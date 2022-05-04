Квартира в новостройке Canvas Modern

Canvas Modern — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю – Каваклы (Beylikdüzü – Kavaklı) в Стамбуле. Проект сочетает современную архитектуру с тихой, зелёной атмосферой, предлагая панорамные виды на море, высокое качество строительства и комфортные условия для семейной жизни.

Canvas Modern объединяет интеллектуальные системы «умный дом», малоэтажную архитектуру и развитую социальную инфраструктуру, обеспечивая высокий уровень комфорта и отличные инвестиционные перспективы в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

Преимущества проекта: