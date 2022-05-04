Квартира в новостройке Canvas Modern

Canvas Modern — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю – Каваклы (Beylikdüzü – Kavaklı) в Стамбуле. Проект сочетает современную архитектуру с тихой, зелёной атмосферой, предлагая панорамные виды на море, высокое качество строительства и комфортные условия для семейной жизни.
Canvas Modern объединяет интеллектуальные системы «умный дом», малоэтажную архитектуру и развитую социальную инфраструктуру, обеспечивая высокий уровень комфорта и отличные инвестиционные перспективы в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.
Преимущества проекта:
Престижное расположение в районе Бейликдюзю – Каваклы.
Панорамные виды на море и город.
Просторные квартиры с планировками от 2+1 до 6+1 площадью до 348 м².
Полноценная социальная и оздоровительная инфраструктура.
Современные интеллектуальные системы «умный дом».
Круглосуточная охрана и контролируемый доступ на территорию.
Частные парковочные места и кладовые помещения.
Современная система подогрева пола.
Малоэтажная архитектура, создающая спокойную атмосферу.
Высокий потенциал долгосрочного роста стоимости и инвестиционной привлекательности.