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Квартира в новостройке Canvas Modern

Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
;
24
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ID: 38861
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Мраморноморский регион
  • Город
    Бейликдюзю

О комплексе

Canvas Modern — это современный жилой комплекс, расположенный в районе Бейликдюзю – Каваклы (Beylikdüzü – Kavaklı) в Стамбуле. Проект сочетает современную архитектуру с тихой, зелёной атмосферой, предлагая панорамные виды на море, высокое качество строительства и комфортные условия для семейной жизни.

Canvas Modern объединяет интеллектуальные системы «умный дом», малоэтажную архитектуру и развитую социальную инфраструктуру, обеспечивая высокий уровень комфорта и отличные инвестиционные перспективы в одном из самых быстроразвивающихся районов Стамбула.

Преимущества проекта:

  • Престижное расположение в районе Бейликдюзю – Каваклы.

  • Панорамные виды на море и город.

  • Просторные квартиры с планировками от 2+1 до 6+1 площадью до 348 м².

  • Полноценная социальная и оздоровительная инфраструктура.

  • Современные интеллектуальные системы «умный дом».

  • Круглосуточная охрана и контролируемый доступ на территорию.

  • Частные парковочные места и кладовые помещения.

  • Современная система подогрева пола.

  • Малоэтажная архитектура, создающая спокойную атмосферу.

  • Высокий потенциал долгосрочного роста стоимости и инвестиционной привлекательности.

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

Местонахождение на карте

Бейликдюзю, Турция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Новости застройщика

04.05.2022
Купить квартиру в Турции можно и за $40,000, и за $400,000. Эксперт о ситуации на рынке недвижимости Турции
Все новости
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Квартира в новостройке Canvas Modern
Бейликдюзю, Турция
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новая охраняемая резиденция с садом, Стамбул, Турция
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