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Квартира в новостройке Next Level İstanbul

Бешикташ, Турция
Цена по запросу
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5
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ID: 38238
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 19.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бешикташ
  • Метро
    Gayrettepe (~ 800 м)
  • Метро
    Levent (~ 300 м)
  • Метро
    Nispetiye (~ 700 м)

О комплексе

Next Level İstanbul — это престижный жилой и коммерческий комплекс, расположенный в районе Левент – Бешикташ, одном из самых востребованных деловых и жилых районов Стамбула. Проект находится на улице Бююкдере (Büyükdere Caddesi), всего в нескольких шагах от станции метро, что обеспечивает удобный доступ ко всем районам города. Комплекс включает 161 жилую резиденцию и 44 современных офиса, сочетая комфорт проживания с возможностями для ведения бизнеса.

Next Level İstanbul отличается уникальной архитектурной концепцией, в которой городская жизнь гармонично сочетается с природой. На каждом уровне здания предусмотрены зелёные террасы, создающие атмосферу уединения и комфорта. Общая площадь озеленённых пространств составляет 5 000 м², а завершение строительства запланировано на март 2026 года.

10 ключевых преимуществ проекта

  1. Престижное центральное расположение рядом со станциями метро, автобусными маршрутами и основными автомагистралями.

  2. Просторные зелёные зоны площадью 5 000 м², включая сады и террасы.

  3. Инновационная архитектура, сочетающая преимущества горизонтальной и вертикальной концепции проживания.

  4. Широкий выбор планировок: лофты, квартиры с террасами, виллы и резиденции с панорамными видами.

  5. Очень высокие потолки — до 4,5 метра, создающие ощущение простора и роскоши.

  6. Интегрированные офисные помещения, идеально подходящие для удалённой работы и ведения бизнеса.

  7. Современные системы «умный дом» и передовая технологическая инфраструктура.

  8. Полный комплекс инфраструктуры для отдыха и спорта: спа-центр, бассейн, фитнес-зал и детские зоны.

  9. Круглосуточная система безопасности с современным видеонаблюдением и контролем доступа.

  10. Великолепные панорамные виды на Босфор и городской силуэт Стамбула.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бешикташ, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
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Квартира в новостройке Next Level İstanbul
Бешикташ, Турция
Цена по запросу
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