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  4. Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция

Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция

Бююкчекмедже, Турция
от
$230,666
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20
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Описание Описание
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ID: 22338
ID новостройки на Realting
In CRM: 2396933
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бююкчекмедже

О комплексе

Проект Hilal Hill Büyükçekmece - это крупнейший проект Стамбула, состоящий из 2 500 резиденций (от 2+1 до 5+2), соответствующий различным потребностям, который имеет 9 фаз и строится на площади 80 000 м2.

Здесь вы найдете квартиры с собственными садами и двухуровневые апартаменты с видом на море. На территории комплекса имеется круглосуточная охрана, крытая парковка, спортивный зал, бассейн, социальные объекты, декоративные бассейны, беседки и детские площадки.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Метробус - 2,4 км
  • Торговый центр - 1,5 км
  • Больница - 2 км
  • Аэропорт Стамбула - 50 км
  • Западная гавань Стамбула - 11 км
  • Пляж Бююкчекмедже - 2 км

Местонахождение на карте

Бююкчекмедже, Турция

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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция
Бююкчекмедже, Турция
от
$230,666
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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