по запросу
;
8
Оставить заявку
ID: 38232
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Башакшехир

О комплексе

Liv Bahçeşehir — это престижный жилой комплекс, расположенный в районе Бахчешехир (Bahçeşehir) в Стамбуле, который сочетает современную архитектуру с обширными зелёными зонами, занимающими 70% территории проекта. Бутик-концепция комплекса обеспечивает высокий уровень приватности, комфорта и спокойной атмосферы для жителей.

Liv Bahçeşehir включает всего 75 эксклюзивных объектов недвижимости — просторные квартиры и виллы с высококачественной отделкой премиум-класса. Комплекс полностью готов к заселению и сочетает безопасность, удобное расположение и высокий инвестиционный потенциал.

10 ключевых преимуществ Liv Bahçeşehir

  • Престижное расположение: рядом с автомагистралью TEM и аэропортом Стамбула.

  • Готовые к заселению резиденции: возможность покупки в рассрочку.

  • Эксклюзивный бутик-проект: всего 75 жилых объектов.

  • Просторные квартиры и виллы: современные и функциональные планировки.

  • Премиальная отделка: кухни Siemens и высококачественные материалы.

  • 70% территории занимают зелёные зоны: благоустроенные сады и ландшафтный дизайн.

  • Виллы с собственными садами: максимум комфорта и приватности.

  • Закрытая охраняемая территория: круглосуточная безопасность и парковка для жителей.

  • Развитая инфраструктура поблизости: торговые центры, школы и больницы находятся в непосредственной близости.

  • Высокий инвестиционный потенциал: отличные перспективы получения дохода от аренды и роста стоимости недвижимости.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Башакшехир, Турция
Образование
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
Похожие комплексы
Жилой комплекс Шикарные апартаменты в комплексе Avrupa Esentepe Kartal.
Kavisli Sokagi, Турция
от
$400,000
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Мерсин, Турция
Акдениз, Турция
от
$109,533
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и спа-центрами на первой линии у моря, Алания, Турция
Муратпаша, Турция
от
$512,708
Многоквартирный жилой дом Новые квартиры в окружении природы в Аланье, Инджекум
Муратпаша, Турция
от
$391,409
Жилой комплекс Project in Alanya-Antalya Location
Муратпаша, Турция
от
$127,225
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Liv Bahçeşehir
Башакшехир, Турция
Цена по запросу
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Показать все Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Махмутлар, Турция
от
$146,279
Махмутлар один из активно застраиваемых и развивающихся районов Алании. Расположен между Кестель и Каргыджак. Окружен горой Тавр и Средиземным морем. Расстояние от центра Алании составляет 8 км. Рост популярности данного района пусть и высок, но здесь всё еще сохраняются самые приемлемые цен…
Агентство
Basic Apartment Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Показать все Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Жилой комплекс Квартиры 1+1 и 2+1 в комплексе Victory Garden!
Оба, Турция
от
$142,882
Варианты отделки С отделкой
В продаже квартиры в комплексе Victory Garden Oba: Фото квартир вышлем по запросу! Квартира 1+1 без мебели - 119.000 EUR Квартира 1+1 с дизайнерской дорогой мебелью - по запросу Квартира 2+1 с мебелью - 217.000 EUR фото вышлем по запросу. Victory Garden Oba - новый жилой к…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Жилой комплекс Type B_54
Сарыер, Турция
от
$269,139
Год сдачи 2023
Азиатская сторона - Kadikoy Этот проект построен на площади 26 000 м2 и состоит из двух этапов, каждая из которых состоит из блоков 3 из 24 этажей. Первый этап проекта будет готов к реализации в июне 2023 года, и будут доступны апартаменты с одной-четыреми спальнями. Этот проект с полным с…
Застройщик
Majd International Company
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
04.05.2026
Рынок недвижимости Турции в 2026 году
Как снять жилье в Турции иностранцу
23.03.2026
Как снять жилье в Турции иностранцу
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Показать все публикации