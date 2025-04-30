Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и круглосуточной охраной недалеко от пляжа, Стамбул, Турция

Проект Hilal Hill Büyükçekmece - это крупнейший проект Стамбула, состоящий из 2 500 резиденций (от 2+1 до 5+2), соответствующий различным потребностям, который имеет 9 фаз и строится на площади 80 000 м2.

Здесь вы найдете квартиры с собственными садами и двухуровневые апартаменты с видом на море. На территории комплекса имеется круглосуточная охрана, крытая парковка, спортивный зал, бассейн, социальные объекты, декоративные бассейны, беседки и детские площадки.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Метробус - 2,4 км

Торговый центр - 1,5 км

Больница - 2 км

Аэропорт Стамбула - 50 км

Западная гавань Стамбула - 11 км

Пляж Бююкчекмедже - 2 км

Расположение и объекты поблизости