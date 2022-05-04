Квартира в новостройке Next Level İstanbul

Next Level İstanbul — это престижный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Левент – Бешикташ, одном из самых востребованных деловых и жилых районов Стамбула. Проект находится на улице Бююкдере (Büyükdere Caddesi), всего в нескольких шагах от станции метро, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам города. Комплекс включает 161 жилую резиденцию и 44 современных офиса, сочетая комфорт проживания с возможностями для ведения бизнеса.
Next Level İstanbul отличается уникальной архитектурной концепцией, в которой городская жизнь гармонично сочетается с природой. На каждом уровне здания предусмотрены зелёные террасы, создающие атмосферу уединения и комфорта. Общая площадь озеленённых пространств составляет 5 000 м², а завершение строительства запланировано на март 2026 года.
10 ключевых преимуществ проекта
Престижное центральное расположение рядом со станциями метро, автобусными маршрутами и основными автомагистралями.
Просторные зелёные зоны площадью 5 000 м², включая сады и террасы.
Инновационная архитектура, сочетающая преимущества горизонтальной и вертикальной концепции проживания.
Широкий выбор планировок: лофты, квартиры с террасами, виллы и резиденции с панорамными видами.
Очень высокие потолки — до 4,5 метра, создающие ощущение простора и роскоши.
Интегрированные офисные помещения, идеально подходящие для удалённой работы и ведения бизнеса.
Современные системы «умный дом» и передовая технологическая инфраструктура.
Полный комплекс инфраструктуры для отдыха и спорта: спа-центр, бассейн, фитнес-зал и детские зоны.
Круглосуточная система безопасности с современным видеонаблюдением и контролем доступа.
Великолепные панорамные виды на Босфор и городской силуэт Стамбула.