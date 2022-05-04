Квартира в новостройке Next Level İstanbul

Next Level İstanbul — это престижный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Левент – Бешикташ, одном из самых востребованных деловых и жилых районов Стамбула. Проект находится на улице Бююкдере (Büyükdere Caddesi), всего в нескольких шагах от станции метро, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам города. Комплекс включает 161 жилую резиденцию и 44 современных офиса, сочетая комфорт проживания с возможностями для ведения бизнеса.

Next Level İstanbul отличается уникальной архитектурной концепцией, в которой городская жизнь гармонично сочетается с природой. На каждом уровне здания предусмотрены зелёные террасы, создающие атмосферу уединения и комфорта. Общая площадь озеленённых пространств составляет 5 000 м², а завершение строительства запланировано на март 2026 года.

10 ключевых преимуществ проекта